Osmaniye plaka kodu kaçtır? Osmaniye ve ilçelerinin plaka harfleri

Plaka, taksi, otobüs, kamyon ya da kişisel araçların ön ve arkalarına takılan bir araçtır. Aracın hangi ile ait olduğunu ve trafik numarası bilgilerini içerir.

Osmaniye Plaka Kodu Kaçtır?

Osmaniye iline ait olan plaka kodu 80'dir. Bu numaraya ait bir araç görüldüğünde bu Osmaniye'ye ait anlamı taşır. Osmaniye ilçeleri Düziçi, Bahçe, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas ve Toprakkale olarak 6 tanedir. Türkiye'de kullanılan plaka çeşitleri ise 9 çeşittir. Bunlar; özel araç, resmi araç, bedensel engelli araç, Cumhurbaşkanlığı makam aracı, Cumhurbaşkanlığı üst düzey yönetici aracı, devlet protokolü aracı, büyükelçilik resmi hizmet aracı, emniyet araçları, emniyet müdürü, kaymakam araçları.

Osmaniye İlçelerinin Plaka Harfleri

Osmaniye iline ait olan ilçelerin plaka harfleri ise şu şekilde sıralanabilir:

Osmaniye Merkez'deki Plaka Harf Grubu

80 AC 001-80 AF 999 80 T 0001-80 T 5000 01 YA 001-01 YC 999 80 FA 001-80 FZ 999 80 M 0001-80 M 5000 80 EA 001-80 EZ 999 80 AN 001-80 AT 999 01 H 0001-01 H 9999

Kadirli İlçesinde Bulunan Plaka Harf Grubu

80 M 7000-80 M 7999 01 ZA 001-01 ZC 999 80 KA 001-80 KZ 999 80 AH 001-80 AL 999 01 E 0001-01 E 9999 80 AY 001-80 AZ 999

Düziçi İlçesinde Yer Alan Plaka Harf Grubu

01 N 0001-01 N 9999 80 DA 001-80 DZ 999 80 AU 001-80 AV 999 80 M 6000-80 M 6999

Bahçe İlçesine Ait Plaka Harf Grubu

80 M 8000-80 M 8499 80 BA 001-80 BZ 999 80 M 5500-80 M 5999

Toprakkale İlçesine Ait Plaka Harf Grubu

80 M 8500-80 M 8999

Sumbas İlçesine Ait Plaka Harf Grubu

80 M 9000-80 M 9499

şeklindedir.