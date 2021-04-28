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Haber Giriş: 28.04.2021 - 02:45 | Son Güncelleme:

Osmaniye plaka kodu kaçtır? Osmaniye ve ilçelerinin plaka harfleri

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Osmaniye plaka kodu kaçtır? Osmaniye ve ilçelerinin plaka harfleri

Plaka, günlük hayatta sıklıkla duyduğumuz ve çokça kullandığımız bir kavramdır. Birçok işlemde olması zorunlu olan şeydir. Kara yolunda işleyen her türlü araç türünün, trafikteyken denetim, hukuki ve yasal işlemlerin yapılması için araçlarda zorunlu olarak takılması gerekmektedir. Bu makalede Osmaniye plaka kodu kaçtır, Osmaniye'ye bağlı olan ilçelerin plaka harfleriyle ilgili bilgi verdik.

Plaka, taksi, otobüs, kamyon ya da kişisel araçların ön ve arkalarına takılan bir araçtır. Aracın hangi ile ait olduğunu ve trafik numarası bilgilerini içerir.

 Osmaniye Plaka Kodu Kaçtır?

 Osmaniye iline ait olan plaka kodu 80'dir. Bu numaraya ait bir araç görüldüğünde bu Osmaniye'ye ait anlamı taşır. Osmaniye ilçeleri Düziçi, Bahçe, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas ve Toprakkale olarak 6 tanedir. Türkiye'de kullanılan plaka çeşitleri ise 9 çeşittir. Bunlar; özel araç, resmi araç, bedensel engelli araç, Cumhurbaşkanlığı makam aracı, Cumhurbaşkanlığı üst düzey yönetici aracı, devlet protokolü aracı, büyükelçilik resmi hizmet aracı, emniyet araçları, emniyet müdürü, kaymakam araçları.

 Osmaniye İlçelerinin Plaka Harfleri

 Osmaniye iline ait olan ilçelerin plaka harfleri ise şu şekilde sıralanabilir:

 Osmaniye Merkez'deki Plaka Harf Grubu

  1. 80 AC 001-80 AF 999
  2. 80 T 0001-80 T 5000
  3. 01 YA 001-01 YC 999
  4. 80 FA 001-80 FZ 999
  5. 80 M 0001-80 M 5000
  6. 80 EA 001-80 EZ 999
  7. 80 AN 001-80 AT 999
  8. 01 H 0001-01 H 9999

 Kadirli İlçesinde Bulunan Plaka Harf Grubu

  1. 80 M 7000-80 M 7999
  2. 01 ZA 001-01 ZC 999
  3. 80 KA 001-80 KZ 999
  4. 80 AH 001-80 AL 999
  5. 01 E 0001-01 E 9999
  6. 80 AY 001-80 AZ 999

 Düziçi İlçesinde Yer Alan Plaka Harf Grubu

  1. 01 N 0001-01 N 9999
  2. 80 DA 001-80 DZ 999
  3. 80 AU 001-80 AV 999
  4. 80 M 6000-80 M 6999

 Bahçe İlçesine Ait Plaka Harf Grubu

  1. 80 M 8000-80 M 8499
  2. 80 BA 001-80 BZ 999
  3. 80 M 5500-80 M 5999

 Toprakkale İlçesine Ait Plaka Harf Grubu

  1. 80 M 8500-80 M 8999

 Sumbas İlçesine Ait Plaka Harf Grubu

  1. 80 M 9000-80 M 9499

 şeklindedir.

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