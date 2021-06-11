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HaberlerEğitim HaberleriOsmaniye lise taban puanları 2021! Osmaniye LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
GeriEğitim Osmaniye lise taban puanları 2021! Osmaniye LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
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Eğitim
Haber Giriş: 11.06.2021 - 16:48 | Son Güncelleme:

Osmaniye lise taban puanları 2021! Osmaniye LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

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Osmaniye lise taban puanları 2021! Osmaniye LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS sonrası en önemli konulardan biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Sınav sonuçları açıklandıktan sonra LGS yüzdelik dilimleri ve lise taban puanları, okul tercihlerinde adayların yardımcısı olacak. Bu nedenle pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Osmaniye'de sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak eden öğrenciler, kendi sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Osmaniye LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Osmaniye'de liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Osmaniye'deki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
OSMANİYE / MERKEZ / TOBB Osmaniye Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150461,44941,010,02
OSMANİYE / KADİRLİ / Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150438,57592,710,1
OSMANİYE / DÜZİÇİ / Düziçi Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150420,90074,681,06
OSMANİYE / MERKEZ / Hasan Aybaba Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180418,56174,991,04
OSMANİYE / KADİRLİ / Gülten-Ali Ziyan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170399,47527,952,88
OSMANİYE / MERKEZ / Farabi Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180398,72968,082,65
OSMANİYE / MERKEZ / Tosçelik Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce150382,634611,283,81
OSMANİYE / MERKEZ / Şehit Hayrettin Mennan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce120350,809819,43,2
OSMANİYE / MERKEZ / Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce120348,720520,021,36
OSMANİYE / KADİRLİ / Şehit Mehmet Acıbucu Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce30313,973231,6311,51
OSMANİYE / MERKEZ / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34268,587152,3114,59
OSMANİYE / MERKEZ / Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60266,091153,6810,77
OSMANİYE / KADİRLİ / Şehit Kaan Çalin Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68254,221860,6214,92
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