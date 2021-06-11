Osmaniye lise taban puanları 2021! Osmaniye LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Osmaniye'de liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Osmaniye'deki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik OSMANİYE / MERKEZ / TOBB Osmaniye Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 461,4494 1,01 0,02 OSMANİYE / KADİRLİ / Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 438,5759 2,71 0,1 OSMANİYE / DÜZİÇİ / Düziçi Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 420,9007 4,68 1,06 OSMANİYE / MERKEZ / Hasan Aybaba Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 418,5617 4,99 1,04 OSMANİYE / KADİRLİ / Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 399,4752 7,95 2,88 OSMANİYE / MERKEZ / Farabi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 398,7296 8,08 2,65 OSMANİYE / MERKEZ / Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 382,6346 11,28 3,81