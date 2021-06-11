Osmaniye lise taban puanları 2021! Osmaniye LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
LGS sonrası en önemli konulardan biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Sınav sonuçları açıklandıktan sonra LGS yüzdelik dilimleri ve lise taban puanları, okul tercihlerinde adayların yardımcısı olacak. Bu nedenle pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Osmaniye'de sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak eden öğrenciler, kendi sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Osmaniye LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...
Osmaniye'de liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Osmaniye'deki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...
Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|OSMANİYE / MERKEZ / TOBB Osmaniye Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|461,4494
|1,01
|0,02
|OSMANİYE / KADİRLİ / Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|438,5759
|2,71
|0,1
|OSMANİYE / DÜZİÇİ / Düziçi Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|420,9007
|4,68
|1,06
|OSMANİYE / MERKEZ / Hasan Aybaba Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|418,5617
|4,99
|1,04
|OSMANİYE / KADİRLİ / Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|399,4752
|7,95
|2,88
|OSMANİYE / MERKEZ / Farabi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|398,7296
|8,08
|2,65
|OSMANİYE / MERKEZ / Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|382,6346
|11,28
|3,81
|OSMANİYE / MERKEZ / Şehit Hayrettin Mennan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|350,8098
|19,4
|3,2
|OSMANİYE / MERKEZ / Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|120
|348,7205
|20,02
|1,36
|OSMANİYE / KADİRLİ / Şehit Mehmet Acıbucu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|313,9732
|31,63
|11,51
|OSMANİYE / MERKEZ / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|34
|268,5871
|52,31
|14,59
|OSMANİYE / MERKEZ / Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|266,0911
|53,68
|10,77
|OSMANİYE / KADİRLİ / Şehit Kaan Çalin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|254,2218
|60,62
|14,92