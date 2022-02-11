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Osmancık nerede, nerenin ilçesi? Osmancık ilçesinin neyi meşhur?

Osmancık nerede, nerenin ilçesi Osmancık ilçesinin neyi meşhur

Türkiye'nin her şehri ayrı bir güzelliğe ve farklı özelliklere sahiptir. Bu güzelliklerin birçok il ve ilçede olduğu görülmektedir. Sevilen ilçelerden biriside Osmancık ilçesidir. Birçok insan bu ilçenin yerini ve özelliklerini merak etmektedir. Osmancık nerede, nerenin ilçesi? Osmancık ilçesinin neyi meşhur tüm detayları ile derledik.

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Türkiye'de yer alan İlçelere baktığımız zaman her ilçenin oldukça önemli olduğu görülmektedir. Bu önemli ilçelerin konumu ve meşhur ürünleri çok merak edilmektedir. Özellikle Osmancık ilçesi en fazla merak edilen yerlerden birisi olmayı başarmıştır. Türkiye'nin her yerinden bu şehre karşı ilginin olması dikkat çekmektedir.

Osmancık Nerede, Nerenin İlçesi?

Osmancık şehri Çorum'a bağlı olan bir ilçedir. Bundan dolayı Osmancık ilçesinin Karadeniz Bölgesi'nde olduğu görülmektedir. Çünkü Çorum Karadeniz'i sevilen illerinden birisidir. Osmancık ilçesi de Çorum'a bağlı bir şekilde ilin kuzeyinde yer alır. Bulunduğu konum itibariyle Orta Karadeniz ve Batı Karadeniz bölümünün kesiştiği yerdedir.

Osmancık ilçesi Çorum'a çok yakın değildir. Çünkü bu ilçe şehir merkezine yaklaşık 60 km uzaklıkta bulunur. Şehirde Orta Anadolu'da ait olan eski örf ve adetleri görmek mümkündür. Bundan dolayı son derece ilgi çekici bir şehir olduğu dikkat çekmektedir. Osmancık ilçesini ziyaret eden insanlar çok beğenmektedir. Zaten Çorum'a yolu düşenler bu ilçeyi de görmeyi ihmal etmemektedir.

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Osmancık ilçesinin nüfusu ise 43.183 kişi olarak bilinmektedir. Bu nüfusun Çorum'un diğer ilçeleri arasında en fazla nüfusa sahip olan yerlerden birisi olduğu görülmektedir. Zaten bu ilçe Çorum'un popüler ilçelerinden birisidir. Çünkü birçok insan Osmancık ilçesinin adına oldukça çok aşikardır. Osmancık ilçesi genel yapısı itibariyle sevilen ve ilgi duyulan yerler arasında olmayı başarmıştır.

Osmancık ilçe merkezinin bulunduğu yer deprem bölgesi üzerindedir. Bundan dolayı şehirde zaman zaman deprem olduğu görülmektedir.

Osmancık İlçesinin Neyi Meşhur?

Pirinç

Osmancık ilçesinin tarım konusunda önemli ürünleri bulunmaktadır. Bu ürünlerin başında pirinç gelmektedir. Zaten birçok kişi Osmancık pirincini sıklıkla duymaktadır. Bundan dolayı Osmancık şehrinin üretmiş olduğu pirinç oldukça önemlidir. Bu pirinç türü tescil edilmiş bir pirinç türüdür. Her insan bu pirinç türünü keyifle kullanmaktadır. Yani ilçenin en meşhur ürünlerinin başında pirinç geldiği söylenebilir.

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Osmancık pirinci ülke genelinde herkesin duymuş olduğu bir pirinç türüdür. Yaklaşık 50 yılı aşkın süredir burada pirinç üretimi yapılmaktadır. Bu pirincin görünüşü ise camsı ve mattır. Tadı ise oldukça lezzetlidir. Lezzetli olan bu pirinç vitamin ve mineral açısından zengindir. Pirincin iyi bir şekilde üretilmesinde Kızılırmak'ta rol oynamaktadır.

Leblebi

Çorum denilince akla ilk gelen nefis leblebidir. Çorum'a özgü olan bu lezzeti Osmancık'ta bulma şansınızda vardır. Şehre gelen kişiler en çok pirinç ve leblebi satın almaktadır.

Sırık Kebabı

Çorum'un birçok ilçesinde Sırık Kebabı yapılmaktadır. Bu kebap türü oldukça lezzetlidir. Bunun yanında şehre yolu düşen herkesin mutlaka bu kebaptan yemesi gerekmektedir. Sırığa geçirilen kuzular oldukça lezzetli bir şekilde pişirilir ve servis edilir. Sonuç ise harika bir yemek ortaya çıkmaktadır.

Gül Baklavası

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 Çorum baklavası olarak da bilinen bu baklava türü Osmancık ilçesinde de yapılmaktadır. Gül şekli verilen baklavalar oldukça kıvamlı bir şekilde pişmektedir. Daha sonra ise servis edilmektedir. Özellikle şehre gelen misafirlere bu tatlı ikram edilmektedir. Şerbeti ile son derece lezzetli olduğu görülmektedir.

 Osmancık Kalesi

Son derece etkileyici bir görünümü olan Osmancık Kalesi fazlasıyla ilgi çekmeyi başarmaktadır. Bu kaleyi ziyaret edenler çok beğenmektedir. Kızılırmak'ın kuzey kenarındaki kayalık üzerine inşa edildiği görülmektedir. Ayrıca bu kalenin ismi Kandiber Kalesi olarak da bilinmektedir.

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