Osman Bey dönemi genel özellikleri nelerdir? Osman Bey dönemi olayları, savaşları ve gelişmeleri

Osman Bey döneminde Osmanlılar Bizans devleti ile savaşmışlardır. Ayrıca Osman Bey döneminde Osmanlılar Selçuklulara da hizmet etmişlerdir.

Osman Bey Dönemi Genel Özellikleri Nelerdir?

Osmanlıların Oğuzların Kayı boyundan gelmişlerdir. Özellikle Ertuğrul Gazinin vefatının ardından Osmanlılar da Bizans ile savaşarak Selçuklulara da hizmet etmişlerdir. Osmanlılarda ise Ertuğrul Gazi'nin vefatının ardından idare Osman Beye geçmiştir. Osman Bey ise bağımsızlığını ilan ettikten sonra Osmanlı Beyliği'ni kurmuştur. Osmanlı Beyliği kurulduktan kısa bir süre sonra ise beylik gittikçe yükselmiştir. Osmanlı da beylikten büyük bir cihan imparatorluğuna kadar yükselmiştir. Osman Bey de Osmanlı Devleti'nin kurucusu olmuştur.

Osman Bey Dönemi Olayları

Osman Bey döneminde kurucu Osman Bey, Şeyh Edebali'nin kızı ile evlendikten sonra siyasi nüfusunu da arttırmıştır. Osman Bey o dönemde fetih hareketlerini arttırarak Eskişehir yakınlarında bulunan Karacahisar'ı da almıştır. Sonrasında ise Osman Bey bağımsızlığını ilan ettikten sonra Bilecik'i başkent yapmıştır. Osman Bey döneminde ilk defa bakırdan Osmanlı parası basıldı. Ayrıca Osmanlı vergisi de konulmuştur. Osman Bey'in lakabı ise Fahrüddin olarak bilinmekteydi. Osman Bey döneminde ilk kez kadı ataması da yapılmıştır.

Osman Bey Savaşları ve Gelişmeler

Osman Bey döneminde çok önemli gelişmeler yaşanmıştır. Büyük mücadelelerin ardından Bilecik ili alınmıştır. Bilecik'in alınması ile birlikte başkent de yapılmıştır. Bilecik bölgesinde demir madenleri işlenerek silah üretimine de başlanmıştır. Osmanlı döneminde bölgedeki Bizans tekfurlarına karşı önemli başarılar elde edilmiştir. Osmanlılar ile Bizans arasında savaşlar yapılarak başarı da sağlanmıştır. Osman Bey babasından aldığı aşireti büyük bir devlet haline getirmiştir. Tüm bu süreçte ise vergiler de konulmuştur.

Osmanlı Beyliği Kuruluşu

Osmanlı devletine mensup kişiler Oğuzlar'ın Kayı boyuna mensuplardır. Selçuklu Devleti'nin hükümdarı Alaaddin Keykubat zamanında öncelikle Karadağ bölgesi sonrasında ise Söğüt ve Somaniç'e Ertuğrul Gazi tarafından uç beyliği yerleştirilmiştir. Kösedağ Savaşı'nın ardından Kayı Boyları Anadolu'yu işgal etmişlerdir. İlhanlı Devleti'ne bağlandıktan sonra ise devletin zayıflaması ile Osman Bey de 1299 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Osman Bey dönem boyunca önemli başarılara imza atmıştır. Osman Bey sonraki yıllarda Şeyh Edebali'nin kızı ile evlenip siyasi nüfusunu da arttırmıştır. Osman Bey'in bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Bilecik de başkent olmuştur.

Osman Bey Dönemi İle İlgili Merak Edilenler

Osman Bey döneminde aşiret hızla gelişmiştir. Bunun yanı sıra Osman Gazi son yıllarda yaşının ilerlemesinin ardından gut hastalığına yakalanmıştır. Beyliğin idaresini ise oğulları Osman Bey'e bırakmıştır. Osman Bey'in ölüm yerinin neresi olduğu da merak edilmektedir. Bazı kaynaklarda Osman Bey'in Bursa'da öldüğü de söylenmektedir. Bazı kaynaklarda Osman Gazi'nin hayatını kaybettikten sonra Söğüt'te babası Ertuğrul Gazi'nin yanına gömüldüğü de söylenmektedir. Osman Bey'in sonradan Osmaniye Meydanı'nda bulunan Gümüşlü Kümbet'e gömüldüğü de tartışmalı konulardan birisidir.

Osman Bey Döneminin Özellikleri İle İlgili Merak Edilenler

Osman Bey döneminde Bac adı verilen pazar vergisi konulmuştur. Ayrıca bu dönemde ilk defa bakır para olan mangır da basılmıştır. Osman Bey zamanında önemli gelişmelere imza atılmıştır. Osman Bey döneminde önemli savaşlar ve mücadeleler yapılarak başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca savaş ganimetleri ve kazanımlar da elde edilmiştir. Osman Bey ileri görüşlü kişiliği ile önemli bir devlet adamı profili çizmeye başlamıştır.