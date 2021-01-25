Osiloskop nedir ve ne amaçla kullanılır? Osiloskop nasıl çalışır ve ne ölçer? Osiloskop çeşitleri

Osiloskop çeşitli teknik servislerde ve laboratuvarlarda sıklıkla kullanılan bir alet türüdür. Bu alet sayesinde elektriğe bağlı bazı cihazların elektriksel değerleri ve sınırla ölçümleri hesaplanır.

Osiloskop Nedir ve Ne Amaçla Kullanılır?

Osiloskop en genel tanımıyla bir ölçüm cihazıdır. Genellikle bu cihaz sayesinde elektrik ve tüm elektronik değerler kolaylıkla hesaplanır. Cihazın diğer bir özelliği ise elektrikle ilgili tüm cihazlarda ayrıntılı bir hesap ölçümü yapmasıdır. Osiloskop ile ölçülen değerler ana ekranda grafik şeklinde gösterilir. Osiloskop cihazları pek çok teknik serviste, arge departmanlarında ve laboratuvarlarda kullanılmaktadır. Osiloskop cihazlar iki türe ayrılır. Bunlar; analog ve dijital osiloskop cihazlarıdır. Dijital osiloskop cihazları ise günümüzde en fazla kullanılan cihaz türlerinden birisidir. Çünkü dijital ekran sayesinde elektriksel değerler düzgün bir grafik şeklinde ölçülebilir.

Osiloskop cihazları sayesinde elektriksel değerlerin gerilim, frekans, genlik, zaman ve gürültü gibi değişkenleri aynı cihaz üzerinde hesaplanır. Genellikle bu cihazların kullanılmasındaki amaç, elektriksel değerlerin zamanlama ve gerilim unsurları ile beraber ölçmektir. Ölçümü istenen elektriksel değerin osiloskop grafiği üzerinde frekans, yükselme ve düşme zamanları, maksimum ve minimum gerilim anları, genlikleri ve tüm görev döngüsü bir arada ölçülür. Bu nedenle elektriksel bir cihazın bu unsurların hepsi tek bir karede görüntülenmek istenirse osiloskop cihazından yararlanılır.

Osiloskop Nasıl Çalışır ve Ne Ölçer?

Osiloskop cihazlarının çalışma prensipleri cihazın çeşidine göre değişir. Osiloskop cihazları dijital ve analog şeklinde iki farklı çeşide sahiptir. Genellikle analog osiloskop cihazlarının çalışma prensibi tüplü televizyonlara benzer. Analog osiloskop cihazlarının hepsi gelen sinyalleri katot denilen tüp içerisinde oluşturur ve elektron demetlerinin tamamını bobinlere ileterek çalışır. Bu üretimler sayesinde ekranda görüntü oluşur. Dijital osiloskop cihazları ise tamamen mikro işlemciler sayesinde çalışır. Mikroişlemcilerden gelen giriş sinyalleri osiloskopların çalışmasını sağlar. Bu sinyaller cihaz içerisinde istenilen seviyede çalışır, kaydedilebilir ve tekrar yeniden oluşturulabilir.

Osiloskop cihazları pek çok sorun giderme ve araştırma işleminde kullanılır. Özellikle elektronik ekipmanların ölçüm işleminde osiloskop cihazlarından yararlanılır. Ölçme işlemi olarak genellikle sistemlerin içerisindeki sinyallere frekanslarını ve genliğini belirlemek için bu cihazlardan yararlanılır. Elektrik devresinde ne kadar gürültü olduğunu ölçmek için de osiloskop cihazları kullanılır. Ayrıca bir dalganın tüm şeklinin belirlenmesi, grafik halinin ortaya koyulmasında da yine osiloskop cihazları tercih edilir.

Osiloskop Çeşitleri

Osiloskop ana çeşit olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunlar dijital osiloskop ve analog osiloskop şeklinde bilinir. Teknolojinin gelişmesi ile beraber pek çok osiloskop çeşidi de ortaya çıkmıştır. Özellikle minimal boyutlarda olan osiloskop çeşitleri son zamanlarda daha fazla kullanılan çeşitlerden birisidir. Bu bilgiler ışığında osiloskop çeşitleri dörde ayrılır.

Bunlar;

1- Dijital osiloskop,

2- Analog osiloskop,

3- USB osiloskop,

4- El tipi osiloskop çeşitleridir.

Son zamanlarda genellikle arge departmanlarında ve çeşitli laboratuvarlarda ise en fazla USB osiloskop çeşitleri kullanılıyor. Bunun sebebi ise bu cihazların uzaktan bağlantı kurması ve anında istenilen verileri grafik ve hesaplamalarla ortaya koymasıdır. Artık eski tip sayılan analog osiloskop cihazlar çok fazla kullanılmaz. Bu nedenle verilerin daha iyi hesaplanması ve devreye alınması amacıyla yeni tip modeller tercih ediliyor. En son teknoloji ile yeni tip osiloskop cihazları ise USB tipi cihazlardır.