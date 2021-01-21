Osilatör nedir, ne işe yarar ve nerelerde kullanılır? Osilatör çeşitleri ve özellikleri

Osilatör, kendi giriş sinyalini sağlayan bir yükselteç devresinin ismidir. Osikatörler, kendileri sinyal üretebilen cihazlardır.

Osilatör Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır?

Osilatörler, elektronik devrelerde belirli frekanslarda kare, üçgen ve sinüs ya da testere dişi şeklinde elektrik sinyalleri üretmeye yarayan geri beslemeli yükseltici (amplifikatör) devreleridir. Başka bir tanımla, kendi kendine sinyal üretebilen elektronik elemana osilatör denir.

Elektrik devrelerinde gömülü sistemde elektrik dalgalanmaları osilatör yardımı ile elde edilir. Osilatör, yükselteç aracılığı ile verdiği çıktıyı girdi olarak geri alır. Buna ise, pozitif geri beslenme denir. Bu sayede sinyal, her seferinde kendini yenilemiş olur.

Osilatör Çeşitleri

Osilatör çeşitleri, sinüzoidal osilatörler (harmonik osilatörler) ve sinüzoidal olmayan osilatörler (gevşeme osilatörü) olmak üzere iki gruba ayrılır. Osilatör çıkışının bit miktarının girişe geri beslenmesi gerekir. Çıkışın girişe yeniden uygulanması gerekir.

Geri beslenme, giriş arttırıcı yönde pozitif, azaltıcı yönde de negatif geri beslenmeyi ifade eder. Osilatörlerdeki geri beslenme, frekans tespit edici devreyi azaltmayı ve zayıflatmayı dengeler. Rozanans devresi ise, frekans tespit edici devre filtre devresi olup istenen sinyallerin geçişini sağlar. Rezonans devreleri, bobin ve kondansatör elemanları ya da direnç kondansatör elemanlarından meydana gelir.

Osilatörün Özellikleri

Yükseltme

Pozitif geri besleme

Frekansa bağlı olma

Osilatör Kullanım Alanları

Osilatörler, televizyon, telefon, telsiz, kontrol sistemleri, AM alıcılar, AM vericiler, FM alıcılar ve FM vericiler gibi pek çok haberleşme ve elektronik alanda kullanılıyor. Aynı zamanda video oyunlarındaki sesleri üretmek için osilatör kullanılır. Elektriksel iletişim ve dalga şeklinde devamlı oluşan değişmeleri meydana getirir. Bunun çıkış dalga şekli sinüs dalga, üçgen dalga, kare dalga gibi düzenli aralıklarla tekrarlanan herhangi bir dalga şekli olabilir. Osilatör, kendi giriş sinyalini kendi sağlayan bir yükselteç devresidir.

Osilatör çeşitleri, oluşturdukları dalganın yapısına ve frekansına göre çeşitlilik gösterir. Çıkış dalga şekli sinüs dalga, üçgen dalga, kare dalga ve testere dişi dalgalar düzenli aralıklarla oluşur. Bu osilatörler, farklı kullanım alanlarında kendine yer buluyor. Osilatörlerin dalga cinsi ve şekline göre fiyatları da belirleniyor. Osilatör, kendi giriş sinyalini sağlayanlar yükselteç seviyesi olduğu için dalgalanma çeşitleri de farklılık gösteriyor. Devrede kullanılan osilatörler pek çok amaç ve kullanım alanı için farklı şekillerde kullanılabilir.