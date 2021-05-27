Osgb Nedir, Ne İş Yapar? Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimi Belgesi Nasıl Alınır?

OSGB'nin açılımı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak bilinmektedir. OSGB belgesi firmaların iş sağlığı ile iş güvenliği hizmetlerinin verilmesi üzerine kurulmuştur.

OSGB Nedir?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak bilinen OSGB iş yaşamında oldukça önemli bir kavramdır. Özellikle de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yetki verdiği firmalarda iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri verilmelidir. Mevzuatta yer alan tüm bilgiler ışığında firmalarda tıbbi ve fiziki donanımlar olmalıdır.

Firmalarda iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanları çalıştırılmalıdır. Konuyla ilgili mevzuat kapsamında yer alan her iş yeri bünyesinde bir iş güvenliği uzmanı ve bir de iş yeri hekimi bulundurmalıdır. Firmaların tamamı hem kapasite hem de maddi anlamda belli imkanlara sahip olmayabilir. O zaman da iş OSGB'ye düşer. OSGB kuruluş amacı da böyle açıklanabilir. Sektördeki açık OSGB ile kapanır.

OSGB Ne İş Yapar?

Kanunlara göre tüm iş yerlerinde bir iş güvenliği uzmanı bir de iş yeri hekimi tam zamanlı olarak çalışmalıdır. Günümüzde pek çok iş yeri hem iş güvenliği uzmanı hem de iş yeri hekimi bulunduracak yere ve maddi koşullara sahip olmayabilir. OSGB devreye girerek çözüm üretilir. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi bakanlık tarafından yetki almıştır. Dolayısı ile OSGB iş yerlerinde hem çalışana hem de işverene sağlıklı ve güvenilir bir çalışma ortamı tesis etmek için çalışır.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nde yetişmiş başarılı personeller gözetim, denetim ve eğitim verme hakkına sahip olabilirler. OSGB genellikle işçilerin sağlık gözetimlerini yapmaktadır. Ayrıca bu birim tarafından ayda en az bir defa iş yeri kontrol edilerek yapılan çalışmalar da not alınır. Denetimler, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nin görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Denetimler zorunluluk olduğu için OSGB tarafından işverenler ile görüşmeler ve denetlemeler yapılarak kontroller periyodik bir hale gelir. Ayrıca mutlaka yıllık değerlendirme raporu da sunulur. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre tüm denetimler doğru bir şekilde yapılır. Firmalardaki çalışanların çalışma koşulları denetlenir.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Belgesi Nasıl Alınır?

Günümüzde OSGB belgesi olarak da bilinen Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Belgesi pek çok farklı şekilde alınmaktadır. OSGB belgesi almak isteyen kişiler bazı noktalara dikkat etmeliler. Bakanlık tarafından belirlenen bazı belgeler hazırlandıktan sonra gerekli yerlere bazı ödemelerin de yapılması gerekir.

OSGB belgesinin de belirli bir dönem geçerliliği vardır. Belli bir zamanın geçmesinin ardından belgelerin de yenilenmesi gerekmektedir. Eğer belgeler istenilen sürede yenilenmez ise belge askıya alınır. Sonrasında ise mevcut belge iptal edilir. OSGB belgesi almak için istenilen belgeler hazırlanarak kuruma başvuru yapılır. OSGB belgesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmektedir. Müdürlüklere hazırlanan belgeler sunulup ücret ödemesi yapıldıktan sonra başvuru alınır. Başvurunun uygun bulunması doğrultusunda sonuç açıklanır.

OSGB Firmalarının Görevleri Nelerdir?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi personelin takibini yapar. Personel takibi ciddi bir sorumluluk gerektirir. Personelin yaptığı işlerin iş güvenliğine uyup uymadığı kontrol edilir. OSGB yetkilileri eğitim verme hakkına sahiplerdir. Risk analizi de yapan OSGB yetkilileri yıllık eğitim ve çalışma planları da yaparlar. Uygunsuzluk görülmesi halinde bunlar rapor halinde tutulur.