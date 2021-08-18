OSB’lerde 60 bin öğrenci okuyor

OSB’lerdeki mesleki ve teknik eğitime artan ilginin son derece memnuniyet verici olduğunun altını çizen Kütükcü, "Hedefimiz, Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu niteliksel dönüşümü, OSB’lerimizdeki meslek liselerinde yetişen bu gençlerimizle birlikte başarmak" dedi.

Kütükcü açıklamasında, "Organize sanayi bölgelerinin sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikte insan kaynağı yetiştirmek için çok ciddi yatırımlar yaptığını vurgulayarak, gerek teorik ve pratik eğitime gerekse fiziki alt yapıya yapılan bu yatırımların hepsinin ortak amacı, gençlerimizin üreten nesiller olarak yetişmesine katkı sağlamak. Şu anda Türk sanayisinin en önemli ihtiyacı, üretimde katma değeri artıracak niteliksel bir dönüşüm hamlesi yapmak. İnşallah bu niteliksel dönüşümü, OSB’lerimizdeki meslek liselerinde yetişen, hem teoride hem de pratikte iyi eğitim almış gençlerimizle birlikte başaracağız" şeklinde konuştu.

47 ALAN VE 105 DALDA EĞİTİM

Mesleki eğitimin sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde istihdam piyasasının en önemli faktörü olduğunu vurgulayan Kütükcü, şunları söyledi: "Organize sanayi bölgelerimiz, mesleki eğitim konusunda elini taşın altına koyarak, istihdam odaklı, sanayinin ve üretimin ihtiyaç duyduğu nitelikte insan kaynağı yetiştirmeye yoğunlaşmış durumda. Şu anda organize sanayi bölgelerimizdeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimizin sayısı 77'ye, öğrenci sayısı ise 61 bin 172'ye ulaştı. Bu öğrencilerimiz toplamda 3 bin 698 öğretmen, 2 bin 556 derslik ve bin 50 atölyede elektrik-elektronik teknolojisinden endüstriyel otomasyon teknolojilerine, makine ve tasarım teknolojilerinden bilişim teknolojilerine kadar 47 alan ve 105 dalda eğitim alıyorlar. Yine OSB’lerimizdeki bu meslek liselerinin pek çoğunda öğrencilerimize burs, yurt, staj ve iş garantisi gibi imkanlar sunularak, öğrencilerin sadece eğitimlerine odaklanması destekleniyor."

EN BÜYÜK İLGİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ’NE

OSB’lerdeki meslek liselerinde en fazla ilgi gören ilk 5 alanla ilgili de bilgi veren Kütükcü, en yüksek ilgiyi Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanının gördüğünü aktararak, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Toplam öğrencimizin yüzde 30'u Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında eğitim alıyor. Ardından Makine ve Tasarımı Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri ve Kimya Teknolojisi alanları geliyor. Bu alanların tamamı, sanayicilerimizin, iş dünyamızın ihtiyaçları doğrultusunda açılan ve öğrencilerimizin de yoğun ilgi gösterdiği alanlar."