Örüntü nedir? Örüntü konu anlatımı

Özellikle de son yıllarda üzerine oldukça fazla düşülmekte olan örüntü çalışmaları. Her geçen gün artış gösteren bir öneme sahip duruma gelmektedir.

Örüntü Nedir?

Örüntü nedir sorusu, bu konuyla alakalı olarak en fazla cevabı merak edilen sorulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Esasında aslında her insanın bir örüntünün içinde olduğu yanıtını vermek hiç de yanlış olmayacaktır. Bu konun netlik kazanması bakımından örneğin; her sabah güneşin doğması ve her akşam vaktinde güneşin batması, güneşin her sabah doğudan doğması ve her akşamüzeri batıdan batması, haftanın yedi günü, bir yılın on iki ayı gibi pek çok örnek örüntüyü ifade etmektedir.

Bir başka tabiri ile örüntü; seslerin, şekillerin, sembollerin ve durumların sistematik bir biçimde yahut ardışık olarak düzenli bir şekilde birbirlerini takip etmek suretiyle yenilenmesi olarak tanımlanır. Esasında insanlar hem bir örüntü içerisinde olup hem de kendi sistemlerinde kurmuş oldukları örüntüleri yaşamaktadır.

Her sabah yeni bir güne uyanmak, kahvaltı yapmak, işe gitmek ve her gece uyumak gibi sürekli olarak birbirini takip eden bir yenilenmeyi yaşamaktadır.

Örüntü Konu Anlatımı

Örüntü konusunun çok iyi bir şekilde kavranması ileri de karşılaşılacak olan örüntü konularının daha iyi bir biçimde öğrenilmesi bakımından son derece önemlidir. Bundan dolayı bu konuya gerekli olan alakanın gösterilmesi gerekir.

Sayı Örüntüleri; İlk olarak örüntünün ne anlama geldiğinin öğrenilmesi çok önemli bir gerekliliktir. Bir kural biçiminde ilerlemekte olan şekil veya sayılar toplamına örüntü adı verilir. Bu konun netleşmesi adına örneğin; 4'erli olarak artış gösteren küp şekilleri bir örüntü meydana getirmektedir.

Örüntülere bakıldığı vakit belli bir kural kapsamında arttıklarını yahut azaldıklarını belirtmek mümkün olmaktadır. Bu nedenle de örüntüler ile alakalı olan bir soruyla karşılaşıldığı vakit şekiller yahut sayılar arasında ne türde bir kural bulunmakta olduğunu anlamaya çalışmak önem taşır.

1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

100, 120, 140, 160, 180, 200,

Yukarıdaki verilen sayıların tümü belli bir kural ile sıralanmıştır.