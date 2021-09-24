Örümcek Türleri, İsimleri Ve Özellikleri Nelerdir? Hangi Örümcekler Zehirlidir?

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Dünyanın birçok farklı yerinde değişik özellikleri ile beraber örümcek türleri ön plana çıkıyor. Bazıları ciddi anlamda zarar verecek kadar zehirli iken, bazıları ise herhangi bir zehri olmayan zararsız örümceklerdir. Ancak yine de yılanlar ve akrepler ile beraber böcek türleri en sevilmeyen hayvanlar içerisinde gelir.

Örümcek Türleri Nelerdir?

Söz konusu örümcek türleri olduğu vakit aslında bakılırsa bundan binlerce olduğunu bahsetmek mümkündür. Hatta şu an için 112 familya içerisinde 3879 cins ile beraber toplamda 43244 tür örümcek olduğu biliniyor. Bu örümceklerin önemli bir kısmı yabani hayatta, yani ormanlık alanlarda yaşamaktadır. Belli bir kısmı ise insanların ikamet ettiği yaşam alanlarında ve şehirlerde ön plana çıkar. Bu doğrultuda şehirlerde bulunan birçok böcek türünün zehirli ya da zehirsiz olabileceğini ifade etmek gerekir. Böylece yaşamları, üremeleri ve avlanmaları ile beraber boyutları ve şekilleri bakımından birçok değişik örümcek türü olduğunu söylemek mümkün.

Örümcek İsimleri Nelerdir?

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Her açıdan farklılık gösteren günümüzde birçok değişik örümcek ismi bulunmaktadır. Özellikle dünya çapında popüler olan ve bilinen bazı örümcek isimlerini ele almak mümkün.

- Yalancı Karadul örümceği (Steatoda)

- Kurt örümceği (Trochose ruricola)

- Uzun bacaklı örümcekler (Phalangium opilio)

- 8 gözlü örümcekler

- Pholcidae örümcekleri

- Beyaz tüylü örümcekler

- Zebra örümcekler

Bu örümceklerin her biri kendi türünde farklı özelliklere sahiptir. Özellikle bir kısmı ciddi anlamda zehir barındırır ve birçok hayvan ile beraber insanları da önemli oranda tehdit eder. Bazıları ise zararsızdır ancak üreme ile beraber bulundukları alanda sağlıklı bir ortam yaratabilirler.

Örümcek Özellikleri Nelerdir?

Örümcekler kendi türleri üzerinden birçok özellik gösterirken, aynı zamanda ortak şekilde bazı özelliklere sahiplerdir.

- 8 bacağı sahip olan örümcekler, etçil ve otçul olabilirler.

- Ağ örerler.

- Gözü doymayan aç hayvanlar sınıfında yer alır.

- Avlarını öncelikle zehirlemek ile beraber, daha sonra onları emerek tüketirler.

- Böcek ve kuşlar en sevdikleri besinler olarak öne çıkar.

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- Genel olarak bireysel şekilde yaşamını sürdürürler.

- Solunum organları karınlarının alt bölümünde bulunur.

- Aynı şekilde akreplerde olduğu gibi, çiftleşme sonrası dişi örümcek erkek örümceği yer.

- Örümcekler renk körüdür.

- Genel olarak ve örümcek türleri kılcal damarlara sahip değildir.

- Daha çok yağmur ormanlarında olması ile beraber dünya çapında birçok farklı bölgede yaşama özelliğine sahiplerdir.

- Özellikle büyüme döneminde bulunan örümceklerin bacağı kopsa bile, yenisi çıkma özelliğine sahiptir.

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- Örümcekler genel olarak 1,5 ile 2 yıl boyunca yaşamını sürdürürler.

Yukarıda verilen özellikleri ile beraber ortak şekilde böcek türlerinin yaşam şekilleri de öne çıkmaktadır. Bu şekilde dünyanın birçok farklı yerinde binlerce türde böcek bulunmaktadır.

Hangi Örümcekler Zehirlidir?

Bu konuda en merak edilen durumlar içerisinde hangi örümceklerin zehirli olduğu geliyor. Özellikle hem merak edenler için hem de uzak durulması gereken örümcekler konusunda bu durum internet üzerinden yaygın şekilde araştırılmaktadır. Özellikle dünyanın birçok farklı yerinde oldukça zehirli olan ve her canlının hayatını tehdit edecek örümcekler bulunmaktadır.

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- Kahverengi Yalnız Örümcekler

- Brezilya gezgini örümcekleri

- Sarı kesici örümcekler

- Kurt örümcekleri

- Karadul örümceği

- Kahverengi dul örümceği

Bu şekilde daha birçok farklı ve zehirli örümcek türleri ne ifade etmek mümkün. Tabii bu örümceklerin zehir etkileri türüne bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.