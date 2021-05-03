Örümcek Ne Yer? Örümcekler Nasıl Beslenir Ve En Çok Sevdiği Besinler Neler

Örümcekler, pek çok fazla türü bulunan ve 8 tane bacağa sahip olan hayvan türleridir. Yediği besinler de örümceğin türü, yaşadığı yer ve örümceğin boyutuna göre de değişiklik gösterir.

Örümcek Ne Yer?

Örümcekler, aynı zamanda ağ yapma özellikleri bulunan da bir hayvan çeşididir. Sivri sinek, sinek, güve gibi hayvan türlerini yiyerek beslenmesini sürdürürler. Av örümcekleri denilen örümcekler daha cesur oldukları bilinen hayvanlardır.

Kendilerini daha iyi kamufle edip sonrasında avın yaklaşmasını beklerler. Bu türler ise; cırcır böceği, çekirge gibi daha büyük böcek türleri olarak bilinir. Daha büyük avı çeşitleri ise kurbağa ve kertenkele gibi hayvanlar ile beslenirler. Örümcekler daha çok yeni ölmüş canlılar ya da canlı hayvanları yemeyi severler ve bu şekilde beslenirler.

Örümcekler Nasıl Beslenir ve Örümceklerin En Sevdiği Yemek Hangisidir?

Örümcekler, katı besin ve bitki gibi ürünleri yemez. Yiyecekleri sindirmeden önce sıvı haline getirmesi gerekmektedir. Sindirim sistemleri ise selülozu sindiremez. Bu sebepten dolayı bitkileri besin olarak tüketemezler. Bazı örümceklerin ise besin konusunda daha seçici olduğu bilinir. Tek tür av ile beslenenler de bulunur.

Örümcekler çoğunlukla yalnız yaşadığı bilinen hayvanlardır. Bu sebepten dolayı iki örümcek birbirine yaklaştığı zaman güçlü olan zayıf olanı yer. Örümcekler insanlar kadar olmasa bile su gereksinimine ihtiyaç duyarlar. Tüketeceği suyu genellikle avlardan elde ederler. Bunun Yanı sıra su, örümcek metabolizmasının yan ürünü olarak bilinir. Su ihtiyaçları çok fazla olmasa da gerektiği kadar alınmadığında bazı türlerin kuruduğu bilinir. Bu hayvan türünün yemek yeme sıklığı ise bulduğu ava göre değişiklik gösteren bir durumdur.