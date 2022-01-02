Örtüşmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Örtüşmek Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Örtüşmek kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Uyum sağlamak 2- Kesişmek 3- İntibak 4- Uyuşmak 5- Bir Olmak

6- Kapatmak 7- Tıkamak

Örtüşmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Öz Türkçe bir sözcük olan örtüşmek hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılır. İki ya da daha fazla sayıdaki nesnenin aynı düzlemde yer almasına örtüşmek denir. İç içe geçen ve üst üste konan nesneler için de aynı sözcük kullanılır.

Bunun dışında iki kişinin fikren aynı noktada buluşması da örtüşmek olarak nitelendirilir. Zıtlaşmak ve ayrı düşmek ise bu sözcükle zıt anlamlıdır.

Örtüşmek TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Örtüşmek kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: İki ayrı şeyin aynı noktada buluşması

İkinci Anlamı: Aynı fikirde olmak, uyuşmak

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Örtüşmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Yılmaz Beyin bu panelde söyledikleri ile kitapta yazdıkları birebir örtüşüyor.''