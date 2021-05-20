Ortaokullara yeni kaynak desteği

Bakan Selçuk’un yaptığı paylaşım şöyle: “Öğrencilerimiz için sunduğumuz kaynak desteklerimize devam ediyoruz.

Ortaokulların 7 ve 8. ünitelerini kapsayan 41 fasikülü http://odsgm.meb.gov.tr’de erişime açtık. 3 bin soru içeriğinin yer aldığı yeni bir kaynak daha sizlerle. İyi çalışmalar gençler.”

Öğrencilerimiz için sunduğumuz kaynak desteklerimize devam ediyoruz.



Ortaokulların 7 ve 8. ünitelerini kapsayan 41 fasikülü https://t.co/ihxwdieksz’de erişime açtık. 3 bin soru içeriğinin yer aldığı yeni bir kaynak daha sizlerle.



İyi çalışmalar gençler... pic.twitter.com/70LXtz5m5f — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 20, 2021