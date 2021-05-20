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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 20.05.2021 - 10:27 | Son Güncelleme:

Ortaokullara yeni kaynak desteği

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Ortaokullara yeni kaynak desteği

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencilere kaynak desteklerinin sürdüğünü söyledi. Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ortaokullar için 3 bin soru içerikli fasiküllerin erişime açıldığını duyurdu.

Bakan Selçuk’un yaptığı paylaşım şöyle: “Öğrencilerimiz için sunduğumuz kaynak desteklerimize devam ediyoruz.
Ortaokulların 7 ve 8. ünitelerini kapsayan 41 fasikülü http://odsgm.meb.gov.tr’de erişime açtık. 3 bin soru içeriğinin yer aldığı yeni bir kaynak daha sizlerle. İyi çalışmalar gençler.”

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