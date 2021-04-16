Ortaokullara yeni çalışma fasikülü yayınlandı

MEB’den yapılan açıklamaya göre ortaokul öğrencileri için 6’ncı üniteleri yayınlanan çalışma fasikülleri, öğrencilerin işleyecekleri konuları pekiştirecekleri, öğrenmelerini kalıcı hâle getirecekleri ve farklı soru türleri üzerinde deneyim kazanacakları şekilde tasarlandı. Fasiküller; 5, 6, 7 ve 8‘inci sınıf düzeylerinde Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, 8’inc, sınıflar için T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük branşlarının her ünitesi için ayrı bir kitapçık olacak şekilde hazırlandı. Fasiküllerde çeşitli soru türlerinin yanı sıra eşleştirme, bulmaca gibi etkinliklere de yer verildi.

42 FASİKÜL 2 BİN 850 SORU

8’inci sınıf düzeyinde 4 Türkçe, 5 matematik, 4 fen bilimleri ve 4 T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük fasikülü olmak üzere toplam 17 fasikül hazırlandı. 7’nci sınıf öğrencilerine yönelik 2 Türkçe, 2 matematik, 2 fen bilimleri ve 2 sosyal bilgiler fasikülü olmak üzere toplam 8 fasikül erişime açıldı. 6’ncı sınıf düzeyinde 2 Türkçe, 2 matematik, 2 fen bilimleri ve 2 sosyal bilgiler fasikülü olmak üzere toplam 8 fasikül ve 5’inci sınıf düzeyinde 3 Türkçe, 2 matematik, 2 fen bilimleri ve 2 sosyal bilgiler fasikülü olmak üzere toplam 9 fasikül hazırlandı. Hazırlanan 42 fasikülde toplam 2 bin 850 soru yer alıyor.

Millî Eğitim Bakanlığı, eğitim öğretim faaliyetlerine destek olmak amacıyla yıl içinde kazanım kavrama testleri, LGS için örnek sorular ve çalışma soruları; 5, 6 ve 7’nci sınıflar için beceri temelli testler; 9, 10, 11 ve 12’nci sınıflar için tekrar testleri; ilköğretim 2, 3 ve 4’üncü sınıflar için çalışma soruları; 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflar için 1, 2, 3, 4 ve 5’inci üniteleri kapsayan çalışma fasikülleri gibi çok çeşitli kaynak hazırlayarak öğretmen ve öğrencilerle paylaşmıştı.

TOPLAM 20 BİN SORU YAYINLANDI

Şimdiye kadar yayımlanan ve ilk altı üniteyi kapsayan 276 fasikülde 20 bin soru, ortaokul öğrencileriyle paylaşıldı. Öğrenci ve öğretmenler tarafından yoğun ilgi gören bu destek materyalleri, kullanılabilirlik ve amaca uygunluk bakımından memnuniyetle karşılandı. Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak olan fasiküllere http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.

ÖĞRENCİLERMİZE KAYNAK DESTEĞİMİZİ ÇEŞİTLENDİRİYORUZ

Türkiye'nin her yerindeki çocuğa fırsat adaleti sağlayabilmek için gayret sarf ettiklerini belirten Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimize her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz. Salgın döneminde öğrencilerimizin yanında olabilmek için onlara sunduğumuz kaynakları çeşitlendiriyoruz" dedi. Daha önce çok sayıda kaynak desteği sağladıklarının altını çizen Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kazanım Kavrama Testleri, LGS için Örnek Sorular ve Çalışma Soruları; 5,6 ve 7’nci sınıflar için Beceri Temelli Testler; 9, 10, 11 ve 12’nci sınıflar için Tekrar Testleri; ilköğretim 2, 3 ve 4’üncü sınıflar için çalışma soruları yayımladık. Ortaokul 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflar için 1, 2, 3, 4 ve 5’inci üniteleri kapsayan çalışma fasiküllerini daha önce yayınlamıştık. Bugün ortaokul öğrencilerimiz için tüm sınıf seviyelerinde çalışma fasiküllerinin 6. ünitelerini erişime açtık. Şimdiye kadar yayınlanan ve ilk 6 üniteyi kapsayan 276 fasikülde 20 bin soru öğrencilerimiz ile buluşturuldu. Bu süreçte kaynak desteğimizin ölçeği oldukça büyüdü."

Bakan Selçuk, süreci başarılı bir şekilde koordine eden Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına, 81 ilde Ölçme Değerlendirme Merkezlerinde bu sürece katkı veren tüm meslektaşlarına teşekkür etti.

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DERSLERİNİN ALTINCI ÜNİTELERİNDEN 2 BİN 850 SORU İÇEREN 42 FASİKÜLE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN