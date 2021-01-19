Ortaokullara 3 bin 350 soruluk kaynak desteği

Çalışma fasikülleri öğrencilerin işleyecekleri konuları pekiştirecekleri, öğrenmelerini kalıcı hale getirecekleri ve farklı soru türleri üzerinde deneyim kazanacakları şekilde tasarlandı. Fasiküller, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf düzeylerinde Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler (8'inci sınıflar için T.C. inkilap tarihi ve Atatürkçülük) branşlarının her ünitesi için ayrı bir kitapçık olacak şekilde hazırlandı. Fasiküllerde çeşitli soru türlerinin yanı sıra eşleştirme, bulmaca gibi etkinliklere de yer verildi.

3 BİN 350 SORU İÇEREN 49 FASİKÜL YAYIMLANDI

8'inci sınıf düzeyinde üç adet Türkçe fasikülü, dört adet matematik fasikülü, beş adet fen bilimleri fasikülü ve üç adet T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük fasikülü olmak üzere toplam 15 adet fasikül hazırlandı. 7'nci sınıf düzeyinde üç adet Türkçe fasikülü, dört adet matematik fasikülü, üç adet fen bilimleri fasikülü ve dört adet sosyal bilgiler fasikülü olmak üzere toplam 14 adet fasikül hazırlandı. 6'nci sınıf düzeyinde üç adet Türkçe fasikülü, üç adet matematik fasikülü, iki adet fen bilimleri fasikülü ve üç adet sosyal bilgiler fasikülü olmak üzere toplam 11 adet fasikül hazırlandı. 5'inci sınıf düzeyinde ise iki adet Türkçe fasikülü, üç adet matematik fasikülü, iki adet fen bilimleri fasikülü ve iki adet sosyal bilgiler fasikülü olmak üzere toplam dokuz adet fasikül hazırlandı. Hazırlanan 49 adet fasikülde 3 bin 350 soru yer alıyor.

Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak olan fasiküllere http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.

LGS İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYNAK

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrencilerimizin yanında olabilmek için salgın döneminde onlara sunduğumuz kaynak çeşitliliğini arttırıyoruz. Bugün ortaokul öğrencilerimiz için daha önce yayımladığımız çalışma fasiküllerinin dördüncü ünitelerini paylaştık. Ortaokul öğrencilerimiz için yayımladığımız yeni çalışmada her sınıf düzeyinde dördüncü üniteleri kapsayan fasiküller bulunuyor. 4'üncü ünite fasikülleri Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 8'inci sınıf öğrencilerimiz için de önemli bir kaynak oluşturuyor. Diğer üniteleri kapsayan fasikülleri de yayımlanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Selçuk çalışmaları başarıyla koordine eden Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e, çalışma fasiküllerinin hazırlanmasını sağlayan Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve Soru Oluşturma ve Geliştirme Dairesi çalışanlarına ve 81 ilde bulunan Ölçme Değerlendirme Merkezlerimizde görevli meslektaşlarına teşekkür ettiğini belirtti.