8. Sınıf Türkçe Fiilimsiler konu anlatımı
Cümle içerisinde bir yargı bildiren ancak yüklem olmayan ögelere fiilimsi denir. Eylemsi adıyla da bilinir Fiilimsi eylemden türemesine rağmen cümle içindeki kullanımı nedeniyle fiil değildir. 8. sınıflar için fiilimsiler konusunu örnek cümlelerle anlattık.
Fiilimsi görevindeki kelimeler kendi içerisinde üç ana gruba ayrılır. Bunlar sırasıyla isim - fiil, sıfat -fiil ve zarf- fiildir. Bir fiilimsinin oluşması için en az bir ek alması gerekir. Cümle içerisinde yüklem olarak kullanılan fiiller ek alarak isim, zarf ve sıfat görevi üslenir
8. Sınıf Türkçe Fiilimsiler - Konu Anlatımı
1- Fiilimsilerin Genel Özellikleri
1.A. Ek alsalar da fiil özelliklerini kaybetmezler.
Kök: Açmak
Kapıyı açtı. / Açtı - Fiil
Açılan kapı tekrar kapandı. / Açılan - Fiilimsi
2.A. Bir kelime ismi niteliyorsa sıfat, fiilimsiyi niteliyorsa zarf görevindedir.
Örnek -1- Hızlı tren ulaşıma açıldı. / Hızlı kelimesi treni nitelediği için sıfattır.
Örnek-2- Hızlı gelen tren birden durdu. / Bu cümlede ''gelen'' fiilimsidir. Hızlı kelimesi fiilimsiyi nitelediği için zarftır.
3.A. Fiilimsiler olumsuzluk eki alabilir.
Örnek -1- Okula ''gelmemesi'' hepimizi üzdü.
Örnek -2- Söylediklerimi ''anlamaması'' benim suçum değil.
4.A. Fiilimsiler cümleleri birleştirmek için kullanılabilir.
Örnek-1- Kapıyı ''çarptığı'' gibi çıktı.
Örnek -2- Kitaplarımızı ''açıp'' derse başladık.
2- Fiilimsi Çeşitleri
1.A. İsim - Fiil:
Eylemlere gelen -ış - ma - mak gibi eklerle isim haline dönüşen fiilimsilere isim-fiil denir. Mastar adıyla da bilinir.
İsim-Fiillere Örnekler:
1- ''Başlamak'' bitirmenin yarısıdır.
2- Doğup büyüdüğüm şehirden ''ayrılmak'' beni çok üzdü.
3- Bu mevsimde yağmurun yağışı beni hüzünlendirir.
4- Atatürk ile ''tanışmayı'' ve ''konuşmayı'' çok isterdim.
5- Bu kış kar topu ''oynamaya'' doyamadım.
Not: İsim fiillere getirilen -me - ma ekleri aynı zamanda olumsuzluk ekidir. Bu nedenle olumsuz eki almış fiillerle karıştırılmaması gerekir.
Örnek: Ben sana bu eski şeyleri toplama dememiş miydim?
Bu cümlede ''toplama'' olumsuz eki almıştır ve fiildir.
Örnek: Yere düşen yaprakları toplama işi hepimizi yordu.
Bu cümlede ''toplama'' isim-fiil olarak kullanılmıştır.
Not: Bazı kelimelerde -me - ma eki kalıplaşmıştır ve isim olmuştur.
Örnek -1- Annemin yaptığı dolma başkalarının yaptığına hiç benzemez. / Dolma: İsim
Örnek -2- En sevdiğim dondurma çilekli olan. / Dondurma: İsim
Örnek -3- Kayıt dondurma işlemi için iki saat bekledik. / Dondurma: İsim-Fiil
1.B. Sıfat - Fiil:
Nesne ve özneleri nitelendirdikleri için sıfat görevi görürler. Aynı zamanda yan cümleleri kurmak için kullanıldığından sıfat- fiil adını almıştır. Ortaç adıyla da bilinir.
Sıfat- Fiillere Örnekler:
Örnek -1- Kırpışan gözleri sonunda uykuya teslim oldu.
Kırpışmak fiili -an eki alarak sıfat -fiil olmuştur.
Örnek -2- Mahallede aramadık yer sormadık kimse kalmadı.
Bir cümlede birden fazla sıfat - fiil yer alabilir. Aramak ve Sormak fiillerine -ık eki getirilmiştir. Cümle içerisindeki her iki kelime de sıfat-fiil görevindedir.
Örnek -3- Utançtan kızarmış yanaklarını elleriyle saklamaya çalıştı.
Sıfat-fiil olarak kullanılan 'kızarmış' yanakları nitelendirmiştir.
Not: Bazı kelimeler zaman içerisinde fiilimsi özelliğini kaybetmiştir. Bu isimler sadece isim olarak kullanılır. Örneğin ''Yakacak Odun'' demek yerine sadece ''Yakacak'' denir
1.C. Zarf Fiil:
Zarf-fiillere Ulaç ve Bağ- Fiil de denir. Birden fazla cümleyi birbirine bağlamak için kullanılır. Aynı zamanda eylemi nitelediği için zarf-fiil adıyla tanımlanır. .
Örnek -1- Daha İstanbul'a ''varmadan'' şikayet etmeye başladı.
Örnek -2- Kavga ''ederek'' hiçbir meselenin halledilmeyeceğini bilmiyor musun?
Örnek -3- Bazı insanlar ''susarak'' anlaşır.
Örnek -4- Dışarı ''çıkar çıkmaz'' üşümeye başladım.
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