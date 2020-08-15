Özne, yüklem, nesne dışında dolaylı tümleçler ve zarflar da cümlenin ögeleri arasında yer almaktadır. Ara sözler ise zarf ve edat tamamlayıcı olarak ikiye ayrılır.

8. Sınıf Türkçe Cümlenin Ögeleri - Konu Anlatımı

Temel Ögeler:

Temel ögeler özne ve yüklem olarak ikiye ayrılır.

1- Özne

Eylemi gerçekleştiren ögelere özne denir. Cümle içerisindeki özneyi bulmak için -kim - ne soruları sorulmalıdır. Özneler kendi içerisinde üçe ayrılır.

A. Gerçek Özne:

Eylemi doğrudan gerçekleştiren öznelere gerçek özne denir.

Örnekler:

Ali, okul çantasını düzenledi.

Ayşe, bugün eve erken geldi.

Babamlar köye gitti.

B. Gizli Özne:

Eylemi gerçekleştiren özne cümle içerisinde yer almazsa gizli özne olur.

Örnekler:

Dün gece sabaha kadar çalıştık. / Biz

Kitaplıkları düzenleme işini yarını bıraktı. / O

Sabaha kadar uyumadınız mı? / Siz

C. Sözde Özne:

Cümledeki eylemlerin kim tarafından gerçekleştiği belirgin değilse o cümlenin öznesi sözde özne olur.

Örnekler:

Yaptıklarıyla işin tadını kaçırdı.

Söyledikleri hiçbir şekilde anlaşılmadı.

Yeni yıl büyük bir coşkuyla kutlandı.

2- Yüklem:

Eylem bildiren kelimelere yüklem (Eylem - Fiil) denir.

Örnekler:

Bahçedeki ağaçları ''suladılar.''

Çantasını alıp evden ''çıktı.''

Sandalyeyi tamire ''götürdü.''

Yardımcı Ögeler:

Yardımcı ögeler, nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci ve edat tümleci olmak üzere dörde ayrılır.

1- Nesne:

Özneden ve yaptığı eylemden etkilenen her öge nesne olarak tanımlanır. İki çeşidi bulunmaktadır.

1-A. Belirtili Nesne:

Belirtili nesneler -ı -i eki alır. Eyleme neyi- kimi soruları sorularak bulunur.

Örnekler:

1- Çantasını eve bırakıp dışarı çıktı. - Çantasını

2- Yaprakları toplamaya başladı. - Yaprakları

1.B. Belirtisiz Nesne

Herhangi bir ek almayan nesneler eyleme ne soruları sorularak bulunur.

Örnekler:

1- Çantada yüklü miktarda para vardı. / Para - Belirtisiz Nesne

2- Çantadaki parayı çıkarıp saymaya başladı. - Parayı - Belirtili Nesne

Dolaylı Tümleç:

Yüklemi yer olarak tamamlayan ve tanımlayan ögelere dolaylı tümleç denir. Diğer adı yer tamlayıcısıdır.

Örnekler:

1- Çantamı evde unutmuşum. Nerede? - Evde

2- Bir saat sonra evden çıkmaya karar verdik. - Nereden? - Evden

3- Müşteriler eve bakmak istedi - Neye? - Eve

Ne zaman ve nasıl sorularına cevap veren ögeler dolaylı tümleçler ile aynı eki alsalar da zarf cümledir.

Örnek -1- Akşama kadar ablamı bekledik. - Ne zamana kadar? - Akşama kadar. Zarf Tümleci

Örnek -2- Amcam bizi arabayla eve bıraktı - Nereye? Eve. - Dolaylı Tümleç

3- Edat Tümleci:

Yüklemin hangi araç ve vasıta ile yapıldığını gösteren ögelerdir.

Örnekler:

1- Karnımızı peynir ekmekle doyurduk. - Ne ile

2- Ablamlarla Kadıköy'de buluşacağız - Kim ile

3- Bu resmi senin için çizdim. - Kimin İçin

4- Zarf Tümleci:

Yüklemin ne zaman, ne kadar ve neden yapıldığını bildiren ögelerdir.

Örnekler:

1''Gelecek yıl'' başka bir şehirde yaşayacağım. - Ne zaman

2- Sınavı kazanmak için çok çalışmaya başladı - Ne İçin - Neden

3- Çok hızlı yürüyordu. - Nasıl

4- Biraz daha kalamaz mısın? - Ne Kadar

Ara Söz:

Özneyi ya da nesneyi açıklamak için iki öge arasında kullanılan ara sözler cümlenin ögeleri arasında yer alır. Genelde virgül ya da iki çizgi arasında kullanılır.

Örnekler:

1- İstanbul, o büyük şehir, artık beni korkutmuyordu.

2- Salih'i - öz be öz kardeşini- yıllardır görmüyordu.