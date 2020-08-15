Anlatım bozuklukları kendi içerisinde anlamsal ve yapısal bozukluklar olarak ikiye ayrılır. Anlamsal bozukluklar yedi, yapısal bozukluklar ise altı başlıkta toplanır.

8. Sınıf Türkçe Anlatım Bozukluğu - Konu anlatımı

1- Anlamsal Bozukluklar:

A. Gereksiz Sözcük Kullanılması:

Örnek: Onun kadar cömert ve eli açık birini görmemiştim.

Cömert ve eli açık kelimeleri eş anlamlı olduğu için aynı cümle içerisinde kullanılmaları anlatım bozukluğuna yol açmıştır.

Örnek: Sabah gözlerimi açıp uyandığımda oda hala karanlıktı.

Cümlede gözlerini açmak ve uyanmak kelimeleri aynı anlama geldiği için gereksiz sözcük kullanımı vardır.

B. Kelimelerin Yanlış Anlamda Kullanılması:

Örnek: Herkese yardım eden, eli uzun biriydi.

Eli Uzun, herkese yardım eden, yardımsever anlamı taşımaz. Hırsız anlamına gelen eli uzun, bu cümlede yanlış anlamda kullanılmıştır.

Örnek: Çok çekimser biri olduğu için evden az çıkardı.

Bu cümlede çekimser yerine çekingen kelimesi kullanılmalıdır.

C Deyimin Yanlış Anlam Kullanılması:

Örnek: Aptala malum olurmuş.

Bu cümlede aptal yerine Abdal kelimesi kullanılmalıdır. Abdal, arif, ilim sahibi ve bilge anlamına gelir.

Örnek: Sınavı geçtiğini öğrenince yüreği cız etti.

Yüreği cız etmek deyimi, üzülme, kederlenmek manasındadır.

D: Anlamca Çelişen Kelimelerin Bir Arada Kullanılması

Örnek: Tam yüzden fazla kişi başvuruda bulundu.

''Yüzden fazla'' ifadesi net olmadığı için başına ''tam'' sıfatını getirmek anlamca çelişen kelimelerin bir arada kullanılmasına örnektir.

Örnek: Kesinlikle şimdiye kadar eve varmış olmalı.

İhtimal ile kesinlik belirten ''olmalı'' ve ''kesinlikle'' kelimeleri bir arada kullanıldığı için anlatım bozukluğu oluşmuştur.

E. Kelimenin Yanlış Yerde Kullanılması

Örnek -1- Eski İstanbul Valisi soruları yanıtladı. / Yanlış

Örnek -2- İstanbul'un eski valisi soruları yanıtladı. / Doğru

F Anlam Belirsizliği:

Örnek: Genç kadının dediklerini tek tek not aldı.

Örnek-2- Genç, kadının dediklerini tek tek not aldı.

İlk cümlede kadının genç olduğu vurgulanmaktadır. İkinci cümlede ise genç birinin kadının dediklerini not aldığı anlamı vardır. Virgül, anlam belirsizliklerini ortadan kaldırmak için kullanılmalıdır.

G. Mantık ve Sıralama Hatası

Örnek: Yataktan kalkmayı bırak, yürüyemiyor bile. / Yanlış

Örnek -2- Yürümeyi bırak yataktan bile kalkamıyor. / Doğru

Yapısal Bozukluklar:

1.A Özne - Yüklem Uyumsuzluğu:

Örnek -1-: Ben Ayşe ile birlikte gideceğiz. / Yanlış

Örnek -2- Ben Ayşe ile birlikte gideceğim. / Doğru

B Yüklem Eksikliği:

Örnek: Ben onu görmedim, o da beni. / Cümlenin sonuna ''Görmedi'' yüklemi getirilmeli.

Örnek -2- Kahvaltıda limonata ve yumurta yedim. / Limonata kelimesinden sonra ''içtim'' yüklemi getirilmeli.

C Öge Eksikliği:

Örnek -1- Hızlıca eve girip hemen çıktı. / Dolaylı Tümleç Eksikliği - Evden

Örnek -2- Ağaçlardaki yapraklar çok güzeldi, hayran kaldık. / Nesne Eksikliği - Yapraklara

D Bağlaç Yanlışları:

Örnek: Ne yardan ne serden geçmem.

Ne - ne bağlaçları cümleye olumsuzluk anlamı katar.

Doğrusu: Ne yardan ne serden geçerim.

Örnek: Bana hiç kızmadı ama sarıldı. / Yanlış

Örnek -2- Bana hiç kızmadı ve sarıldı. / Doğru

E Eklerle İlgili Yanlışlar

Örnek-1- Ders çalıştığımızın faydalarını sonra gördük./ Yanlış

Örnek -2-Ders çalışmamızın faydalarını sonra gördük. / Doğru

Örnek -3- Kendisinden bahsetmekten hoşlanmazdı. / Yanlış

Örnek 4- Kendinden bahsetmekten hoşlanmazdı. / Doğru

F Tamlama Yanlışları

Örnek -1- Tarım ve Kültür Bakanı bir araya geldi. / Yanlış

Örnek -2- Tarım Bakanı ve Kültür Bakanı bir araya geldi. / Doğru