Gazi, Maraşel ve Başöğretmen gibi unvanlara sahip olan Atatürk, devrimci bir kişiliktir. Başarılı bir komutan olmasının yanında, başarılı bir devlet adamı da olmuştur. Yaptıklarıyla, söyledikleriyle ve gösterdiği hedeflerle Atatürk hala bizimledir.

8. Sınıf Sosyal Bilgiler Atatürk Bizimle - Konu Anlatımı

1- Atatürk Devrimleri:

1.A. Cumhuriyet:

Atatürk'ün bize kazandırdığı en büyük devrimlerin başında saltanatı kaldırmak ve cumhuriyeti ilan etmek geliyor. Bir hukuk devleti kurarak herkesin yasalar önünde eşit olmasını sağlamıştır.

1.B. Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı

Türkiye Cumhuriyeti batılı devletler arasında kadınlara en erken seçme ve seçilme hakkı veren ülkelerinde başında gelmektedir. Mustafa Kemal Atatürk, 5 Aralık 1934'te ilan edilen bu hak ile birlikte kadınlar yerel ve genel seçimlerde oy verme hakkına sahip olmuştur.

1.C. Halifeliğin Kaldırılması:

3 Mart 1924'de halifelik kaldırılmıştır. 1937 yılında ise laiklik anayasaya girmiştir. Atatürk, her zaman için ileri görüşlü bir kişilik olmuştur. Yöneticilik ve idarecilik alanında da son derece başarılı olduğu için din ve devlet işlerini birbirinden ayırmıştır. Türk Milletini çok daha özgür ve adil bir toplum yapısına kavuşturduğu için bugün de saygı ve minnetle alınıyor.

1.D. Medeni Kanunun Kabulü:

Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı birçok devrim kadınların çok daha özgür ve modern bir şekilde yaşamalarını sağlamıştır. Aynı zamanda kadınların topluma ve sosyal yaşama kazandırılması için de mücadele etmiştir. Günümüzde iş hayatında da aktif olarak rol alan kadınlar bunu Atatürk'e ve yaptığı devrimlere borçludur.

1.E Dil Devrimi:

Atatürk, cumhuriyeti ilan ettiğinde yurt genelinde okuma - yazma oranı son derece düşüktü. 12 Temmuz 1932 tarihinde dil devrimini gerçekleştirdi. Latin alfabesinin kabulü ile birlikte okuma yazma bilenlerin sayısı her geçen gün arttı. Bugün ülkemizde okuma yazma bilenlerin sayısı %99 oranındadır. Atatürk sayesinde kültürel devrim de yaşanmış ve Türkiye bugünkü modern görünümüne kavuşmuştur.

2- Atatürk'ün Kişilik Özellikleri:

Atatürk'ün kişilik özellikleri bize örnek olmalı ve ışık tutmalıdır. Karakteristik özellikleri bilindiği ve örnek alındığı takdirde yurttaşlar onun izinden giderek cumhuriyeti yaşatmaya devam edecektir.

1.A. Çalışkan ve Azimli Olması:

Mustafa Kemal Atatürk askeri eğitim görmüş biridir. Bu nedenle yaptığı her işte disiplinli ve çalışkan olmasıyla öne çıkmıştır. Çalışmalarında her zaman planlı ve sistemli olmuştur. Bir işini bitirmeden başka bir işe başlamadığı bilinen kişilik özelliklerinden bir diğeridir. 1919 ile 1023 yılları arasında hem savaş kazanıp hem meclis kuracak kadar azimli bir liderdi.

2.A. Öngörülü Olması:

Atatürk'ün getirdiği her yenilik ve yaptığı her devrim gelecek nesillere miras olarak kalmıştır. Bugün cumhuriyetin verdiği hak ve özgürlükler ile birlikte çok daha medeni bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Bu hak ve özgürlükler Atatürk'ün öngörüşü kişiliğinin bize kazandırdıkları sayesinde olmuştur Gençliğe Hitabesinde de bugünlere dair tavsiyelerde bulunmuş ve ne kadar haklı olduğunu bizlere göstermiştir.

3.A. İdealist Olması:

Cumhuriyetin kurucusu idealist bir kişiliğe sahipti. İnandığı değerler ile birlikte harekete geçmiş ve mücadelesinden bir gün bile vazgeçmemiştir. Belirlediği hedeflere ulaşmak için gece gündüz demeden çalışmış ve sayısız başarıya imza atmıştır.

Atatürk gerek kişilik özellikleri gerekse gerçekleştirdiği devrimlerle günümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun kurduğu cumhuriyeti korumak ve ileri taşımak ise her yurttaşın görevleri arasındadır.