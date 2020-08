8. Sınıf İngilizce Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) konu anlatımı

Türkçede Simple Past Tense anlam olarak karşılığı; şimdiki zamandan daha önce tamamlanmış olan fiilleri ifade eden geçmiş zamandır. Geçmiş zamanda eylemi gerçekleştirmedeki süreç önemli değildir. Önemli olan geçmiş bir zamanda eylemin tamamlanmış olmasıdır. Türkçede –di ‘li geçmiş zaman olarak tanımlanan bu zamanda eylem uzak geçmişte ya da yakın geçmişte tamamlanmış olabilir. Şimdi Simple Past Tense ile ilgili detayları öğrenelim.

Simple Past Tense

Geçmiş bir zamanda başlayıp bitmiş olan fiiller için kullanılır. Simple Past Tense cümleleri içinde fiilleri kullanırken, o fiilin hangi zaman içinde gerçekleştirilmiş olduğunu belirtmek şart değildir. Fakat cümle içinde mutlaka geçmiş bir zamandan bahsediliyor olduğu belli olmalıdır. Örneğin; “I swam last week” cümlesi “geçen hafta yüzdüm” anlamına gelir ve geçmişte yapılan bir eylem olduğu belirtilmiştir.

Geçmişte yapılmış olan birden fazla eylemi belirtmek için de Simple Past Tense kullanılır. Örneğin; I finished the job, met my friends and went to the movies. Cümlenin anlamı “işi bitirdim, arkadaşlarımla buluştum ve sinemaya gittim” şeklindedir.

Geçmişte başlayan ve bitmiş olan süreçlerin anlatılması için kullanılan Simple Past Tense, tüm gün, tüm yıl gibi zamanlar belirtilerek de kullanılabilir. Örneğin; I've been working on this all year (bütün yıl bu iş üzerinde çalıştım).

Simple Past Tense aynı zmanda geçmişteki alışkanlıkları belirtmek içinde kullanılabilir. Bu tarz cümleler ile aynı amaçta olan “used to” kalıbı gibidir. Eğer bahsedilen eylem bir alışkanlık ise bu cümle içinde anlaşılıyor olmalıdır. Genel olarak anlamı güçlendirebilmek için “never, often, always” gibi ifadeler kullanılır. Örneğin; I was fed unhealthy when I was young ( gençken sağlıksız beslendim).

Simple Past Tense ile kurulan olumlu cümleler, olumsuz cümleler ve soru cümleleri birbirinden farklı yapıda kurulur.

Simple Past Tense Olumlu Cümleler

İngilizce cümlelerde geçmiş zamanlı kurulacak olan olumlu cümlelerde, öznenin sonrasında kullanılacak fiilin 2. Hali gelmektedir. Simple Past Tense’de –to be fiili haricinde fiilin ikinci halinde özneye göre herhangi bir değişiklik olmaz. Örnek cümleler:

I played basketball last week.

She walked to the beach two days ago.

We were in England last summer.

Simple Past Tense Olumsuz Cümleler

İngilizce cümlelerde geçmiş zamana dair olumsuzluk kullanıldığında yardımcı bir fiil olan ”did” ile birlikte olumsuzluk eki olarak kullanılan “not” birleştirilerek kullanılır. Yani; “did not” veya “didn’t” şeklinde kullanılır. Geçmiş zamanlı olan olumsuz cümlelerde ise fiiller ilk hallerinde kullanılmaktadırlar. Örnek cümleler:

I didn’t go to school yesterday.

She didn’t play volleyball.

They didn't go to the movies.

Simple Past Tense Soru Cümleleri

İngilizcede geçmiş zamana dair soru cümlesi oluşturulmak istendiğinde, geçmiş zamanda bir yardımcı fiil olarak kullanılan “did” cümlenin başına gelir. Fiiller geçmiş Simple Past Tense soru cümlelerinde fiiller ilk halleri ile kullanılır. Örnek cümleler:

Did you play volleyball last year?

Did they do their homework?

Did they lose the bet?

Regular and İrregular Verbs (Düzenli ve Düzensiz Fiiller)

İngilizcede düzenli olan fiilleri ikinci hallerine dönüştürebilmek için bazı kurallara uyulmalıdır. Fakat bu kuralların çoğu düzensiz fiiller için geçerli değildir.

Sonu sessiz harf ile biten düzenli fiillerde ikinci hal için “–ed” takısı kullanılır.

Walk –ed > walked

Clean –ed > cleaned

Play –ed > played

Talk –ed > talked

Jump –ed > jumped

Sonu “e” harfi ile biten fiillerin ikinci hali için “–d” takısı kullanılır.

Use –d > used

Pollute –d > polluted

Like –d > likked

Love –d > loved

Sonu “y” harfi ile biten fiillerin ikinci hali için”-ied” takısı kullanılır. Fakat “y” harfinden önceki harf bir sesli harf ise bu kural uygulanmamaktadır.

Try –ied > tried

Study –ied > studied

Cry –ied > cried

Sonu bir sesli ve bir sessiz harf ile biten fiillerin ikinci halinde son harf çift olur.

Stop > stopped

Hop > hopped