8. Sınıf İngilizce Names Of The Household Chores (Ev İşlerinin İsimleri) konu anlatımı
Yazımızda 8. sınıfın İngilizce dersinin 8. ünitesine ait olan Chores konusunu yani ev işleri konusunu öğreneceğiz. İngilizcede chores (ev işleri) nelerdir? Ev işlerini anlatırken hangi kelimeler kullanılır? İşte tüm bu soruların yanıtlarını sizler için derledik.
Chores ev işleri anlamına gelmektedir. Bu derste çeşitli ev işleri ile ilgili kelimeler öğrenilecektir. Evde yapmakta olduğumuz günlük işleri İngilizce dilinde ifade edebileceğiz.
Chores Konusu İle İlgili Bilinmesi Gereken Kelimeler ve Kelime Kalıpları
Tidy up toys= Oyuncakları toplamak
Take out garbage= Çöpü çıkarmak
Clean the window= Pencereleri temizlemek
Do grocery shopping= Market alışverişi yapmak
Cook the meal= Yemek pişirmek
Load the dishwasher= Bulaşık makinesini doldurmak
Empty the dishwasher= Bulaşık makinesini boşaltmak
Wash the car= Araba yıkamak
Vacuum the floor= Zemini süpürmek
Do ironing= Ütü yapmak
Mop the floor= Yere paspas atmak
Clean up the bathroom= Banyoyu temizlemek
Sweep the leaves= Yaprakları süpürmek
Mow the lawm= Çimleri biçmek
Hang out the laundry= Elbiseleri asmak
Wah the Dishes= Bulaşıkları yıkamak
Dry the dishes= Bulaşıkları kurulamak
Water the plants= Bitkileri sulamak
Set the table= Masayı hazırlamak
Feed the pet= Evcil hayvan beslemek
Dust the furniture= Mobilyaların tozunu almak
Do the laundry= Çamaşır yıkamak
Maket he bed= Yatak yapmak
Pay the bills= Fatura ödemek
Take the dog for a walk= Köpeği yürüyüşe çıkarmak
Clear the table= Masayı temizlemek
Have To ve Has To Kalıpları
Zorunluluk ve gereklilik bildiren cümlelerde kullanılır. Bir başkasının zorlaması vardır. Ev işlerinde de mecburiyet bulunmaktadır. Bu sebeple bu kalıplarda cümleler kurulur. Örneğin;
She has to tidy her room. (Odamı toplamak zorundayım).
I have to do my homework. (Ödevimi yapmak zorundayım).
Have to ve has to kalıplarının olumsuzunda ise ister yapılır, ister yapılmaz. Herhangi bir zorunluluk bulunmaz. Örneğin;
I don’t have to get up early Sundays. (Pazarları erken kalkmak zorunda değilim.)
She doesn’t have to do the washing up. (Bulaşıkları yıkamak zorunda değil.)
Must Kalıbı
Bir şeyin yapılma zorunluluğu kişiye bağlı olan zorunluluktur. Yani dışardan herhangi birinin kısıtlaması, dayatması, kuralı yokken kişinin kendini yapmakta zorunlu tuttuğu cümlelerde kullanılır. Örneğin;
What must you do at school? (Okulda ne yapmak zorundasın?)
I must be punctual at school. (Okulda dakik olmalıyım.)
I must clean the house before mum gets back. (Annem dönmeden evi temizlemeliyim).
Must kalıbının olumsuzunun kullanımında yasaklama, zorunluluk, kural vardır. Kesin sınırlarla çizilmiştir. Örneğin;
We musn’tt talk loudly on the bus. (Otobüste yüksek sesle konuşmamalıyız.)
Expressing Responsibilities (Sorumlulukların İfade Edilmesi)
I am responsible for cooking dinner. (Akşam yemeğini pişirmekten sorumluyum.)
She is in charge of taking out the garbage. (Çöpü çıkarmaktan sorumlu.)
Don’t you think it is necessary to tiidy up your room? (Odanı temizlemen gerekmiyor mu?)
It’s tim to do laundry. (Şimdi çamaşır zamanı)
Expressing Obligation (Zorunlulukların İfade Edilmesi)
We must respect the elder people other. (Yaşlı insanlara saygı göstermeliyiz.)
My brother has to respectmy rights. (Kardeşim haklarıma saygı duymalı)
Expressing Likes and Dislikes (Beğenileri ve Beğenmedikleri İfade Etmek)
I like it when we share household chores at home. (Evde ev işlerini paylaşmamız hoşuma gidiyor.)
I don’t like it when my friends ask too many questions. (Arkadaşlarımın çok fazla soru sorması hoşuma gitmiyor.)
I like cooking. (Pişirmeyi seviyorum)
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