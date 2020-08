8. Sınıf İngilizce Names Of The Household Chores (Ev İşlerinin İsimleri) konu anlatımı

Chores ev işleri anlamına gelmektedir. Bu derste çeşitli ev işleri ile ilgili kelimeler öğrenilecektir. Evde yapmakta olduğumuz günlük işleri İngilizce dilinde ifade edebileceğiz.

Chores Konusu İle İlgili Bilinmesi Gereken Kelimeler ve Kelime Kalıpları

Tidy up toys= Oyuncakları toplamak

Take out garbage= Çöpü çıkarmak

Clean the window= Pencereleri temizlemek

Do grocery shopping= Market alışverişi yapmak

Cook the meal= Yemek pişirmek

Load the dishwasher= Bulaşık makinesini doldurmak

Empty the dishwasher= Bulaşık makinesini boşaltmak

Wash the car= Araba yıkamak

Vacuum the floor= Zemini süpürmek

Do ironing= Ütü yapmak

Mop the floor= Yere paspas atmak

Clean up the bathroom= Banyoyu temizlemek

Sweep the leaves= Yaprakları süpürmek

Mow the lawm= Çimleri biçmek

Hang out the laundry= Elbiseleri asmak

Wah the Dishes= Bulaşıkları yıkamak

Dry the dishes= Bulaşıkları kurulamak

Water the plants= Bitkileri sulamak

Set the table= Masayı hazırlamak

Feed the pet= Evcil hayvan beslemek

Dust the furniture= Mobilyaların tozunu almak

Do the laundry= Çamaşır yıkamak

Maket he bed= Yatak yapmak

Pay the bills= Fatura ödemek

Take the dog for a walk= Köpeği yürüyüşe çıkarmak

Clear the table= Masayı temizlemek

Have To ve Has To Kalıpları

Zorunluluk ve gereklilik bildiren cümlelerde kullanılır. Bir başkasının zorlaması vardır. Ev işlerinde de mecburiyet bulunmaktadır. Bu sebeple bu kalıplarda cümleler kurulur. Örneğin;

She has to tidy her room. (Odamı toplamak zorundayım).

I have to do my homework. (Ödevimi yapmak zorundayım).

Have to ve has to kalıplarının olumsuzunda ise ister yapılır, ister yapılmaz. Herhangi bir zorunluluk bulunmaz. Örneğin;

I don’t have to get up early Sundays. (Pazarları erken kalkmak zorunda değilim.)

She doesn’t have to do the washing up. (Bulaşıkları yıkamak zorunda değil.)

Must Kalıbı

Bir şeyin yapılma zorunluluğu kişiye bağlı olan zorunluluktur. Yani dışardan herhangi birinin kısıtlaması, dayatması, kuralı yokken kişinin kendini yapmakta zorunlu tuttuğu cümlelerde kullanılır. Örneğin;

What must you do at school? (Okulda ne yapmak zorundasın?)

I must be punctual at school. (Okulda dakik olmalıyım.)

I must clean the house before mum gets back. (Annem dönmeden evi temizlemeliyim).

Must kalıbının olumsuzunun kullanımında yasaklama, zorunluluk, kural vardır. Kesin sınırlarla çizilmiştir. Örneğin;

We musn’tt talk loudly on the bus. (Otobüste yüksek sesle konuşmamalıyız.)

Expressing Responsibilities (Sorumlulukların İfade Edilmesi)

I am responsible for cooking dinner. (Akşam yemeğini pişirmekten sorumluyum.)

She is in charge of taking out the garbage. (Çöpü çıkarmaktan sorumlu.)

Don’t you think it is necessary to tiidy up your room? (Odanı temizlemen gerekmiyor mu?)

It’s tim to do laundry. (Şimdi çamaşır zamanı)

Expressing Obligation (Zorunlulukların İfade Edilmesi)

We must respect the elder people other. (Yaşlı insanlara saygı göstermeliyiz.)

My brother has to respectmy rights. (Kardeşim haklarıma saygı duymalı)

Expressing Likes and Dislikes (Beğenileri ve Beğenmedikleri İfade Etmek)

I like it when we share household chores at home. (Evde ev işlerini paylaşmamız hoşuma gidiyor.)

I don’t like it when my friends ask too many questions. (Arkadaşlarımın çok fazla soru sorması hoşuma gitmiyor.)

I like cooking. (Pişirmeyi seviyorum)