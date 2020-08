8. Sınıf İngilizce 9. Ünite Friendship (Arkadaşlık) konu anlatımı

9. ünitede bulunan frendship dersinde öncelikle İngilizcede davet nasıl yapılır, teklif ve önerilerde nasıl bulunabilirsiniz konusunu öğreneceksiniz. Sonrasında “to be” fiili kullanmak suretiyle fiilin isim cümlesindeki geçmiş zaman yapısını inceleme fırsatı bulacaksınız. Yine bu dersimizde “would like” yapısını da incelemek suretiyle dersimizi sonlandıracağız.

Yapacağınız tekliflerde “would like” kalıbını kullanırken dikkat etmeniz gereken iki nokta göze çarpmaktadır. Teklif edilen şey bir iş, nesne veya eylem olabilmektedir. Şayet teklifimiz bir eylemse muhakkak arkasından bir fiil getirmemiz gerekir. Kullanılan fiil mastar haline getirilebilmesi için ise önüne mutlaka “to” kalıbını kullanmamız gerekir. Şayet eylem teklif etmemişseniz “to” kalıbını kullanmamıza gerek yoktur. İngilizce de önemli olan pratik ve test çözmek suretiyle sürekli kullanımdır. Öğrenim aşamasında bu noktaya dikkat etmekte yarar vardır.

Would Like Kullanımı Örnekleri

Kalıp halinde verecek olursak;

Özne – Would like – nesne

Özne – Would like to – fiil + nesne

I would like water – Su istiyorum

I would like to drink tea – çay içmek istiyorum

Şeklinde örneklendirilebilmektedir. Bu örneklerimizi biraz daha genişletmek gerekirse;

Would you like? - ….. ister misin*

Örnek: would you like an orange – bir portakal ister misin?

Would you like to? - …. Yapmak ister misin?

Örnek: would you linet o eat an orange – bir portakal yemek ister misin?

May I? - ….yapabilir miyim?

Örnek: May I offer you something to drink – içecek bir şeyler ısmarlayabilir miyim?

Can I? = yapabilir miyim?

Örnek: can I help you? – size yardım edebilir miyim?

Shall we? - …. Yapalım mı?

Örnek: shall we go to the park? – parka gidelim mi?

Do you want to? – yapmak ister misin?

Örnek: do you want to come to my birthday party? – doğum günüme gelmek ister misin?

Şeklinde örnekleri ve kalıpları çoğaltmamız mümkündür. Bir arkadaşlık kurabilmek İngilizcenizi geliştirebilmek adına bu kalıpları ezberlemeniz de yarar vardır. Sonrasında bu kalıpları farklı kelimelerle zenginleştirmek suretiyle arkadaşlıklarınızı ilerletebilirsiniz.

İngilizce Davet ve Tekliflerin Kabul Edilmesi

Yes, please – evet lütfen

Thank you, that would be lovely – teşekkür ederim. Çok hoş olur.

Yes, I would – evet

Sure – elbette, tabii

Sure, what time – elbette, ne zaman?

I’d love to – evet isterim.

Sounds great – kulağa harika geliyor

That sounds great – kulağa harika geliyor

What a nice idea – çok güzel bir fikir

İngilizce Davet ve Tekliflerin Reddedilmesi

Sorry, I can’t - Üzgünüm, olmaz

I am sorry, but I can’t - Üzgünüm, olmaz.

I’d like to but I can’t - Çok isterdim ama olmaz.

I’d love to but I am busy - Çok isterim ancak meşgulüm.

I’d love to but I have other plans - Çok isterdim fakat başka planlarım var.

No, thanks. = Hayır teşekkürler.

No, thanks, I am fine. = Hayır, teşekkürler. Ben iyiyim.

Thanks, maybe another time. = Teşekkürler, belki başka bir sefere.

Sorry, but I can’t accept your invitation. =Üzgünüm, fakat davetinizi kabul edemem.

Frendship Konu Özeti:

Yukarıda vermiş olduğumuz örnekleri çoğaltmanız ve değiştirmeniz mümkündür. Frendship konu anlatımında verilen örnekler gündelik kullanıma ait örnekleri de içeriyor. Ancak birebir kullanım sırasında konuyu daha çok pekiştireceğiniz için kelime öğrenmeye ve pratik yapmaya gayret göstermelisiniz.