Hadis, Sünnet, İcma, Kıyas ve İçtihat da İslam dininin temel kaynakları içerisindedir. İnsanlar arasındaki meseleleri çözmek, belli başlı davaları hükme bağlamak ve doğru yolu bulmak için bu temel kaynaklara başvurulur.

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi İslam Dininin Temel Kaynakları - Konu Anlatımı

1- Kur'an-ı Kerim:

Kuran'ı Kerim toplam 114 sureden oluşur. Her surede helal-haram, kıyamet, ahiret, sevap ve günah gibi konular işlenir. Geçmiş peygamberlerin hayatlarından kesitler anlatılır. Aynı zamanda namaz, oruç, zekat, Hac gibi temel ibadetlerin nasıl yapılacağına dair bilgiler verilir. Kutsal kitapta toplam 6236 ayet bulunmaktadır. Eğer içerisindeki besmeleler de ayetten sayılırsa ayet sayısı 6666 olmaktadır. Toplam 30 cüzden oluşan Kuran'ı Kerim'de Müslümanların yapmaları ve yapmamaları gerekenler ayrıntılarıyla aktarılır.

Örneğin ne kadar zekat vereceğini bilmeyen Müslümanlar: ''Sana ne kadar infak edeceklerini soruyorlar. De ki: İhtiyaçtan fazlasını'' ayetini okuyarak zekat ve infak konusunda bilgi sahibi olabilir.

Kuran'da namaz ve oruç ibadetleri hakkında da temel bilgiler yer alır. Kutsal kitapta fıkıh ilminin temelini oluşturan suçlar ve cezalar da geniş yer tutar. Zina, hırsızlık, cinayet gibi suçlarda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine dair ayrıntılı bilgiler mevcuttur. Miras, evlilik, boşanma, ticaret gibi herkesi ilgilendiren hususlarda da yol gösterici ayetler bulunur.

Anlaşmazlıkların çözülmesinde Kuran-ı Kerim ilk kaynak olarak değerlendirilir. Örneğin miras ya da boşanma konusunda anlaşmazlığa düşen kişiler Kuran ayetlerini okuyarak en doğru kararı verebilirler. İslam'ın şartları dışında, imanın temelini oluşturan esaslar da surelerde yer alır. Peygamberlerin yaşadığı zorluklar okunarak takva sahibi olunabilir. Ahiret ve kıyamet hakkında da detaylı bilgiler veren Kuran, Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed'e kısım kısım indirilmiştir. Toplam 23 yılda indirilen kutsal kitap, İslam'ın en temel kaynağıdır.

2- Hadis ve Sünnet:

Peygamberimizin söylediği ve günümüze kadar gelen sözlere Hadis denir. Sünnet ise Hz. Muhammed'in davranışları, uyarıları ve öğütleri demektir. Müslümanlar, hayırlı bir kul olmak için hadis ve sünnetleri kendilerine örnek almalıdır. Hadisler kendi içerisinde sahih ve sahih olmayan hadisler olarak ikiye ayrılır.

Sünnet ve hadisler adalet, ilim, sevap - günah ve birçok konu hakkındadır. İnsanlar arasındaki uyuşmazlıkları gidermek için hadis kaynaklarına başvurulabilir. Sünnetler hakkında bilgi sahibi olmak ise Müslümanların belli başlı konularda ilim irfan sahibi olmasını sağlar.

''Alimin kanı şehidin kanı kadar kutsaldır'' - Hadis

Hz. Muhammed'in suyu oturarak içmesi - Sünnet

3- İcma:

Kuran, hadis ve sünnet kaynaklarına bakılmasına rağmen çözüme kavuşturulmamış konularda icma yoluna gidilir. İslam alimleri bir araya gelerek bir mesele hakkında görüş bildirip hükme varırlar. İcma, yüzyıllar boyunca en sık başvurulan İslam kaynaklarından biri olmuştur. İcma yoluna gidilirken de hem Kuran ayetleri hem de hadisler örnek alınır.

4- Kıyas:

Bir meseleyi çözmek için geçmişte yaşanmış benzer bir meseleyi örnek almaya, kıyas denir. Aynı zamanda hızlı bir şekilde çözülmesi gereken davalarda, önceki aynı davaların örnek alınarak sonuca varılması da kıyas yönteminin bir parçasıdır.

Tüm bu kaynakların dışında ''içtihat'' adı verilen bir fıkıh usulü daha bulunur. ''Bir sonuca varmak için çaba göstermek'' anlamına gelen içtihat, insanın düşünerek sonucu ulaşması demektir.