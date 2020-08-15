Hz. Nuh en uzun yaşamış peygamberlerden biridir. Nuh Tufanı olarak da bilinen Büyük Tufan'dan önce gemiye 80'e yakın insan bindi. Bazı kaynaklarda gemiye binen insan sayısı çok daha azdır. Gemiye birer çift hayvan alarak dünyadaki canlılığın devam etmesini sağladı. Kuran-ı Kerim'in 71. suresi ''Nuh Suresi'' toplam 28 ayetten oluşmaktadır.

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Hz. Nuh - Konu Anlatımı

Kuran ayetlerine göre Hz. Nuh ilk peygamberlerden biridir. Hz. Adem'den ve Hz. İdris'ten sonra peygamber olmuştur.

Hz. Nuh'un içinde yaşadığı toplum günahkar bir toplumdu. Çok Tanrılı bir inanca sahip olan bu toplum, kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyordu. Hz. Nuh günaha batmış bir topluluk içerisinde Allah tarafından peygamber olarak seçildi. Kuran'a göre 950 yıl yaşadı ve insanları hak dini olan İslam'a davet etti. Bu süre boyunca üç katlı gemisini inşa etmeyi sürdürdü. Nuh'un gemisinin çok büyük olduğu ve sadece bir çivisinin insan boyundan uzun olduğu rivayet edilmektedir.

Peygamber insanlar tarafından sürekli alay edildi ve dışlandı. O ise her peygamber gibi sabırla insanları gelmekte olan tufana karşı uyardı. Gemi tamamlandıktan sonra kendisiyle birlikte gemiye binmeleri gerektiğini anlattı. Ancak başta kendi oğlu da olmak üzere kavmindeki insanların çoğu Hz. Nuh'a inanmadı.

Hz. Nuh, İslam tarihindeki en önemli peygamberlerden biri olarak görülür. Büyük Tufan'da İnsanların ve hayvanların hayatını kurtarmıştır. Yüzlerce yıl boyunca insanları kurtuluşa çağıracak kadar sabırlı bir nebiydi. Asıl mesleği marangozluk olan peygamber, gemiyi hiçbir yardım almadan, tek başına yapmıştır. Aynı zaman çok çalışkan ve çok şükreden peygamberlerden biridir. Bu nedenle isimlerinden biri de 'Allah'ın kurtardığı, selamete erdirdiği'' anlamlarına gelen Neciyullah'tır.

Peygamberin diğer isimleri İkinci Adem ve İnsanların İkinci Babasıdır. Çünkü Nuh Tufanından sonra insanların çoğu helak olmuş ve dünya yeniden kurulmuştur.

İslam'da Ülü'l Azm adı verilen 6 peygamber vardır. ''Büyük Peygamberler'' anlamına da gelen Ülü'l Azm, aynı zamanda büyük zorluk çeken ve sabır gösteren nebileri tanımlamak için de kullanılır. Hz. Muhammed, Hz. İsa, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İbrahim ile birlikte Hz. Nuh da büyük peygamberler arasında yer alır. Neredeyse bin yıl boyunca insanları doğru yola iletmekte büyük bir sebat örneği göstermiştir. Bu nedenle Allah'ın takdirini ve övgüsünü de kazanmıştır.

Hz. Nuh, peygamber olmadan önce son derece mütevazi bir hayat yaşıyordu. Alçak gönüllüydü bir kişi olan Hz. Nuh ailesiyle birlikte yaşıyordu. Bir gün kendisine gelen ilk vahiy ile birlikte peygamberliğini ilan etmiş ve hayatının sonuna kadar bu kutsal görevi layıkıyla yerine getirmiştir.

Oğlu Ken'an kendisine iman etmemiştir. Hz. Nuh tufan yaklaşırken oğlunu gemiye almak istemiş ancak Ken'an babasını reddederek bir dağa sığınacağını söylemiştir. Kendisi diğer putperest toplum ile birlikte helak edilenlerden olmuştur.

Kuranı Kerim'de Hz. Nuh'tan bahsedilen ayetlerden birkaç örnek:

Nuh Suresi / 6. Ayet: ''Çağrım / Davetim onların (kafirlerin / Allah'ı ve dini inkar edenlerin) kaçışlarını arttırmaktan başka bir işe yaramadı.''

Hud Suresi / / 38. Ayet: ''(Emrimiz üzerine) Nuh gemiyi yapmaktaydı. Birlikte yaşadığı toplumdan insanlar yanına gelip onunla dalga geçiyorlardı. Nuh dedi ki: 'Bizimle dalda geçiyorsanız biz de sizinle dalga geçeceğiz. Tıpkı sizin alay ettiğiniz gibi.''