7. Sınıf Matematik Dairenin Alanı (Daire Alanı Hesaplama) konu anlatımı

Dairenin alanını bulabilmek adına çeşitli bilgilere sahip olmanız gerekmektedir. Bu bilgiler topladıktan sonra bir dairenin alanını bulabilmek kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir. Bu bilgiler zaman zaman karmaşık bilgiler gibi görünebilir. Ancak birkaç defa deneme yaptıktan sonra akılda kolaylıkla kalır ve istediğimiz zaman dairenin alanını bulabilmemiz mümkün olmaktadır.

Daire Alanı Nasıl Bulunur?

Bir dairenin alanını bulmak için dairenin yarıçapının karesi ile pi sayısı çarpılmaktadır. Bu sayede bir dairenin alanı tek kalemde kolaylıkla hesaplanabilmektedir. Bu hesaplama, tüm daireler için geçerli ve etkili bir hesaplama şeklidir. Pi sayısı ile yarıçapın karesini çarpmamız tüm daireler için dairenin genel alanını vermektedir.

Bu işlem sayesinde bir dairenin alanını bulmak hayatımızın her alanında gerçekleştirilebilecek bir işlem haline gelmektedir. Geometrik şekillerle ilgileniyorken bu formülü aklımızda kesinlikle bulundurmalıyız. Bu formül, tasarımcılardan uzay üzerine çalışan mühendislere kadar pek çok alanda kullanılan çok önemli bir formüldür.

Daire Alanını Bulmak İçin Hangi Bilgilere İhtiyacımız Var?

Bir dairenin alanını bulabilmek adına yarıçap ve pi sayısı bilgilerine ihtiyaç duymaktayız. Bizlere genellikle yarıçap hazır olarak verilmektedir. Ancak bu noktada dikkat etmemiz gereken bir husus bulunmaktadır. Sorular içerisinde zaman zaman dairenin yarıçapı değil de çapı verilmektedir. Eğer bize dairenin çapı verildiyse bu sayıyı ikiye bölerek dairenin yarıçapını bulabiliriz. Bu şekilde formülümüze gerekli sayıları koyarak dairenin alanını bulabilmemiz mümkün olmaktadır.

Dairenin alanını bulurken ihtiyaç duyduğumuz bir diğer bilgi ise pi sayısıdır. Pi sayısı sabit bir sayıdır. 3,14 ile başlamakta ve sonsuza kadar devam etmektedir. Bundan dolayı hesaplarımızı rahat şekilde gerçekleştirebilmek adına pi sayısını 3,14 olarak kabul etmekteyiz. Net hesaplamalar yapabilmek adına pi’yi 3,14 olarak kabul etmek yeterli olmaktadır.

Bazı sorularda bizlere pi’yi üç olarak kabul etmemiz söylenmiştir. Bu sorularda formüle pi yerine üç yazmalıyız. Ancak pi sayısını kaç olarak kabul etmemiz gerektiği soruda belirtilmiyorsa, pil sayısını 3,14 olarak kabul etmeliyiz. Pi sayısı, uzay hesaplamalarında kullanan oldukça detaylı bir sayıdır. Bulunması ile birlikte çeşitli işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirilebilmesi mümkün hale gelmiştir.

Eğer daireyi değil de, daire diliminin alanını hesaplayacaksak, bir bilgiye daha ihtiyacımız vardır. Bu bilgi de, hesaplayacağımız daire diliminin açısıdır. Bu açıyı daire diliminin oluşturduğu üçgenin daire merkezinde kalan açısından alırız. Eğer bu bilgi bize hazır olarak verilmiyorsa, gerekli işlemleri ve hesaplamaları yaparak bu bilgiye ulaşmalıyız.

Daire Diliminin Alanı Nasıl Bulunur?

Daire diliminin alanını bulmak, dairenin alanını bulmaktan çok ufak bir farklılık içermektedir. Daire diliminin alanını bulurken, pi çarpı R kare çarpı alfa bölü 360 işlemini kullanırız. Aslında buradaki mantık gayet açıktır. Bu formülde öncelikle dairenin genel alanını buluyoruz. Ardından, dairenin genel alanını alfa bölü 360 ile çarparak daire dilimine indirgiyoruz. Böylelikle karşımıza daire diliminin alanı çıkmış oluyor.

Modern dünya içerisinde geometrik şekillerin önemi giderek artmaktadır. Bundan dolayı, geometrik şekiller üzerine yapılan hesaplamaların da önemi ciddi bir yükseliş göstermiştir. Bu sebebiyetle, dairenin alanını bulabilmek hepimizin kolaylıkla gerçekleştirebildiği bir yeti olarak mevcut olmalıdır. Bunun gibi geometrik şekillerin hesaplamalarını yapmak gelecekte işimize ciddi anlamda yarayacak önemli bilgilerdir. Sadece birkaç ufak alıştırma sayesinde bu formülleri kullanmaya alışmak ve aklımızda tutabilmek rahatlıkla gerçekleştirilmektedir.