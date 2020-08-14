Belirlenmiş olan grafik üzerinde yapılan işlemler ile beraber bazı istatistiki veriler ortaya çıkarılır. Matematik içerisinde bu ünitenin iyi bilinmesi çok önemlidir. Genelde verilen grafiğe paralel şekilde hesaplama yapılır. Özellikle işlemin içerisinde artış ve düşüş kısımlarını vurgulamak için oldukça etkili bir yöntemdir. Böylece pek çok işlem çok daha kolay şekilde yapılabilir ve hesaplanarak takip edilebilir.

7. Sınıf Matematik Çizgi Grafiği Oluşturma Konu Anlatımı

Öncelikle çizgi grafiği nedir buna bakalım.

Çizgi grafiği: İstatistiksel temsil biçimi olarak ele alınan grafik çizgi grafiği ismi ile bilinmektedir.

Özellikle çizgi grafiği artış ve düşüşleri vurgulamak ve net olarak hesaplamanın yapılabilmesi noktasında büyük bir öneme sahiptir. Bu yöntem yapılacak işlemlerin en güçlü temsilcisi olarak bilinir.

Şimdi bu konuda bir örnek verelim ve hava sıcaklık ile beraber günler arasındaki grafik üzerinden istatistik verilerine bakalım.

Bir grafik içerisinde dikey olan kısımda 10 dereceden 20 dereceye kadar sırasıyla rakamlar bulunur. Grafiğin yatay kısmında ise pazartesi gününden cumartesi gününe kadar günler yazılıdır. Hazırladığımız bu grafik aracılığıyla şimdi bazı hesaplamalar gerçekleştirelim.

Örnek: Oluşturduğumuz bu grafik içerisinde iç kısımda çekilen çizgilerde 20 derecenin karşılığında çarşamba günü görülmektedir. 10 derecenin karşısında ise cumartesi görünür. O zaman en yüksek ya da en düşük sıcaklıklar hangi güne denk geliyordur?

Cevap: Eğer hazırladığımız grafik içerisinde iç kısımda çekilen çizgilerde 20 derece ile çarşamba günü kesişiyor ise, o zaman en sıcak gün Çarşamba olacak demektir. Aynı şekilde 10 derece ile cumartesi kesişiyorsa, o zaman en düşük sıcaklık cumartesi günü olacak anlamına gelmektedir.

Buradan da hesapladığımız gibi grafik içerisinde kesişen kısımlar gün üzerinden havanın kaç derece olduğunu gösterir. Böylece matematiksel açıdan istatistiki veriler ortaya çıkarılabilir ve daha vurgulu şekilde hesaplama yapılabilir.

Aynı zamanda böyle grafikler üzerinden tüm günlerin ortalaması alınabilir ve bir hafta içerisinde hava sıcaklığının ortalama ne olacağı da etkin şekilde hesaplanabilir. O yüzden matematiğin çizgi grafiği oluşturma işlemi büyük öneme sahiptir.

Peki, çizgi grafiği oluştururken nelere dikkat etmek gerekir?

- Yatay ve dikey kısımda yazılan bölümler eşit oranda olmalıdır. Yani aralıkları eşit oranda çizilmelidir.

- Yatay ve dikey bölümde kesişen kısımlar nokta ile belirlenmelidir.

- Yatay ve dikey bölümde çekilen düz çizgilerin ortak şekilde kesişmesi gerekir.

- Aynı şekilde yine yatay ve dikey bölümde yazılan kısımlar birbirleri ile bağlantılı olmalıdır. Örneğin havanın derecesi ile beraber günler.

Bu maddeler üzerinde grafik oluşturabilir ve çizgiler ile beraber etkin bir hesaplama gerçekleştirilebilir. Ele alınacak bu işlemler ile aynı zamanda bir gün önceki ile bir sonraki gün arasındaki rakamsal değişiklikleri anlamak mümkün. Ayrıca 1 hafta boyunca örneğin yukarıdaki grafikte olduğu gibi ne kadar sıcaklık artışı olduğunu ya da ne kadar düşüş olduğunu bu şekilde hesaplamak mümkün.

Sadece hava ile gün değil aynı zamanda birçok değişik durum üzerinde çizgi grafiği oluşturmak mümkün. Örneğin satılan bir ürün ile beraber gün üzerinden orantılı şekilde hesaplama yapabiliriz. Mesela bir ürünün hangi gün içerisinde ne kadar çok satıldığını bu şekilde hesaplanması mümkündür. Ya da bir ürünü kaç tane müşterinin aldığı da yine bu şekilde hesaplanabilir.