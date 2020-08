Superlatives sıfatlar genellikle ''Comparative'' sıfatlarıyla karşılaştırılır. Comparative türündeki sıfatlar insan ve nesneler arasındaki özellikleri karşılaştırmak için kullanılır. Sıfatlara -daha anlamı (güzel - daha güzel) katar. Superlatives sıfatların görevi ise kıyaslama yapmak değil üstünlük bildirmektir.

7. Sınıf İngilizce Superlatives (Sıfatlarda En Üstünlük Derecesi) Konu Anlatımı

1- Tek Heceli Superlatives Sıfatlar:

Cümle içerisindeki tek heceli sıfata 'en' anlamı kazandırmak için sıfatın sonuna -est takısı getirilir.

Örnek Cümleler:

1- Today is the hottest day in summer. / Bugün yazın en sıcak günü.

2- Ali is younges in our family. / Ali ailemizin en genç üyesidir.

3-This novel is the thinnest in my library. / Bu roman, kitaplığımdaki en ince kitap.

4- I think cats are cutest animals in world. / Bence kediler dünyadaki en sevimli hayvanlardır.

5- This is the safest place. / En güvenli yer burası.

Not -1- Superlatives sıfatlar olumsuzluk bildiren cümlelerde de kullanılabilir.

Örnek Cümleler:

1- You are not the strongest the man. / Burada en güçlü adam sen değilsin.

2- The largest room in this house not is mine. / Bu evdeki en geniş oda, benim değil.

Not: -2- Birden fazla özne ya da nesnenin üstünlüğünü bildirmek için de superlatives sıfatlar kullanılır.

Örnek Cümleler:

1- Funda and Hazal are the tallest student in our class.

Sınıfımızın en uzun boylu öğrencileri Funda ile Hazal'dır.

2- Parakeet and sparrow are smallest birds.

Muhabbet kuşu ve serçe en küçük kuşlardır.

2- İki ve Daha Fazla Heceden Oluşan Superlatives Sıfatlar

Tek heceli olmayan sıfatlara 'en' anlamı katmak için başlarına 'most' kelimesi getirilir.

Örnek Cümleler:

1- English is the most important lesson for me. / Benim için - Bana göre en önemli ders İngilizce'dir.

2- This armchair most ancient goods in house. Evdeki en eski eşya bu koltuk.

3- Mehmet is the most cheerful in school. / Okuldaki en neşeli çocuk Mehmet.

4- I think, Marlon Brando is most handsome actor. / Bence en yakışıklı aktör Marlon Brando.

Not-1- Tıpkı tek heceli sıfatlarda olduğu gibi most takısı almış sıfatlar da birden fazla özne ve nesnede üstünlük bildirmek için kullanılabilir.

Örnek Cümleler:

1- The most beautiful flowers, rose, daisy and violet.

En güzel çiçekler, gül, papatya ve menekşedir.

2- The most successfull films Fight Club and Vanilla Sky

En güzel filmler Dövüş Kulübü ve Vanilla Sky

Not -2- Superlatives sıfatlar hece sayısına bakılmaksızın geçmiş, gelecek ve şimdiki zamanlı cümlelerde yer alabilir.

1.A. Superlatives Sıfatların Geçmiş Zamanlı Cümlelerde Kullanımı:

Örnekler:

1- The coldest winter here was last year / Buradaki en soğuk kış geçen yıldı.

2- Our most valuable teacher left schoold last day. / En değerli öğretmenimiz geçen gün okuldan ayrıldı.

1.B. Superlatives Sıfatların Şimdiki Zamanlı Cümlelerde Kullanımı:

Örnek

1- The most thoughtful person in our family is my mother.

Ailemizdeki en düşünceli insan annemdir.

1.C. Superlatives Sıfatların Gelecek Zamanlı Cümlelerde Kullanımı:

Örnek:

1- I will be the hardest student next year. / Gelecek yıl en çalışkan öğrenci ben olacağım.