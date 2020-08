7. Sınıf İngilizce Planet Names (Gezegen İsimleri) konu anlatımı

Basit bir bakış açısı ile bakacak olursa planet ünitesi bilim konusuna merakı olanlar için oldukça eğlenceli bir ünitedir. Ünitedeki dil bilgisi kurallarına geçmeden önce solar system hakkında biraz bilgi edinelim.

Planet Konu Anlatımı

Gezegenler konu anlatımındaki kavramlara geçmeden önce ünitedin dil bilgisi kısmı olan sıfatların üstünlük ve karşılaştırmalarına bir göz atalım. Konuyu daha iyi kavrayabilmek adına vereceğimiz kuralları iyi bir şekilde öğrenmeniz gerekmektedir.

Irregular adjectives: good- iyi / bad- kötü / far- uzak / little- az / much- çok / old- yaşlı(aile)

Comperatives adjectives: better- daha iyi / worse- daha kötü / farther- daha uzak / less- daha az / more- daha çok / elder(older)- daha yaşlı/büyük

Superlative adjectives: best- en iyi / worst- en kötü / furthest- en uzak / least- en az / most- en çok / eldest(oldest)- en yaşlı(enbüyük)

Sıfatlara “er” eklerden özel durumlar;

Sonu “e” ile bitiyorsa sonuna sadece “r” ekleriz. Late – later / cute – cuter

Sonu “ly” ile bitiyorsa sonundaki “y” harfi düşer ve “ier” eklenir easy – easier

/ happy – happier

Sonu bir sesli bir sessiz harf ise sondaki sessiz harf çift yazılır sonuna er eklenir. Hot – hotter / thin – thinner

Sıfatlara “est” eklerden özel durumlar;

Sonu “e” ile bitiyorsa sonuna “st” eklenir. Late – st – latest / cute-st-cutest

Sonu “ly” ile bitiyorsa “y” harfi düşer yerine “iest” eklenir. Easy-iest –easiest / happy-iest – happiest

Sonu bir sesli bir sessiz ise sondaki sessiz harf çift yazılır. Hot-est-hottest / thin-est – thinnest

Gezegen İsimleri

Solar System: güneş sistemi

Sun: güneş

Mercury: Merkür

Venus: Venüs

Earth: dünya

Mars: mars

Jupiter: Jüpiter

Saturn: Satürn

Uranus: Uranüs

Neptune: Neptün

Milkway: samanyolu

Galaxy: galaksi

Space: uzay

Space shuttle: uzay mekiği

Dwarf planet: cüce gezegen

Asteroid: asteroid

Satellite: uydu

Orbit: yörünge

Turn around-orbit-rotate: etrafında dönmek

Moon: ay

Comet: kuyruklu yıldız

Universe: evren

Astronaut: astronot

Bu kelimelerden de anlaşılacağı üzere gezegen konusunda isimler çok benzerlik göstermektedir. Bu nedenle kelimeleri ezberlemek sanıldığından da kolay olacaktır. Konunun ilginç olduğunu söylemiştik şimdi superlative ve comparative olmak suretiyle kurulan cümle örneklerine birlikte bakacağız.

Solar System Örnek Cümleler

The Moon is the Earth’s satellite. (Ay Dünya’nın uydusudur)

Mercury is the closest planet to the Sun. (Merkür Güneş’e en yakın gezegendir)

The largest planet is Jupiter. (En büyük gezegen Jüpiterdir)

Mercury is the smallest planet. (Mercur en küçük gezegendir)

There are eight planets in our solar system. (Güneş sistemimizde sekiz gezegen vardır

Pluton is a dwarf planet. (Plüton cüce gezegendir)

The Earth orbits the Sun in 365 days ans 6 hours. (Dünya, Güneş’in etrafında 365 gün 6 saatte döner)

Our galaxy’s name is Milky Way. (Bizim galaksimizin adı Samanyoludur)

The planets turn around the Sun. (Gezegenler Güneş’in etrafında döner.)

Neptune is further to than Mars. (Neptün, Mars’dan daha uzaktadır)

Neptune is the coldest planet. (Neptün en soğuk gezegendir)

Mercury is the hottest planet. (Merkür en sıcak gezegendir)

Planet konusunun bir diğer kavramı "orbit"tir. "Orbit" - yörüngede dolanmak anlamına gelir. Bir cismin kendinden daha büyük bir cisim etrafında dolaşmasına orbit(yörüngede dolanmak) denilmektedir.