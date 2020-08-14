7. Sınıf İngilizce Planet Names (Gezegen İsimleri) konu anlatımı
7. sınıf planets ünitesi dersimize başlamadan önce kısaca gezegenleri tanıyacağız. Sonrasında İngilizce de sıcaklık, ışık yılı, uzaklık gibi birimlerin nasıl söylendiğini öğrenerek dersimize devam edeceğiz. Son olarak da sıfatlar konusu ile birleştirmek suretiyle gezegenler temasını superlative ve comparative olarak bütünleştireceğiz.
Basit bir bakış açısı ile bakacak olursa planet ünitesi bilim konusuna merakı olanlar için oldukça eğlenceli bir ünitedir. Ünitedeki dil bilgisi kurallarına geçmeden önce solar system hakkında biraz bilgi edinelim.
Planet Konu Anlatımı
Gezegenler konu anlatımındaki kavramlara geçmeden önce ünitedin dil bilgisi kısmı olan sıfatların üstünlük ve karşılaştırmalarına bir göz atalım. Konuyu daha iyi kavrayabilmek adına vereceğimiz kuralları iyi bir şekilde öğrenmeniz gerekmektedir.
Irregular adjectives: good- iyi / bad- kötü / far- uzak / little- az / much- çok / old- yaşlı(aile)
Comperatives adjectives: better- daha iyi / worse- daha kötü / farther- daha uzak / less- daha az / more- daha çok / elder(older)- daha yaşlı/büyük
Superlative adjectives: best- en iyi / worst- en kötü / furthest- en uzak / least- en az / most- en çok / eldest(oldest)- en yaşlı(enbüyük)
Sıfatlara “er” eklerden özel durumlar;
Sonu “e” ile bitiyorsa sonuna sadece “r” ekleriz. Late – later / cute – cuter
Sonu “ly” ile bitiyorsa sonundaki “y” harfi düşer ve “ier” eklenir easy – easier
/ happy – happier
Sonu bir sesli bir sessiz harf ise sondaki sessiz harf çift yazılır sonuna er eklenir. Hot – hotter / thin – thinner
Sıfatlara “est” eklerden özel durumlar;
Sonu “e” ile bitiyorsa sonuna “st” eklenir. Late – st – latest / cute-st-cutest
Sonu “ly” ile bitiyorsa “y” harfi düşer yerine “iest” eklenir. Easy-iest –easiest / happy-iest – happiest
Sonu bir sesli bir sessiz ise sondaki sessiz harf çift yazılır. Hot-est-hottest / thin-est – thinnest
Gezegen İsimleri
Solar System: güneş sistemi
Sun: güneş
Mercury: Merkür
Venus: Venüs
Earth: dünya
Mars: mars
Jupiter: Jüpiter
Saturn: Satürn
Uranus: Uranüs
Neptune: Neptün
Milkway: samanyolu
Galaxy: galaksi
Space: uzay
Space shuttle: uzay mekiği
Dwarf planet: cüce gezegen
Asteroid: asteroid
Satellite: uydu
Orbit: yörünge
Turn around-orbit-rotate: etrafında dönmek
Moon: ay
Comet: kuyruklu yıldız
Universe: evren
Astronaut: astronot
Bu kelimelerden de anlaşılacağı üzere gezegen konusunda isimler çok benzerlik göstermektedir. Bu nedenle kelimeleri ezberlemek sanıldığından da kolay olacaktır. Konunun ilginç olduğunu söylemiştik şimdi superlative ve comparative olmak suretiyle kurulan cümle örneklerine birlikte bakacağız.
Solar System Örnek Cümleler
The Moon is the Earth’s satellite. (Ay Dünya’nın uydusudur)
Mercury is the closest planet to the Sun. (Merkür Güneş’e en yakın gezegendir)
The largest planet is Jupiter. (En büyük gezegen Jüpiterdir)
Mercury is the smallest planet. (Mercur en küçük gezegendir)
There are eight planets in our solar system. (Güneş sistemimizde sekiz gezegen vardır
Pluton is a dwarf planet. (Plüton cüce gezegendir)
The Earth orbits the Sun in 365 days ans 6 hours. (Dünya, Güneş’in etrafında 365 gün 6 saatte döner)
Our galaxy’s name is Milky Way. (Bizim galaksimizin adı Samanyoludur)
The planets turn around the Sun. (Gezegenler Güneş’in etrafında döner.)
Neptune is further to than Mars. (Neptün, Mars’dan daha uzaktadır)
Neptune is the coldest planet. (Neptün en soğuk gezegendir)
Mercury is the hottest planet. (Merkür en sıcak gezegendir)
Planet konusunun bir diğer kavramı "orbit"tir. "Orbit" - yörüngede dolanmak anlamına gelir. Bir cismin kendinden daha büyük bir cisim etrafında dolaşmasına orbit(yörüngede dolanmak) denilmektedir.
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