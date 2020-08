İngilizce dilinde karşılaştırma cümleleri bir niteliği övmek ya da eleştirmek için kurulabilir. Bu cümleler kendi içerisinde olumlu ve olumsuz olmak üzere ikiye ayrılır. Comparatives Superlative cümleleri geçmiş, gelecek ve şimdiki zamanda çekimlenebilir.

7. Sınıf İngilizce Comparatives (Karşılaştırma Cümleleri) - Konu Anlatımı

1- Öznelerin Karşılaştırıldığı Cümleler:

1- Ayşe is harder than Aslı. / Ayşe, Aslı'dan daha çalışkan.

2- My cat is sweeter than yours. / Benim kedim seninkinden daha tatlı.

3- Woman are like shoping more men / Kadınlar alışveriş yapmayı erkeklerden daha çok sever.

4- My mom is shorter my father. / Babam annemden daha kısa.

2- Nesnelerin Karşılaştırıldığı Cümleler:

1- My bag is smaller than yours / Benin çantam seninkinden daha kısa.

2- Ali's pencil is more expensive than mine / Ali'nin kalemi benimkinden daha pahalı.

3- Her hair are taller Meltem's hair. / Onun saçları Meltem'in saçlarından daha uzun.

4-Our house is wider than Ayşe's house. / Bizim evimiz Ayşe'nin evinden daha geniş.

3- Olumlu Karşılaştırma Cümleleri:

Bir niteliği övmek, bir meziyeti ya da yeteneği öne çıkarmak için kurulan cümlelerdir. Sıfat yapısı değil anlamı itibariyle cümleye olumluluk katar.

Örnekler:

1- I am more successfull than you at school. / Ben okulda senden daha başarılıyım.

2- Mehmet is harder than Ufuk. / Mehmet, Ufuk'tan daha çalışkan.

4- Olumsuz Karşılaştırma Cümleleri

Bir özelliği kötülemek ya da yapılan eylemi eleştirmek için kurulan cümle türleridir. Cümleyi olumsuz kılan sıfatın anlamıdır. Bu cümlelerde hem özneleri hem de nesneler karşılaştırılabilir.

Örnekler:

1- You are more angry than me. / Sen, benden daha sinirlisin.

2- Yeşim is more lazy than her brother. / Yeşim, abisinden daha tembel.

3- This is older than the other / Bu, diğerinden daha eski.

5- Sıfatların Kısalığına ve Uzunluğuna Göre Karşılaştırma Cümleleri

Cümle içerisinde kullanılan sıfatlar tek heceliyse -er takısı kullanılır.

Örnekler:

1- That movie is better than other movies / Bu film, diğer filmlerden daha iyi.

2- Theese shoes are cheaper than others / Bu ayakkabılar diğerlerinden daha ucuz.

Cümle içerisinde kullanılan sıfatlar iki ya da daha fazla heceden oluşuyorsa ''more'' kelimesi kullanılır. Türkçe karşılığı daha, daha çok olan ''more'' cümle içerisindeki sıfatların önüne eklenir.

Örnekler:

1- This book is more populer than other books. / Bu kitap diğer kitaplardan daha popüler.

2- My sister is more beautiful than all women. / Benim kız kardeşim tüm kadınlardan daha güzel.

3- Today is more boring than other days. / Bugün diğer günlerden daha sıkıcı.

Not: Türkçede olduğu gibi İngilizcede de genel kurallara uymayan istisnalar vardır. Bazı sıfatlar hem 'more' kelimesiyle hem de -er takısıyla kullanılabilir. Bu sıfatlara çift kullanımlı sıfatlar da denir.

Örnek:

1- My father is cleverer than eveyone in our family. / Babam ailemizdeki herkesten daha zekidir.

2- Ahmet is more clever than all students. / Ahmet, tüm öğrencilerden daha zekidir.

6- Geçmiş Zamanlı Karşılaştırma Cümleleri

Bu cümlelerde özne ya da nesne bir önceki konumuyla ya da durumuyla karşılaştırılır.

Örnek: Theese trees are greener than last year. / Bu ağaçlar geçen yıldan daha yeşil.