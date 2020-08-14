7. Sınıf Fen Bilimleri İnsanda Üreme Büyüme Ve Gelişme konu anlatımı

Üreme canlılık için zorunlu değildir ancak neslin devamlılığı için gereklidir. Erkek ve kadın üreme sistemleri yapı olarak birbirinden çok farklıdır. Büyüme ve gelişme dönemleri ise erkek ve kız çocuklarında farklılık göstermektedir.

7. Sınıf Fen Bilimleri İnsan Üreme - Konu Anlatımı

Erkek üreme hücresi kuyruk, baş, akrozom ve orta parça kısımlarından oluşur. Ek olarak içerisinde kromozom bulunan çekirdek de bu hücrenin içerisinde yer alır. Erkeklerde bir adet X bir adet Y kromozomu bulunur. Kadınlarda ise iki adet XX kromozomu mevcuttur. Erkek çocuk kromozomlarının birini annesinden birini babasından alır.

Dişi üreme hücresi erkeğe oranla çok daha büyük bir yapıdadır. Yumurta ve çekirdek dışında sitoplazma ve hücre zarından oluşur.

Erkeklerin testislerinde üretilen spermler kanaldan geçerek penise ulaşır. Üremenin gerçekleşmesi için spermlerin penis vasıtasıyla döl yatağına ulaşması gerekir. Spermin dişi üreme hücresindeki çekirdek ile birleşmesi sonucu dölllenme gerçekleşir. Döllenme üremenin ilk ve en büyük aşamasını oluşturur. Önce zigot ve sonra embriyo aşamasına gelen yumurta 8 haftanın sonunda fetüs haline gelir.

Bebeğin dünyaya gelmesi için toplam 9 ay 10 günlük sürenin geçmesi gerekebilir. Bazı durumlarda bebekler erken doğabilir. Böyle durumlarda hem bebek hem anne müşahede altına alır. Üremenin - doğumun sağlıklı gerçekleşmesi için annenin sağlığına dikkat etmesi gerekir. Hamilelik boyunca sigara alkol gibi zararlı alışkanlıklardan kaçınılmalıdır. Sağlıklı beslenmeye ve uyku düzenine dikkat edilmelidir. Aşırı yağlı, şekerli ve tuzlu gıdalar tüketilmemelidir. Aynı zamanda psikolojik etkenler de bebeğin sağlığını dolaylı olarak etkiler. Bu nedenle anne adayları kaygı ve stres gibi faktörlerden uzak tutulmalıdır.

7.Sınıf İnsanda Büyüme ve Gelişme - Konu Anlatımı

Doğumdan sonra sırasıyla bebeklik - çocukluk ve ergenlik dönemleri yaşanır. Büyüme ve gelişme ise ergenlik öncesinde, esnasında ve sonrasında ortaya çıkar. Büyüme boyun uzaması ve kilonun artması ile gerçekleşir. Gelişme ise fiziksel - ruhsal ve zihinsel olarak üç ana grupta toplanır. Fiziksel ve hormonal farklılıklarından ötürü erkek ve kadınlarda büyüme ve gelişme belirtileri birbirinden farklıdır.

Erkeklerde büyüme ve gelişim fiziksel özelliklerin değişmesiyle belirginleşir. Ses kalınlaşır ve karşı cinse olan ilgi artar. Erkek üreme hücresini olgunlaşmaya devam eder. 13 - 14 yaşlarından sonra sakallar görünür hale gelir. Sperm üretiminin başlaması ile birlikte büyüme süreci tamamlanır. Gelişme süreci ise 20 - 21 yaşına kadar devam eder.

Kızların gelişim sürecinde en önemli aşamayı yumurta oluşumu ve adet dönemi oluşturur. Belli başlı fiziksel değişimler görünür hale gelir.Tıpkı erkeklerde olduğu gibi kızlarda da dişi üreme hücreleri olgunlaşma sürecine girer. Gelişim sürecinde her iki cinste de gözlemlenen ortak özellikler mevcuttur. Bunlardan ilki deri tabakasının yağ salgılamaya başlamasıdır. Buna bağlı olarak her iki cinste de sivilceler oluşur.

İnsanda büyüme süreci sadece fiziksel iken gelişme sürecinin aynı zamanda zihinsel ve ruhsal boyutları vardır. Bu dönemde hem erkeklerde hem de kızlarda duygusal gel-gitler gözlemlenir. Merak etme güdüsü yerini hayal kurmaya bırakır. Karşı cinsten etkilenme, heyecanlanma, utangaçlık gibi zıt duygular birbiri ardınca yaşanır.

Kız çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimi daha erken başlar ve daha hızlı sürede tamamlanır. Gelişim süreci genelde 12 - 16 yaş aralığındadır. Erkeklerde ise bu süreç 14 - 15 yaşında başlar ve 21 yaşına kadar devam eder.