Elektrik enerjisini azaltmak ve kontrol edebilmek için direnç parçaları kullanılır. Bu parçalar bir araya getirilir ve farklı yerlerde istenilen elektrik enerjisi elde edilir. Yani bir elektrik enerjisini çok yüksek ya da çok düşük olup olmadığını anlamak için, direnç parçaları üzerinden hazırlanmış aletler kullanılır. Şimdi direnç konusuna bakacağız ve bu konuda fen bilimleri üzerinden gerekli bilgileri öğreneceğiz.

7. Sınıf Fen Bilimleri Direnç Konu Anlatımı

Öncelikle direnç nedir ona bir bakalım.

Direnç: Maddelerin elektrik enerjisinin iletimine göstermiş olduğu zorluk direnç olarak bilinir. Bu konuda kullanılan iletken maddenin özelliklerine bağlı olarak elektrik enerjisi iletimi zor ya da kolay olabilmektedir. Direnç, (ohm) şeklinde birim üzerinden ifade edilmektedir. Bu birim ile beraber herhangi bir yerde elektrik enerjisi kullanırken, ne kadar miktar enerji iletilmesi gerektiğini anlarız.

Diğer bir yandan devre elemanlarının direnci dirençölçer cihazı ile beraber ölçülür. Bu konuda direnç için kullanılan farklı parçalar, elektrik enerjisinin isteğe bağlı olarak artmasına ya da azalmasına imkan verir. Bu konuda direnci yüksek olan maddelerin büyük bir çoğunluğunda karbon bulunmaktadır.

Yani yalıtkan maddelerin direnci oldukça güçlüdür ve bu yüzden elektriği iletmezler.

Direnç Nelere Bağlıdır?

Direnç belli başlı bazı unsurlara göre değişkenlik gösterir. Yani direnci azaltan veya artıran, elektrik iletimini kolaylaştıran ve zorlaştıran şeklinde direnç belli unsurlara bağlıdır.

- Uzunluk azaldıkça elektrik iletimi daha kolay hale gelir ve direnç azalır.

- Dik kesit alanı (kalınlık) büyüdükçe elektrik iletimi daha kolay hale gelir ve direnç azalır.

- Maddenin cinsine bağlı olarak direnç azalır veya artar.

- Bu doğrultuda direnç bir iletkenin boyu ile doğru orantılıdır. Ancak dik kesit alanı, yani kalınlık ile ters orantılıdır.

Direnç İçin Örnek Olarak Ampul

Dirence örnek olarak verilebilecek maddeler arasında ampul gelir. Ampullerde, ‘flaman’ ismi verilen iletken bir tel bulunmaktadır. Bu iletken tel, ‘tungsten’ olarak bilinen ince ve uzun bir teldir. Ancak ampul içerisine daha iyi şekilde sığabilmesi için spiral biçimine getirilir. Bu şekilde ampul içerisinde kıvrımlı hale getirilerek kullanılır.

Tungsten direnci çok yüksek bir teldir. Böylece içinden elektrik geçtiği zaman ısınır ve kızarması suretiyle etrafa Işık yayar. Bu sayede arzu edilen direnç ayarı üzerinden istenilen dengede elektrik enerjisi üretilmektedir. O yüzden farklı watt gücü üzerinden birçok değişik ampul bulunmaktadır. Bu ampulleri evimizde ya da iş yerlerimize ve okulumuzda kullanırız. İşte değişik enerji üretimi sağlamak ve bunu dengeli şekilde korumak amaçlı direnç büyük bir öneme sahiptir.

Bu doğrultuda bir ampul içerisinde birçok farklı parça bulunmaktadır.

- Cam

- Tungsten flaman

- Gaz

- İletken tel

- Cam muhafaza

- Duy bağlantısı

Burada tungsten iletken maddenin hava ile temas etmemesi için ampulün iç kısmındaki hava tamamen boşaltılır. Böylece oksijen ile temas ederek yanması engellenir. Çünkü bildiğimiz üzere oksijen yanıcı bir maddedir. Bu doğrultuda ampulün içi havasız bırakılır ve kimyasal değişim yaratmayacak azot, argon gibi basıncı az olan gazlar ile hazır hale getirilir.

Özellikle günümüzde kullandığımız birçok elektronik eşyanın hasar almaması için direnç çok önemlidir. Hangi alet ne kadar elektrik enerjisi istiyor ise, dilenci belirlenir ve buna göre elektrik enerjisi iletimi sağlanır. Böylece sağlıklı şekilde gündelik yaşamda eşyalar ve ışık rahatlıkla kullanılır.