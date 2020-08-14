Peygamber olmadan önce Muhammed-ül Emin adıyla biliniyordu. Bu kendisinden emin olunan, dürüst kişi anlamında kullanılan bir sıfattı. Hz. Muhammed vefat ettiği yıl olan 632 yılına kadar kendisine gelen vahiyleri tebliğ etti ve milyonlarca insanın Müslüman olmasını sağladı.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Hz. Muhammed'in Peygamberlik Yönü - Konu Anlatımı

1- Sabırlı olması: Hz. Muhammed peygamberliğini ilan ettikten sonra Mekkeliler tarafından birçok saldırıya uğradı. Bu saldırılar bazen sözlü olurken bazen taşlamaya kadar gidiyordu. Tüm bunlara karşın O her zaman sabırlı oldu. Kimse hakkında kötü bir söz söylemedi ve kendisine verilen kutsal görevi aksatmadan yerine getirdi. Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde bile sabrından ödün vermedi. Sonunda yeniden Mekke'ye geri dönerek sabrının mükafatını aldı.

2- Güler yüzlü olması: Bir hadis-i şetifte insanın güler yüzle birini selamlamasının bile sadaka yerine geçtiği ifade edilir. Peygamberimiz ciddi biri olmasına rağmen hiçbir zaman çatık kaşlı olmadı. Dostlarına, yakın çevresine olduğu gibi kendisine şüpheyle yaklaşanlara bile güler yüzlü davrandı.

3- Nazik olması: Konuşurken insanların sözünü kesmez, biri seslendiğinde sadece başıyla değil tüm gövdesiyle dönerdi.

4- Barıştan yana olması: Peygamberliği boyunca her zaman barışı esas aldı. Bedir, Uhud ve Hendek savaşları Mekkeliler tarafından başlatıldı. Savaşa sadece savunma amaçlı olduğunda izin verdi. Esir aldığı hiç kimseye zulmetmedi ve birçoğunu serbest bıraktı.

5- Fakirden ve güçsüzden yana olması: Güçlü ve zenginin yanında değil güçsüzün ve fakirin yanında yer aldı. Kendisi peygamber olmasına rağmen her zaman yoksullukta yaşadı. Asıl zenginliğin ahiret hayatını söyleyen Hz. Muhammed sofradan her zaman aç kalkardı. Bazı zamanda orucunu sadece hurma ile açardı. Bir gün bir misafire evinde ikram edecek bir şey bulamayınca savaşta giydiği zırhı satmak zorunda kaldı.

6- Adil olması: Peygamberlik yaptığı 23 yıl boyunca birçok davayı hükme bağladı. Her iki tarafı da dinleyip kararlarını tamamen adaleti gözeterek verdi.

7-Merhametli olması: Hz. Muhammed peygamberliğinden önce de sonra da son derece merhametli biriydi. Kendisine zulmeden Mekkelileri hiçbir karşılık beklemeden serbest bıraktı. Bir başka savaşta ise Müslümanlara okuma - yazma öğretme karşılığında yüzlerce askerin serbest kalmasını sağladı. Kin, öfke ve kızgınlık onda yoktu. Her zaman sevgiyi, merhameti ve şefkati ön planda tuttu. Kölelerine karşı hiçbir zaman üstünlük kurmadı. Kölesi olan Bilal-i Habeşi'yi azat etti. Daha sonra Bilal, ezanı ilk defa okuyan kişi olacaktı.

8- Lider olması: Hem bürokraside hem de ordunun başındayken tam bir lider gibi davrandı. Duygularıyla değil aklıyla ve ön görüleriyle davrandı. Buna karşın hiçbir zaman tek başına karar almadı. Kuran-ı Kerim'in de emri olan şura- danışma yoluna gitti.

9- İlim sahibi olması: Her gece yatmadan önce ''Allah'ım sen ilmimi arttır'' diye dua ederdi. Konuşmadan önce düşünür, sözünü tarttıktan sonra konuşurdu.

10- Tok gözlü olması: Tüm imkanlar elinin altındayken o sade ve mütevazi bir hayat yaşamayı tercih etti. Altın ve paradan hiçbir zaman hoşlanmadı. Elindeki her şeyi, savaş ganimetlerini bile yoksullarla paylaştı.

11- Örnek bir kişilik olması: Bugün milyonlarca Müslüman Hz. Muhammed'in yolundan gidiyor. Onun karakteri, bilgeliği ve sözleri hadis ve sünnet kaynaklarında toplanmaya devam ediyor.