6. Sınıf Türkçe Sıfatlar konu anlatımı
Öznelerin durumunu, nesnelerin rengini ya da biçimini anlatmak için kullanılan ön adlara sıfat denir. Sıfatlar, niteleme ve belirtme başta olmak birçok türe ayrılır. Varlıkların sayı ve renklerini belirtmek için de cümle içerisinde sıklıkla kullanılır. 6. sınıflar için sıfatlar konusunu örnekleriyle anlattık.
Sıfatlar anlam özellikleri bakımından üç gruba ayrılır. Bazı sıfatlar pekiştirme ve küçültme işlevi görürken, bazıları da derecelendirme amacıyla kullanılır.
6. Sınıf Türkçe Sıfatlar - Konu Anlatımı
1- Niteleme Sıfatları:
Eğer bir varlığın ya da nesnenin nasıl olduğu sorusuna yanıt veriyorsa o sıfatlar niteleme sıfatı olarak tanımlanır.
Örnek -1- İşlek bir caddede gözden kayboldu. / Nasıl cadde? - İşlek (Sıfat) Cadde (isim)
Örnek -2- Hayatımda gördüğüm en güzel kediydi. / Nasıl kedi? - Güzel (Sıfat) Kedi (İsim)
Örnek -2- Dışarıda berbat bir hava var. / Nasıl hava? - Berbat (Sıfat) - Hava (İsim)
2- Belirtme Sıfatları:
Belirtme sıfatları varlıkları çok yönlü olarak tanımlar. Bu nedenle kendi içerisinde dört ana gruba ayrılır.
1- İşaret Sıfatları:
Bir nesneyi göstermek ya da bir kelimeyi öne çıkarmak için kullanılan sıfat türleridir.
Örnek -1- Ne zaman Taksim'e gelsem bu kitapçıya uğrarım. - Bu sıfatı ile kitapçı işaret ediliyor.
Örnek -2- Şu fotoğraftaki adamı daha önce gördün mü? - Şu sıfatı ile fotoğrafçı işaret ediliyor.
Not: İşaret sıfatları sık sık işaret zamirleri ile karıştırılır. Bir kelimenin sıfat olarak tanımlanması için ek almaması ve mutlaka bir ismi tanımlaması gerekir.
Örnek -1- Ben en çok şu pastayı beğendim. - Şu, pastayı işaret ettiği için sıfattır.
Örnek -2- Ben en çok şunu beğendim. - Bu cümlede Şu ek alarak işaret zamiri olmuştur.
2- Soru sıfatları:
İsim üzerinden soru soran sıfatlara soru sıfatı denir.
Örnek -1- Kaç saat oldu, hala gelmedi. - Kaç- Soru Sıfatı
Örnek -2- En son hangi kitabı okudun? - Hangi- Soru Sıfatı
3- Belgisiz Sıfatlar:
Sayı sıfatları isimleri net bir şekilde belirtirken, belgisiz sıfatlar sadece çokluk - azlık belirtir.
Örnek -1- Yokuşun başında birkaç kişi göründü. - Birkaç - Azlık belirten belgisiz sıfat.
Örnek -2- Üzerinden fazla zaman geçti. - Fazla - Çokluk belirten belgisiz sıfat.
4- Sayı Sıfatları:
Kendi içerisinde dörde ayrılan sıfat çeşitleridir.
Örnek 1- Tüm ürünlerde yüzde elli indirim var. - Yüzde Elli - Kesir Sayı Sıfatı
Örnek 2- Babam geldiğinde hepimize birer hediye aldı - Birer - Üleştirme Sayı Sıfatı
Örnek 3- Daha birinci soruda elendi. - Birinci - Sıra Sayı Sıfatı
Örnek 4- On beş yaşında olmasına rağmen daha olgun davranıyordu. - On Beş - Asıl Sayı Sıfatı
Anlam Özellikleri Bakımından Sıfatlar
Sıfatlar anlam özellikleri bakımından üç ayrı grupta yer alır. Bu sıfatların ortak özelliği ek almalarıdır.
1- Sıfatlarda Küçültme:
Örnek -1- Minik elleriyle yaprakları toplamaya çalışıyordu. - Minik - Niteleme Sıfatı
Örnek -2- Minicik elleriyle yaprakları toplamaya çalışıyordu. - Minicik - Küçültme Sıfatı
Diğer örnekler: Küçücük, Acımsı, Büyükçe
2- Sıfatlarda Pekiştirme:
Küçültme sıfatlarında olduğu gibi pekiştirme amaçlı kullanılan sıfatlara da ekler getirilir. Cümle içerisinde isimlerin anlamını vurgulamak için bu sıfatlar kullanılır
Örnek -1- Kapkara gökten yağmur damlaları düştü. - Kara - Kapkara
Örnek -2- Sapsarı yüzünden hasta olduğu anlaşılıyordu. - Sarı - Sapsarı
3- Sıfatlarda Derecelendirme:
Örnek -1- Ondan daha karakterli birini görmedim. - Daha
Örnek -2- Bu zamana kadar izlediğim en güzel film bu. - En
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