Türkiye hem coğrafi açıdan stratejik öneme sahiptir hem de ekonomik yönden pek çok ülke ile iş anlaşması gerçekleştiren bir ülkedir. Hem ithalat hem de ihracat konusunda dünyanın en önemli ülkelerinden biridir. Özellikle bu konuda bazı ülkeler ile gerçekleştirdiğimiz anlaşmalar çok daha önemlidir.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Diğer Ülkelerle Ekonomik İlişkiler Konu Anlatımı

Ülkemiz özellikle tarım, sanayi ve balıkçılık konusunda önemli bir çeşitliliğe sahiptir. Bu çeşitlilik ile beraber dünyanın her yerine önemli ihracatlar gerçekleşir. Peki, ihracat ne demek?

İhracat: Ülkemizde üretimleri gerçekleşmiş olan ürünlerin başka ülkelere gönderilmesi ve satılması ihracat olarak bilinir.

Aynı şekilde ithalat da gerçekleştiririz. Peki, ithalat nedir?

İthalat: Bu defa başka ülkelerden bize gelmiş olan ve satın aldığımız ürünler üzerinden yapılan çalışmalar ithalat olarak bilinir.

Bu ekonomik çeşitliliğimiz sayesinde ülkemiz ürettiği farklı ürünleri, başka ülkelere ihraç edebilmektedir. Kendi kaynaklarımızdan karşılayamadığımız farklı ürünleri ise diğer ülkelerden ithal ederiz. Böylece gerekli kaynaklar sağlanır ve vatandaşların ihtiyacı olan ürünlere ulaşması olanak verilir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin En Çok İhracat Yaptığı Önemli Ülkeler

Ülkemiz bir yıl içerisinde birçok farklı ülkeye ihracat gerçekleştirir. Türkiye Cumhuriyeti bu konuda dünyanın en önemli ülkelerinden biridir. Peki, ülkemizde üretimi gerçekleşmiş farklı ünlüler hangi ülkelere ulaştırılıyor?

- Amerika Birleşik Devletleri

- Almanya,

- Rusya

- İngiltere

- İtalya

- Fransa

- Irak

- İspanya

- Birleşik Arap Emirlikleri

- İran

Bu ülkelere ülkemiz üzerinde tarım ürünleri, farklı yeraltı kaynakları ya da sanayi üzerinden üretilmiş pek çok hazır ürün ihracat edilmektedir. Böylece ülkemiz yabancı paralar üzerinden kazanç elde eder ve ekonomisinin devam etmesine olanak verir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin En Çok İthalat Yaptığı Ülkeler

İhracat da olduğu gibi ülkemiz aynı şekilde farklı ülkelerden ithalat gerçekleştirir. Bu konuda pek çok değişik ürün ile beraber yeraltı kaynakları üzerinden her sene ürünler gelir. Peki, ülkemizin en çok ithalat yaptığı ülkeler hangisidir?

- Rusya

- Almanya

- Çin

- Amerika Birleşik Devletleri

- İspanya

- Fransa

- İtalya

- İngiltere

- Güney Kore

- İran

Bu ülkeler üzerinden teknolojik ürünler ile beraber tropikal bazı tarım kaynakları ve değişik sanayi ürünleri ithal edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin İhraç Ettiği Ürünler

Türkiye Cumhuriyeti'nin ihraç ettiği birçok farklı ürün bulunmaktadır. Özellikle kaynaklarını kullanarak ürettiği ürünlerin bir kısmını başka ülkelere ihraç eder. İhracatımız konusunda en önemli ürünler ise şunlardır;

- Gıda ürünleri

- Madeni eşyalar

- Halı

- Mobilya

- Seramik

- Demir ve Çelik

Bu ürünler dünyanın farklı ülkelerine her sene yoğun şekilde ulaşmakta ve ülkemize gelir kazandırılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin İthal Ettiği Ürünler

İhracat ile beraber ülkemiz aynı zamanda dünyaya değişik ülkelerin üzerinden farklı ürünler ithal eder. Peki, bu ürünler nelerdir?

- Petrol ürünleri

- Kimyasal ürünler

- Hava taşıtları ile parçaları

- Makine ve yedek parçalar

- Tıbbi ürünler

- Teknolojik ürünler

- Kakao

- Pamuk

Bu ürünler her sene yoğun olarak ülkemize girmekte ve kullanılmaktadır. Aynı zamanda İthalat ve ihracat konusunda ürün değişikliği sürekli olarak gerçekleşir.

Yaptığımız İthalat ve ihracat ülkemizdeki sınır kapılarından gerçekleşir. Özellikle karayolu üzerinden yapılan İthalat ve ihracat çok daha yoğundur. Bu konuda belli başlı sınır kapılarımız kullanılır.

- İpsala Gümrük Kapısı

- Kapıkule Gümrük Kapısı

- Sarp Gümrük Kapısı

- Gürbulak Gümrük Kapısı

- Habur Gümrük Kapısı

- Cilvegözü gümrük kapısı