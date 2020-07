6. Sınıf İngilizce Words Related To Democracy (Demokrasi İle İlgili Kelimeler) konu anlatımı

Öncelikle demokrasi kelimesinin İngilizcede nasıl yazıldığını bir bakalım. Bu konuda demokrasi kelimesine karşılık olarak İngilizce, ‘democracy’ kelimesi değerlendirilmektedir. Ayrıca bu kelime üzerinden oy vermek, seçim ya da seçmek gibi pek çok farklı kelimeyi bu yazı içerisinde öğrenmiş olacağız.

6. Sınıf İngilizce Words Related To Democracy (Demokrasi ile İlgili Kelimeler) Konu Anlatımı

İngilizcede demokrasi ile ilgili kullanılacak farklı kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimeler değişik alanlarda değerlendirilir ve ele alınır. Şimdi demokrasi açısından genel kelimelere bir bakalım.

Vote = Oynamak, oy vermek

Fair = Adil

Election = Seçim

Genel olarak İngilizcede kullanılan demokrasi ile ilgili kelimeler yukarıdaki gibidir. Şimdi daha fazla detaya inelim ve demokrasi üzerinden gündelik yaşamda kullanılan kelimelere ve cümle kalıplarına bakalım.

Class president election = Sınıf başkanı seçimi

Research = Araştırma

Campaign = Seçim kampanyası

Candidate = Aday

Ballot box = Seçim sandığı

Orders = Emirler

Cooperation = İş birliği

Right = Hak

Right to vote = Seçim hakkı

Newcomers = Yeni gelenler

İmportant = Önemli

Gündelik yaşam içerisinde seçimle ilgili cümle kurarken yukarıdaki kelimeler değerlendirilir. Böylece hem ülke için yapılacak seçim konusunda hem de okulda sınıf içinde sınıf başkanlığı adına demokrasi konusunda bu kelimeler kullanılır.

Şimdi bu konuda bazı cümleler kuralım ve bunu nasıl değerlendirdiğine bir bakalım.

I have the right to vote. (Benim oy hakkım var.)

I vote (Ben oy kullanırım.)

Demokracy is very important for a country (Demokrasi bir ülke için çok önemlidir.)

Every person has the right to vote. (Her insanın oy hakkı vardır.)

Today we are going to making a class selection. (Bugün sınıf başkanı seçimi yapacağız.)

Yukarıda gördüğünüz gibi demokrasi ile ilgili kelimeleri farklı cümleler üzerinden kullanabiliriz. Bu şekilde siz de artık kelimeleri ele alabilir ve anlamları üzerinden cümle kurmaya çalışabilirsiniz. Yukarıdaki kelime kalıpları alarak örnekler yapmanız mümkün.

Şimdi oy kullanmakla ilgili farklı İngilizce kelimeleri ele alalım ve Türkçe karşılıkları ile eşleştirelim.

General election = Genel seçim

Voting age = Seçim yaşı

Polling place = Oy kullanma yeri

Public building = Kamu binası

Signature = İmza

Cabinet = Kabin

Envelope = Zarf

Election results = Seçim sonuçları

Announce = İletmek, duyurmak

Favour someone = Birini kayırmak, birinden yana olmak

Political group = Siyasi grup

Bu şekilde hem genel hem de yerel olarak demokrasi adına kullanabilecek kelimeler bunlardır. Özellikle ülkeyi ilgilendiren hükümet seçimi veya belediye seçimi gibi durumlar karşısında yukarıdaki kelimeleri kullanırız. Bu kelimeler ile beraber cümle kurarız ve kalıp şeklinde yukarıda yer alan cümleleri değerlendiririz.

Seçimler ve demokrasi konusunda öğreneceğimiz belli başlı bazı kelimeler özel ele alınmaktadır. Bu kelimeler yaşanan bazı olaylar adına kullanılır.

Secretly = Gizlice

Step by step = Adım Adım

Introduction = Açıklama

Every year = Her sene

Turn = Sıra

Acceptable = Kabul edebilir

Unacceptable = Kabul edilemez

Expressing opininons freely = Düşünceleri özgürce ifade etmek

Make decision = Karar vermek ya da karar almak

Tüm bu kelimeler genelde demokrasi üzerine cümle kurarken amaca uygun olarak değerlendirilir. 6. sınıf İngilizce dersi içerisinde demokrasi ile ilgili konu anlatımı için bu kelimelerin mutlaka bilinmesi gerekmektedir. Bu kelimeleri dikkatli şekilde öğrenebilir ve farklı cümlelerde kullanarak daha iyi şekilde pekiştirebilirsiniz. Tüm kelimeleri ayrı ayrı cümlelerde ele alarak değerlendirebilirsiniz.