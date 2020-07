6. Sınıf İngilizce Talking About Locations Of Things And People (Nesnelerin Ve İnsanların Yerlerinden Bahsetme) konu anlatımı

İnsanlar ve nesnelerin nerede bulunduklarını ifade etmek için yer edatları kullanılmaktadır. Yer edatları cümle içerisinde kullanıldığında nesnelerin ve insanların bulundukları yerleri ifade etmekte kullanılır.

İngilizce’de Yer Edatların

At, in, on= -de, -da

İn, inside= İçinde

On, over, above= Üstünde

Under, bellow= Altında

Between, among= Arasında

Near= yakınında

Next to= Bitişiğinde

Behind= Arkasında

İn front of= Önünde

Opposite= Karşısında

İn the middle of= Ortasında

Outof, outside= Dışında

On the corner of= Köşesinde

On the right of= Sağında

On the left of= Solunda

By= Kenarında

Cümle Yapıları

Bir cümle içinde eğer nesne ve insanların yerlerinden bahsedilmek isteniyorsa kurulacak olan cümlenin yapısı şu şekilde olmalıdır;

Özne + Yardımcı Fill + Yer Edatı + Diğer Cisim

Bir cümle kurularak örnek vermek gerekirse; The cat is on the table (kedi masanın üzerinde) cümlesi istenilen cümle yapısına sahiptir.

İn – İnside (İçinde)

The dog is in the garden. (Köpek bahçede).

The pencils are inside the pencil case. (Kalemler kalem kutusunun içinde).

At (-de –da)

I am at the party. (Partideyim).

I am at work. (İşteyim).

I am at the bus stop. (Otobüs durağındayım).

He is at home. (O evinde)

“İn” ve “at” bazen birbirleri ile kullanım açısından karıştırılmaktadır. Ancak bu durumun ayırt edilebilmesi için bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Eğer hacimsel anlamda fazla büyük olmayan bir şeyin içerisinden bahsediliyorsa bu durumda “in” kullanılır. Örneğin; “I am in the car” ve “I am in my room” cümlelerinde olduğu gibi

Hacimsel anlamda bir odadan büyük olan ve üzerinin kapalı olduğu bir yerin içinden bahsedildiğinde ise “at”” kullanılır. Örneğin; “ I am at the train station” cümlesinde tren istasyonu büyük ve kapalı bir alan olduğu için at kullanılır.

Bir detay daha bulunmaktadır o da örneğin hastane gibi büyük ve kapalı bir alandan bahsedilecek olursa burada eğer kısa süre için bulunuluyorsa “at ”kullanılırken, uzun süre bulunuluyorsa mesela kişi hastanede çalışıyorsa in kullanılır.

On (Üstünde)

The pencil is on the table. (Kalem masanın üstünde).

The doll is on the bed. (Oyuncak bebek yatağın üstünde).

Over (Üstünde)

The bridge is over the river. (Köprü nehrin üstünde).

Over’ın kullanılması için üst üste duran iki şeyin arasında doğrusal ya da dikey mesafe olmalıdır.

Above (Üstünde)

The sun is above the bridge. (Güneş köprünün üstünde).

She is over ninety kilos. (O 90 kilonun üstünde).

Above’da “üstünde” anlamını taşımaktadır fakat soyut olan kavramlar için kullanılır. Kesin bilinmeyen tahmin edilen şeylerde kullanılan above burada da soyut anlamdadır.

Under – Below (Altında)

Dikey bir doğrultuda bir şeyin altındayken “under” kullanılır. “Below” ise aşağıda anlamını taşır.

The river is under the bridge. (Nehir köprünün tam altında).

See below. (Aşağı bakın).

Among – Between (Arasında)

İki şeyin arasında bulunan bir şey için “between” kullanılır. Birden fazla şeyin arasında bulunan şey için ise “among” kullanılır.

That girl is between two trees. (O kız iki ağacın arasında).

I see a dog among the trees. (Ağaçlar arasında bir köpek görüyorum).

Diğer Edatların Kullanımı

The school is behind the park. (Okul parkın arkasında).

The post office is near the school. (Postane okulun yanında).

Melike in front of the patisserie. (Melike pastanenin önünde).

The hospital is opposite the post Office. (Hastane postanenin karşısında).