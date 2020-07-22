Bireyler için millet kavramı son derece önemlidir. Aynı şekilde millet için de vatan hayati bir önem taşır. Bu nedenle vatanı olmayan bir millet olamayacağı gibi, bir millete mensup olmayan bireyler de olamaz.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Vatan ve Millet Kavramlarını Öğreniyoruz - Konu Anlatımı

1- Vatan Kavramını Öğreniyoruz

A. Vatan nedir?

Bir milletin üzerinde yaşadığı ülkeye vatan denir. Yurt kelimesi de vatan yerine kullanılan bir sözcüktür. İnsanlar ülkelerinden uzak olsa bile vatan sevgisi ile birlikte yaşamaya devam ederler. Bu nedenle vatan, üzerinde yaşanan ülke anlamından çok kalpten bağlı olunan ülke anlamına gelir.

B. Vatanın önemi nedir?

Vatan, bir milletin ortak dini ve kültürel değerleri paylaşarak yaşadığı yerdir. Bu nedenle sadece kara parçasından ibaret değildir. Vatansız kalmış milletler, özgürlüklerinden mahrum edilir. Başka ülkelerin boyunduruğu altında ya da özerk olarak yaşarlar. Bu ise milletin dinini, geleneklerini ve kültürlerini tam anlamıyla yaşayamaması anlamına gelir.

Vatansız bırakılmış milletler başka ülkelerin sömürgesi olur. Şu an dünyada sömürge ve yarı-sömürge konumunda olan birçok ülke bulunmaktadır.

C. Vatan sevgisi nedir?

Vatana duyulan bağlılık vatan sevgisinin temelini oluşturur. Bu bağlılık sadece fiziksel değil aynı zamanda manevidir. Vatanı gerektiğinde canı pahasına korumak millet içerisindeki her ferdin görevleri arasındadır. Bunun dışında ülkenin içerisinde yer alan tarihi ve doğa güzellikleri korumak da gerekir. İç ve dıştaki düşmanlara karşı birlik olunmalı ve vatan ne pahasına olursa olsun korunmalıdır. Kurtuluş Savaşında Türk milleti vatana olan bağlılığını göstermiştir. 4 yıl sonunda düşman kuvvetler ülkemizden atılmış ve bağımsız bir cumhuriyet kurulmuştur. Vatanını seven herkes atalarımızdan bize miras kalan cumhuriyeti korumak için mücadele etmelidir.

D. Vatani görevler nelerdir?

Vatani görevlerin başında askerlik yer alır. Her erkek zamanı gelince askerlik görevini yapmalıdır. Buna ''vatan borcu'' da denir. Ancak vatana karşı görev ve sorumluluklarımız askerlik ile sınırlı değildir. Bunun dışında vergi ödemek ve kültürümüzü korumak da en temel görevlerimizin başında gelir. Her zaman dayanışma ve yardımlaşma içinde olunmalıdır. Bu sayede vatanımız çok daha güzel, huzurlu ve güvenli bir ülke haline gelir.

2- Millet Kavramını Öğreniyoruz:

A. Millet Nedir?

Tarihi ve kültürel özellikleri aynı olan topluluklara millet denir. Genelde aynı ülke içerisinde yaşarlar. Ancak bir millete mensup olmak için aynı ülke sınırları içerisinde yaşama zorunluluğu yoktur. Örneğin Almanya'da yaşayan kişiler de Türk’tür ve Türk Milletinin bir parçasıdır. Ulus sözcüğü de millet kelimesi ile aynı anlama gelir.

B. Millet Olmak İçin Gereken Şartlar:

Millet olmak için belli başlı şartlarına yerine getirilmesi gerekir. Bu nedenle sadece aynı ülke içerisinde yaşayan kişilere millet demek yanlıştır. Öncelikli olarak millet olmak için ortak bir tarihe sahip olmak gerekir. Aynı zamanda dil ve din ortaklığı da gerekir. Türk milletinin anadili Türkçe ve dini İslam'dır. Üzerinde yaşanan toprak da millet olmak için gereken şartlar arasında yer alır. Millet olmanın esaslarını yerine getirmek için kültürel değerlere sahip çıkılmalıdır.

C. Millet Sevgisi Nedir?

Millet sevgisi en az vatan sevgisi kadar önemlidir. Her zaman dayanışma içerisinde olunmalı ve ulus birliğini korumak için birlikte hareket edilmelidir.