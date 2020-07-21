5. Sınıf Türkçe Kesme İşareti Nedir? Nerelerde Kullanılır? Kesme İşareti Kullanımı konu anlatımı

Noktalama işaretleri dilin doğru kullanılmasını sağlayan en önemli durumlardır. Noktalama işaretleri sayesinde dil ve anlatımda yaşanacak; kargaşa ve karmaşanın önüne geçilmesini sağlar. Türkçe birçok noktalama işaretini barındıran diller arasındadır. Bu sebeple Türkçede noktalama işareti kullanımı oldukça önemlidir. Aksi taktirde anlam kargaşası ve karmaşıklığı meydana gelecek ve ifade zorluğu yaşanacaktır.

5. Sınıf Noktalama İşaretleri

En çok kullanılan noktalama işaretleri nokta, virgül, soru işareti, noktalı virgül, iki nokta, ünlem işareti, kısa çizgi, uzun çizgi, kesme işareti gibi noktalama işaretleridir. Noktalama işaretleri sayesinde anlam kargaşası ortadan kalkarak çok daha rahat bir anlatım gerçekleşir. En çok kullanılan noktalama işaretlerinin yanı sıra tüm noktalama işaretlerini kendince bir görevi vardır. Her noktalama işaretinin anlam konusunda önemi çok büyüktür

Kesme İşareti

5. Sınıf düzeyinde noktalama işaretleri arasında yer alan ve anlam konusunda oldukça etkili olan noktalama işaretlerinden Kesme işareti nerelerde kullanılır? Kesme işaretinin en yaygın kullanımı özel isimlere gelen ekleri ayırmak içindir. Daha birçok farklı kullanımı bulunan kesme işareti dilimiz için oldukça önemli kullanım şekillerine sahiptir. Bu sebeple birçok alanda kullanılmaktadır.

Kesme İşareti Nerelerde Kullanılır?

Kesme işareti kullanımı birçok farklı alanda bulunan bir işarettir. Genellikle 'Özel isimlere getirilen iyelik durum ve bildirme ekleri kesme işareti vasıtası ile ayrılır.

Örnek: Ayşe’nin, Ali’ye

Kişi adları soyadları ve takma adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır.

Örnek: Ahmet Kural’a, Tarkan'ın. Cumhurbaşkanı’na

Gök bilimleri ile ilgili olan adlara gelen ekleri kesme işareti ayırır.

Örnek: Dünya’nın, Güneş’in, Ay’a

Saray, köşk, han, hamam, kale, köprü gibi önemli ve biricik olan eserlere gelen ekleri kesme işareti ayırır.

Örnek: Dolmabahçe Sarayı'nın, Kırmızı Köşk’ün, Sultan Hamamı’nın

Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerine gelen ekleri kesme işareti ayırır.

Örnek: Mona Lisa'nın, Takvim’i Vekayi’ye

Hayvanları verilen özel isimlere gelen ekleri kesme işareti ayırır.

Örnek: Portakal’ı, Deniz’in, Karabaş’ın

Devir ve dönemlere gelen ekleri kesme işareti ayırır.

Örnek: İslam Öncesi Türk Tarihi’nin, Lale Devri’ne

Kesme İşareti Örnek Kullanımları

NOT: Özel isimlere gelen yapım ekleri ve çoğul ekleri ve bunlardan sonra gelen ekler kesme işareti ile ayrılmaz,

Örnek: Türklük, Bolulu, Hristiyanlık, Türkleşmek.

NOT: Kurum, kuruluş, kurul ve iş yerlerine gelen ekler kesme işareti ile ayrılmaz.

Bakanlar Kuruluna

Kişilerin adlarından sonra gelen saygı ifade eden sözcüklere getirilen ekler kesme işareti ile ayrılır

Örnek: Fatma Hanım'a, Ekrem Bey’e

Kısaltmalara gelen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılır.

Örnek: ABD'de kasırga hayatı etkiledi, TBMM’de ilk defa bu sezonda genel kurul toplandı.

Sayılara getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılır.

Örnek: İstanbul Üniversitesi’nden 1999 yılında mezun olduğunu söyledi. Bu yıl üç’üncü sınıfa geçecek.

Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için kullanılır.

Örnek: -de’nin yazımı, bu sözcük –lık’la türetilmiş. A'dan z'ye kadar bitecek tüm harflerin yazımı.

Özel isimler parantez içinde bir açıklama yapılıyorsa kesme işareti yay ayraçtan önce kullanılır.

Örnek: Yakup Kadri'nin (Karaosmanoğlu)

Şiir ve konuşma sırasında söyleyişten kaynaklanan düşürülen eklere kesme işareti konur.

Örnek: N’oldu da hemen kalktınız. Bir sorun yok inşallah!