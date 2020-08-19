5. Sınıf Sosyal Bilgiler Üretim, Dağıtım Ve Tüketim Ağı konu anlatımı

Yakın çevreler incelendiğinde ekonomik faaliyet olarak yaygın olan aktiviteler değişiklik göstermektedir. Bunlara örnek olarak sanayi, hayvancılık ve ormancılık gösterilebilir. Bu faaliyetler sonucunda insanlar çeşitli ürünler üretirler. Kullanılan temel ürünler sırasıyla üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarından geçmektedirler. Bir ürünün üretilmesi, dağıtılması ve tüketilmesi birbirine bağlı adımlardır ve hep bu sıra ile gerçekleşmektedirler.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Üretim Ağı

Yeni ve somut bir mal elde edilmesine üretim denilmektedir. Üretilen ürünlere ise ekonomide mal denilmektedir. Mallar insanların ihtiyaçları ve isteklerine dayanarak alınıp satılabilen varlıklardır. Örnek olarak araba, telefon ve ekmek verilebilir. Üretime örnek olarak sütten yoğurt elde edilmesi ve keresteden mobilya yapılması gösterilebilir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dağıtım Ağı

Üreticiler tarafından üretilen ürünlerin kullanılmak üzere üretildikleri yerlerden ihtiyacı olan insanlara gönderilmesine dağıtım denilmektedir. Buna ek olarak, üretilen ürünlere ihtiyacı olan insanlara da tüketici denilmektedir. Fabrikalarda üretilen bilgisayar, araba ve konserve gibi ürünlerin marketlere taşınması veya tarlalarda yetişen gıda ürünlerinin pazarlarda satışa kamyonlarla götürülmesi birer dağıtım faaliyetidir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Tüketim Ağı

Üreticiler tarafından üretilen ve tüketicilere dağıtılan ürünlerin kullanılmasını ifade eden adımdır. Kısaca ifade edilmek istenirse dağıtılan malların kullanılmasıdır.

Coğrafyanın Üretim, Dağıtım ve Tüketim Ağına Etkileri

Ülkemiz farklı coğrafi özelliklere sahip bir ülke olduğundan ekonomik faaliyetler bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir. Ekonomiyi etkileyen önemli etkenlerden bazıları yer şekilleri, iklim, yer altı ve yer üstü zenginlikleri ve ulaşımdır. Bu durum örneklendirilmek istenirse; verimli topraklara ve elverişli iklime sahip, su kaynaklarında sorun yaşamayan bölgeler tarım faaliyetleri için uygun yerlerdir, ulaşım kolaylığı olan ve büyük şehirlerin yakınında yer alan bölgeler ise fabrika kurmak ve sanayi gelişimini sağlamak için uygun yerlerdir.

Bölgelere Göre Farklı Ekonomik Faaliyetler

İç Anadolu Bölgesi: Bu bölgedeki halk genellikle tahıl tarımı ile ilgilenmektedir. Buğday üretimi sayesinde sanayide de gelişme olmuş ve un, makarna ve bisküvi fabrikaları kurulmuştur. Çiftçilik ve ziraat mühendisliği bu bölgede tarıma bağlı olarak gelişen mesleklerdendir. Bölgede turizm, hayvancılık ve madencilik gibi diğer ekonomik faaliyetler de görülmektedir.

Karadeniz Bölgesi: Ormanlar sayesinde kâğıt ve mobilya fabrikaları kurulmuştur. Bu bölgede orman mühendisliği, orman bekçiliği, marangozluk ve orman işçiliği ormancılığa bağlı olarak gelişen mesleklerdir. Denize kıyısı olan bölgelerde balıkçılık faaliyetleri de önemli ekonomik faaliyetleri oluşturmaktadır. Bölgede yetiştirilen önemli tarım ürünleri arasında çay, fındık, mısır ve şeker pancarı yer almaktadır.

Akdeniz Bölgesi: Tarım yapmaya oldukça uygun bir iklime sahiptir. Kış aylarının ılık geçmesinden dolayı bölgede seracılık da yapılmaktadır. Yıl içerisinde birden fazla ürün yetiştirilebilmektedir. Akdeniz Bölgesi’nde turizm faaliyetlerinin de önemli bir yeri vardır. Bölge sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleriyle turistlerin ilgisini çekmektedir. Turizm faaliyetlerine bağlı olarak bölgede turist rehberliği, aşçılık, animatörlük ve tercümanlık gibi meslekler yaygın görülmektedir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Geniş ova ve platolardan dolayı tarım önemli bir faaliyettir. Pamuk, zeytin, Antep fıstığı, mercimek, nohut ve üzüm bölgede yetişen önemli ürünlerdendir. Bunlara ek olarak petrol üretimi yapılan bir bölgedir. Maden mühendisliği, maden işçiliği ve sondaj teknikerliği gelişen meslekler arasındadır.

Doğu Anadolu Bölgesi: Şiddetli karasal iklim görülmektedir. Bu yüzden tarıma elverişli değildir ama hayvancılık gelişmiştir. Et ve süt fabrikaları kurulmuştur. Besicilik, çobanlık, veterinerlik gelişen mesleklerdendir.

Ege Bölgesi: Bölgede tarım, turizm, hayvancılık ve madencilik gelişmiştir. İzmir limanı kullanılarak ithalat ve ihracat yapılmaktadır. Bölgede mühendislik, işçilik teknisyenliğe duyulan ihtiyaç fazladır.

Marmara Bölgesi: Tarım, sanayi ve hizmet sektörü gelişmiştir. Bu sektörlere bağlı olarak bankacılık, öğretmenlik, mimarlık ve doktorluk gelişen meslek grupları içerisindedir.