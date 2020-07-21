5. Sınıf Sosyal Bilgiler Turizmin Önemi konu anlatımı

Turizmin farklı birçok çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan bazıları kış sporları turizmi, kültür turizmi ve doğa turizmidir. Ülkemiz en çok kültür ve doğa turizmi açısından tercih edilmektedir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Turizmin Önemi - Konumu

Özellikle 1990'lı yıllardan sonra ülkemize gelen turist sayısı her geçen yıl artmaktadır. 2015 yılından sonra her sene gelen turist sayısı 20 milyonun üzerindedir. Geçen yıl ise 30 milyonun üzerinde turist gelinmesiyle bir turizm patlaması yaşanmıştır. En çok turist çeken bölgelerimizin başında Akdeniz ve Ege Bölgesi gelir. İstanbul ise birçok tarihi yapıya ve esere sahip olduğu için turistlerin ilgisini çekiyor.

Günümüzde turizmin önemi her geçen yıl artıyor. Turizmin önemi ve faydaları şu şekilde sıralanabilir.

1- Ülkeye döviz bırakır

Ekonomik gelir turizmin bir ülkeye kattığı en büyük faydalar arasında yer alır. Otelde kalarak, müzeleri gezerek ve çeşitli turlara katılarak ülkeye döviz bırakırlar. Dolar ve Euro'nun ülkeye girişi ile birlikte ekonomide bir canlanma meydana gelir. Sıcak para akışı özel sektörün canlanmasını sağlar. Otel, pansiyon, kafe gibi birçok işletme 2- 3 aylık dönemde yüksek kazançlar elde eder. İflas etme riski olan kurumlar elde ettikleri kazançlarla bu riskten kurtulur.

2- Yeni işletmelerinin açılmasını sağlar:

Turistik bölgelerde yeni oteller, pansiyonlar, apartlar ve benzeri işletmelerin açılması, turizm ile mümkündür. Örneğin çeşitli ülkelerden gelen turistler bir şehre ya da ilçeye büyük ilgi göstermeye başladığında oradaki işsizlik oranları azalır. Yeni istihdamlar ve iş olanakları ortaya çıkar. Ayrıca garson, komi, bellboy, havuzcu, kazancı gibi birçok farklı meslek grubundaki çalışan sayısının artmasını sağlar. Oteller 24 saat açık olduğu için vardiyalı olarak çalışırlar. Bu da ekonominin dolaylı olarak canlanmasına ve işsizlik rakamlarının azalmasına vesile olur.

3- Kültür alışverişi yaşanır:

Son 15 yıl içerisinde Türkiye'nin çeşitli şehirlerine gelen turistler Türk kültürü ve gelenekleri hakkında çok fazla bilgi sahibi olmuşlardır. Mevlana ve Yunus Emre gibi ozan ve şairlerin yaşamış oldukları şehirlere gelerek bölge halkının geleneklerini öğrenmişlerdir. Aynı zamanda Semazen gösterisi, ney, bağlama, Divan edebiyatında fikir sahibi olmuşlardır. İlçelere ve köylere gelen turistler burada yaşayan insanların İngilizce öğrenmelerine vesile olmuştur. Turizm çift yönlü bir kültür alışverişi sağlar ve her iki taraf için de faydalıdır.

4- Ülkenin kalkınmasını sağlar:

Turizm, bir ülkenin ekonomik olarak kalkınmasını sağlar. Bir ülkeyi gezip ülkelerine dönen turistler daha sonra yakın çevresindeki kişilere de o ülkeyi önerir. Böylece bir sonraki yıl o ülkeye daha fazla turist gelmiş olur. Ülke hakkında öğrenilen bilgiler ve çekilen fotoğraflar o ülkenin diğer ülkelere tanıtılmasında önemli bir rol oynar. Bu nedenle kültür turizmi oldukça önemlidir. Son yıllarda ülkemize Amerika, İngiltere ve Rusya dışında Japonya'dan binlerce turist geliyor. Japon turistler ülkeye sadece sıcak para sokmuyor, bununla birlikte Türkiye'nin Uzak Doğu ülkelerinde tanıtılmasını sağlıyor. Bu sayede önümüzdeki yıllarda ülkemize daha fazla sayıda turist gelmesi beklenmektedir.

5- Bürokratik ilişkileri düzeltir:

Turizm, dolaylı olarak ülkeler arasındaki bürokratik ilişkileri düzeltir. Bu da turizmin en önemli faydaları arasında görülmektedir. Ülkeye gelen turist sayısı arttıkça turizm için harcanan reklam maliyetleri de düşer. Reklam için harcanacak paralar hizmet sektörüne aktarılarak daha kaliteli hizmetlerin verilmesi sağlanır.