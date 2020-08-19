5. Sınıf Sosyal Bilgiler İhtiyaçlarımıza Hizmet Eden Kurumlar konu anlatımı

İnsanlar yaşamlarını devam ettirebilmek için bazı temel ihtiyaçlarını karşılamak mecburiyetindedir. Bunlar içerisinde eğitim, sağlık, ulaşım, temizlik ve benzeri gibi ihtiyaçlar söz konusudur. Bu ihtiyaçların bazılarını kendimiz karşılarken bazılarını ise farklı kurumlardan karşılarız. Özellikle birtakım temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için çevremizden yardım alırız. İnsanlar böylece birbirlerine destek olarak yardımlaşma ve dayanışma gerçekleştirir.

İhtiyaçlarımıza Hizmet Eden Kurumlar

İhtiyaçlarımıza hizmet eden kurumlar daha çok resmi kurumlardır. Özellikle temel ihtiyaçlarımızı gidermek için her konuda bize destek olan çok önemli kurumlar vardır. Bunlar içerisinde barınma, sağlık, eğitim ve ulaşım ile daha birçok unsur söz konusudur. Şimdi bu kurumlar hakkında bazı temel bilgileri öğrenelim.

- Devlet tarafından kurulmuş olan kurumlardır.

- Bütün giderleri devlet tarafından karşılanır.

- Belirli çalışma saatleri bulunmaktadır.

- Çalışanlar verdiği hizmet karşılığında ücret alırlar.

- Resmi kurumun bir logosu bulunur.

- Kurumların kuruluş esasları kanunlara göre belirlenmiştir.

- Her kurum bağlı olduğu bakanlık nezdinde gerekli görevlerini yerine getirir.

Eğitim İhtiyaçlarımızı Karşılayan Kurumlar

Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı eğitim görme hakkına sahiptir. Bu haklar devlet tarafından ilk 12 yıl boyunca mecburi olarak verilir. Bunlar İçerisinde 4 yıl ilkokul eğitimi, 4 yıl Ortaokulu eğitim ve 4 yıllık lise eğitimi bulunmaktadır. Ülkemizde üniversiteler haricinde eğitim veren diğer tüm kurumlar T.C. Millî Eğitim Bakanlığına bağlıdır.

Sağlık İhtiyaçlarımızı Karşılayan Kurumlar

Sağlık sorunu yaşayan kişiler bu konuda devlete bağlı olan sağlık kurumları üzerinden destek alır. Bu kurumlar şehir veya ilçe ile beraber köylerde ve kasabalarda bulunur.

- Aile sağlık merkezleri

- Tıp merkezleri

- Özel hastaneler

- Devlet hastaneleri

Ülkemizde sağlık konusunda hizmet veren tüm kurumlar T.C. Sağlık Bakanlığına bağlıdır.

Ulaşım İhtiyaçlarımızı Karşılayan Kurumlar

Şehirlerde veya ilçeler ile beraber köyler ve yurtdışı için her yere ulaşım konusunda resmi devlet kurumları bulunmaktadır. Bu konuda uçak, otobüs, tren ve gemi gibi ulaşım araçları bulunur. Ülkemizde bu konuda ulaşım hizmetini belediyeler verir.

- T.C. Devlet Demiryolları

- Karayolları Genel Müdürlüğü

- Deniz Yolları ve limanları işletme Genel Müdürlüğü

- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Hizmet veren bütün bu kurumlar T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlıdır.

Güvenlik İhtiyaçlarımızı Karşılayan Kurumlar

Devletin görevlerinden biri de hem iç hem de dış tehditlere karşı halkın güvenliğini korumaktır. Ülke içinde huzur ve güvenliğin sağlanması için bu konuda bazı devlet kurumları bulunmaktadır.

- Türk Silahlı Kuvvetleri

- Jandarma Genel Komutanlığı

- Emniyet Genel Müdürlüğü

- İl ve ilçe emniyet müdürlüğü

- Polis merkezleri

Güvenlik ihtiyaçlarımızı karşılayan bu kurumlar içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri T.C. Millî Savunma Bakanlığı'na bağlıdır. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Müdürlüğü T.C. İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır.

Adalet İhtiyaçlarımızı Karşılayan Kurumlar

Toplumsal düzeni korumak için devlet yasa olarak bilinen kanunları uygulamaktadır. Ülkemizde yaşanan bazı sorun ve sorunların çözümü için mahkemeler bulunur. Mahkemelerde görevli olarak çalışan hakim ve savcılar yer alır. Kişi ve kurumlar arasında meydana gelen bazı anlaşmazlıkları çözmek için hizmet sağlar.

- Yargıtay

- Danıştay

- Adliyeler

- Cezaevleri

- Adli Tıp Kurumu

- Barolar

Ayrıca bütün bu kurumlar T.C. Adalet Bakanlığına bağlıdır. Söz konusu ihtiyaçlarımızı yukarıdaki tüm kurumlar karşılamaktadır.