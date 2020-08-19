5. Sınıf Sosyal Bilgiler Bilim İnsanları konu anlatımı

Bilim insanları, matematik, astronomi, tıp, kimya ve fizik gibi alanlarda çalışmalar yapar. Gözlem ve deneye dayalı bilimsel yöntemleri kullanarak insanlığa faydalı olacak sonuçlar elde etmeye çalışırlar. Bilim insanlarının ortak özellikleri arasında şüpheci ve sabırlı olmaları yer alır. Günümüzde kullandığımız birçok teknolojik alet ve cihaz onların sabırlarıyla icat edilmiştir. Kararlı, disiplinli ve tarafsız olmaları da ortak özellikleri arasındadır.

Bilim İnsanları

1- Albert Einstein:

14 Mart 1879 tarihinde doğan Albert Einstein, dünyanın en zeki insanı kabul edilmektedir. Kuantum teorisinin yanı sıra İzafiyet teorisi de en ses getiren bilimsel çalışmaları arasında yer alır. Albert Einstein'ın formülleri, kendisinden sonraki uzay ve zaman konulu çalışmalara ışık tuttu. Başarılı bilim insanı 1921 yılında Nobel Fizik ödülüne layık görüldü.

2- Marie Curie:

Polonya asıllı Marie Curie kimya alanında yaptığı çalışmalarla bilimin ilerlemesinde büyük rol rol oynadı. Yıllar boyunca uranyum üzerinde çeşitli deneyler gerçekleştirdi. Bu çalışmaların sonunda elektro aktiviteyi keşfetti. Radyum elementini ayrıştırmayı başaran Marie Curie 1911 yılında Nobel ödülü kazandı. Radyum günümüzde kanser hastalığının tedavisinde aktif olarak kullanılmaktadır.

3- Louis Pasteur:

Louis Pasteur 1822 yılında Fransa doğdu. Uzun yıllar boyunca hem mikrobiyoloji hem de kimya alanında araştırmalar yaptı. Yaşadığı dönemde kuduzun bir aşısı yoktu. Bu hastalık binlerce insanın ölümüne neden olmuştu. Louis Pasteur sıkı bir disiplinle devam ettirdiği çalışmalarının sonunda kuduz aşısını bulmayı başardı. Bugün onun bulduğu aşı sayesinde kuduz hastalığı ölümcül bir risk taşımamaktadır.

4- Thomas Edison:

Gelmiş geçmiş en çalışkan ve verimli bilim insanlarının başında gelen Thomas Edison, 1847 yılında Amerika'da doğdu. Yaşadığı dönemde aydınlanmak çok zordu. İnsanlar evlerini aydınlatmak gaz lambası ve mum kullanıyordu. Bu araçları her zaman her yerde bulmak da mümkün değildi. En büyük meydanların aydınlatmaları bile büyük güçlükle yapılıyordu. Çünkü o zamanlarda kullanılan aydınlatma gereçleri çok maliyetliydi.

Thomas Edison, birkaç yıllık bir çalışmanın ardından elektrikli ampulü icat etmiştir. Bugün evlerimizde güvenli ve tasarruflu bir şekilde kullandığımız ampullerin mucididir. Toplamda 1000'den fazla icat yapmış ve hepsinin patentini almıştır. En önemli icatları arasında elektrikli kalem, kinetoskop, çift yönlü telgraf, fonograf silindiri ve karbon mikrofon sayılabilir.

5- Leonardo Da Vinci:

Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği gibi tablolarıyla bilinen Leonardo Da Vinci, aynı zamanda son derece başarılı bir bilim insanıydı. 1452 yılında İtalya'da doğan Da Vinci anatomi, matematik, botanik ve mühendislik alanında çalışmalar yapmıştır. Günümüzde kullanılan paraşüt ve helikopter gibi araçlar, onun taslaklarına bakılarak yapılmıştır. İlk dalış elbisesi ve zırhlı araç fikri de kendisinden çıkmıştır. Zamanının çok ötesinde olan çalışmaları arasında büyük uçurtma, mancınık ve çift tekne de yer alır.

6- Aziz Sancar:

2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Aziz Sancar, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli bilim insanlarından biridir. İnsan DNA'sı üstüne yaptığı çalışmalar sonucunda kanser tedavilerinde yeni yöntemlerin kullanılmasını sağlamıştır. Bu yöntemlerden birçoğu başarılı sonuçlar vermiştir. 73 yaşındaki bilim insanı DNA onarımı ve biyolojik saat gibi alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir.

Türk ve İslam coğrafyasında yetişen diğer önemli bilim insanlarına İbn-i Sina, Cahit Arf, Farabi, El- Cezeri, Burcu Özsoy ve Ali Kuşçu örnek olarak gösterilebilir.