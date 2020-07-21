5. Sınıf Matematik Zaman Ölçme Birimleri (Zaman Ölçüleri) konu anlatımı

Zamanı ölçen farklı birimler bulunmaktadır. Bunlar yıl, ay, hafta, gün, saat, dakika ve saniye olarak adlandırılmıştır. Bu birimler arasındaki ilişkiyi bilmek, birimler arasında geçiş yapabilmemizi sağlamaktadır. Bu birimler birbiriyle iç içe geçmiş birimlerdir. Dolayısıyla bir birimi başka bir birimle ifade etmek mümkündür. Bir birimin, diğerine göre büyüklüğünü bilirsek birimler arasındaki çevirileri rahatlıkla gerçekleştirebiliriz.

Kesin ve Sabit Olan Çevrimler

Bazı çevirimler kesin ve sabit olarak gerçekleştirebilmektedir. Örneğin 1 dakika 60 saniyeye eşittir. Dakikayı saniye cinsinden yazmak istediğimiz zaman dakika sayısını 60'la çarpmamız gerekmektedir. 1 saat ise 60 dakikaya eşittir. Yani saati 60'la çarparak istediğimiz kadar saati dakikaya çevirebiliriz. Bir gün ise 24 saate eşittir. Bir hafta yedi güne, bir yıl ise 12 aya eşit olarak hesaplanmaktadır. Aradaki bu büyüklük ilişkilerine göre çarpma ve bölme işlemi gerçekleştirilerek çevirimler gerçekleştirilebilir.

Zamana Göre Değişen Çevrimler

Zamana göre değişen çevirimler ise içerisinde bulunduğumuz zamana göre sonuçları değişiklik gösterebilecek çevirimlerdir. Genellikle yaklaşık olarak sonuç vermektedirler. Bir ay 30 güne eşittir. Genel olarak bunu bu şekilde kabul etmekteyiz. Ancak her ay 30 güne eşit değildir. Şubat ayları daha kısa sürer. Bazı aylar 30 bazı aylar 31 güne eşit olmaktadır.

Şubat ayı, 2008 2012 ve 2016 gibi dördün tam katı olan yıllarda 29 güne sahiptir. Diğer yıllarda ise 28 gündür. Şubat'ın 29 gün olduğu yıllarda bir yıl 366 gün olmaktadır. Diğer yıllarda ise bir yıl 365 gün olarak hesaplanmaktadır.

Şubat haricinde diğer ayların kaç güne sahip olduğu bellidir. Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Ağustos, Ekim ve Aralık ayları 31 güne eşittir. Nisan, Haziran, Kasım ve Eylül ayları ise 30 güne sahiptir. Ancak tüm bu değerlere rağmen ay hesaplamalarında bir ayın kaç güne sahip olduğu çok büyük önem taşımıyorsa bir ay 30 gün olarak kabul edilir.

Yaklaşık Çevrimle

Yaklaşık çevirimler ile yapılan çeviri işlemleri bizlere tamamen yaklaşık sonuçları vermektedir. Doğru ve net sonucu alabilmek adına sözü geçen yılın veya ayın tam olarak kaç güne sahip olduğunu bilmemiz gerekmektedir.

Bir ay, dört hafta olarak kabul edilmektedir. Bir haftanın yedi günü olduğunu net şekilde biliyoruz. Ancak dört hafta ile yedi günü çarptığımızda 28 sayısına ulaşıyoruz. Fakat Şubat için konuşmuyorsak bir ayın 28 günden oluşmadığını biliyoruz. Ancak buna rağmen tüm ayları dört hafta olarak kabul ediyoruz. Bunu kabul ederek yaptığımız zaman hesaplamalarında yaklaşık olarak sonuç elde ederiz.

Bir yılı 52 hafta olarak kabul ediyoruz. Bir haftanın yedi günden oluştuğuna eminiz.7 ile 52'yi çarptığımızda 364 sayısına ulaşıyoruz. Eğer bir yıl tam olarak 52 haftaya eşit olsaydı bir yılın 364 günden oluşması gerekirdi. Ancak Şubat'ın kısa olduğu yıllarda bile bir yılın 365 güne eşit olduğunu biliyoruz. Şubat'ın 29 gün olduğu yıllarda ise bir yılın süresi 366 güne çıkıyor. Dolayısıyla, bir yılı 52 hafta olarak kabul ettiğimiz hesaplamalarda kesin ve net değil yaklaşık olarak bir sonuca ulaşabilmemiz mümkün olmaktadır. Ancak sorular içerisinde bir yılı 52 hafta olarak ve bir ayı dört hafta olarak hesaplamakta hiçbir sakınca bulunmamaktadır.