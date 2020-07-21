Elimizde bulunan bazı bilgiler ile kolayca dikdörtgen oluşturabiliriz. Bu dikdörtgenin aynı zamanda ölçülerini belirleyebilir ve bu yolla alanının hesaplayabiliriz. Tabii öncelikle dikdörtgen geometrik şeklin ne olduğunu öğrenelim. İç açılarına bakalım ve ardından nasıl elde edeceğimize bir bakalım.

5. Sınıf Matematik Dikdörtgen Oluşturma Konu Anlatımı

Matematik dikdörtgen oluşturma konusunda öncelikle dikdörtgenin özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Dikdörtgenin iç açıları 90 derecedir. Yani dikdörtgenin çevresini saran tüm uzun çizgilerin kesiştiği kısım, 90 derece olarak dik bir açı oluşturur. Aynı zamanda karşılıklı paralel uzun kenarları ve kısa kenarları birbirine eşittir.

Örnek: Elimizde uzun kenarı 10 birim olan ve kısa kenarı 5 birim olan çizgiler bulunsun. Şimdi bu çizgileri bir araya getirerek birleştirelim ve dikdörtgen oluşturalım.

Cevap: Öncelikle yere paralel olarak 10 birim bir çizgi çizelim. Daha sonra bu çizginin bir ucuna değecek şekilde dikey olarak 5 birim çizgi çekelim. Gördüğümüz gibi dikdörtgenin iki kenarına oluşturduk. Yine aynı şekilde uç kısımlarından tutarak yatay ve dikey olarak 10 birim ile 5 birim çizgileri çizelim. Görmüş olduğunuz gibi dikdörtgen şeklimizi elde ettik.

Örnek: Diyelim ki elimizde alanı 1 birim olan küçük kareler bulunuyor. Biz ise alanı 10 birim olan bir dikdörtgen elde etmek istiyoruz. Peki, ama bunu nasıl yapacağız?

Cevap: Alanı 1 birim olan küçük kareleri kullanarak kolayca bir dikdörtgen elde edebiliriz. Örneğin 2 tane üst üste iki tane küçük kareyi yerleştirelim. Daha sonra yan yana 5 kare olacak şekilde yerleşim yapalım. O zaman uzun kenarı 5 birim ve kısa kenarı 2 birim olan bir dikdörtgen elde etmiş oluruz.

Peki, bu dikdörtgenin alanı kaç birim olur?

Dikdörtgenin alanı: 5 x 2 = 10 birim

Gördüğümüz gibi dikdörtgenin alanı 10 birimdir ve bu şekilde alanı 1 birim olan kareleri kullanarak kolayca dikdörtgen elde etmiş olduk. Bunu siz de evde yapabilir ve bazı eşyaları kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin elinizde bulunan bazı defter ya da kitapları kullanabilirsiniz. Onları yatay ve dikey olarak yan yana ve aşağı yukarı dizebilirsiniz. Daha sonra bu şekilde farklı boyutlara ve alanlara sahip olan dikdörtgenler elde edebilirsiniz.

Bu şekilde sadece dikdörtgen değil, aynı zamanda eşkenar dörtgen, yamuk ve kare de oluşturabilirsiniz. Bu işlemi aynı zamanda boş ve çizgisiz bir defterin üzerine noktalar çizerek de yapabilirsiniz. Örneğin yatay ve dikey olarak aralarında 1 birim kalacak şekilde noktalar belirleyin. Daha sonra bu noktaları tutarak çizgiler çekim ve bir dikdörtgen oluşturun. Tabii burada unutulmaması gereken belli başlı bazı hususları iyi bilmemiz gerekiyor.

- Bir dikdörtgenin tüm açıları her zaman 90 derecedir.

- Bir dikdörtgenin toplam iç açıları 360 derecedir.

- Bir dikdörtgen çizebilmek için birbirine paralel iki tane uzun kenar ve iki tane kısa kenara sahip olmamız gerekiyor.

- Dikdörtgenin oluşabilmesi için kenarları birbirine dik bir açı ile dokunması gerekir.

- Bazı kare veya dikdörtgen nesnelerin alanlarını bilerek büyük dikdörtgen nesnenin alanını bulabilir ya da şeklini çizebiliriz.

Bu bilgiler ışığı altında artık kolayca bir dikdörtgen çizebiliriz. Farklı örnekleri evinizde ele alabilir ve siz de değişik çizimler ile beraber dikdörtgen oluşturabilirsiniz.