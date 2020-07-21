5. Sınıf İngilizce Numbers Up To 1000 (1000’E Kadar Rakamlar) konu anlatımı
İngilizce dil eğitiminde sayıların önemli bir yeri vardır. Her dilde olduğu gibi İngilizce dil eğitiminde de sistematik bir şekilde tüm sayıları akılda tutmak mümkün olmayacaktır. Bu bakımdan sayıların sistematik ilerleyişini kavramak suretiyle 1 ile 1000 arası sayıları saymak mümkündür. Sizler için öncelikle bu sistemin nasıl işlediğini derledik.
İngilizce sayıları öncelikle 1’den 12’ye kadar ezberlemek yeterlidir. İlerleyen aşamalarda sayılar belirli bir düzen içerisinde gitmektedir. Bu da ezberi daha kolay hale getirir. Bu nedenle sayıların kavranmasını çok fazla gözde büyütmemek gerekir.
İngilizce 1’den 12’ye Kadar Rakamlar
0 – zero
1 – one
2 – two
3 – three
4 – four
5 – five
6 – six
7 – seven
8 – eight
9 – nine
10 – ten
11 – eleven
12 – twelve
20 – twenty
Burada 12 rakamından sonrası 20’ye kadar teen eklemesi ile devam eder. 13 – thirteen, 14 – fourteen şeklinde örneklendirilebilir.
20 – twenty
30 – thirty
40 – forty
50 – fifty
60 – sixty
70 – seventy
80 – eighty
90 – ninety
100 – one hundred
Şeklinde devam etmektedir. Sayı başlarında örneğin 40 rakamında forty 41 forty-one, 42 forty-two olarak 1’den 9’a kadar ekleme yapmak suretiyle devam eder. Seviyenizi hızlandırmak açısından bu konuda sürekli olarak pratik yapmanızda yarar vardır.
100’den 1000’ e Kadar Sayılar
İngilizce de 100’den sonraki sayılar için hundred kelimesinin ardından and bağlacı kullanılmak suretiyle saymaya devam edilir. Örneklerle bakacak olursak;
101 - one hundred and one
102 – one hundred and two
111 – one hundred and eleven
112 – one hundred and twelve
188 – one hundred and eighty eight
189 – one hundred and eighty nine
198 – one hundred and ninety eight
199 – one hundred and ninety nine
200 – two hundred
201 – two hundred and one
İngilizce 1’den 1000’ e Kadar Sayabilmenin İpuçları
Sayılar 1 ile 100 arasında belirli bir sistemdedir. Temel rakamlar 1 ile 12 arasıdır. 12 – 19 arası sayıların sonuna –teen eki getirilmek suretiyle ezbere devam edilir. 10 ve 10 katları olan sayıları öğrendiğiniz takdirde sayıma ilk adımda öğrenilen 9 rakamla devam edebilirsiniz. 100’den sonra ise sayının içinde kaç tane yüz olduğu mantığını aklınızda tutmak suretiyle geri kalanı ise 1 ile 100 arası sayım gibi yapmalısınız. Pratik olarak bu dersi tam anlamıyla beyne yerleştirene kadar tekrar ederek tam anlamıyla oturtmuş olursunuz.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle