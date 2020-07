5. Sınıf İngilizce Numbers Up To 1000 (1000’E Kadar Rakamlar) konu anlatımı

İngilizce sayıları öncelikle 1’den 12’ye kadar ezberlemek yeterlidir. İlerleyen aşamalarda sayılar belirli bir düzen içerisinde gitmektedir. Bu da ezberi daha kolay hale getirir. Bu nedenle sayıların kavranmasını çok fazla gözde büyütmemek gerekir.

İngilizce 1’den 12’ye Kadar Rakamlar

0 – zero

1 – one

2 – two

3 – three

4 – four

5 – five

6 – six

7 – seven

8 – eight

9 – nine

10 – ten

11 – eleven

12 – twelve

20 – twenty

Burada 12 rakamından sonrası 20’ye kadar teen eklemesi ile devam eder. 13 – thirteen, 14 – fourteen şeklinde örneklendirilebilir.

30 – thirty

40 – forty

50 – fifty

60 – sixty

70 – seventy

80 – eighty

90 – ninety

100 – one hundred

Şeklinde devam etmektedir. Sayı başlarında örneğin 40 rakamında forty 41 forty-one, 42 forty-two olarak 1’den 9’a kadar ekleme yapmak suretiyle devam eder. Seviyenizi hızlandırmak açısından bu konuda sürekli olarak pratik yapmanızda yarar vardır.

100’den 1000’ e Kadar Sayılar

İngilizce de 100’den sonraki sayılar için hundred kelimesinin ardından and bağlacı kullanılmak suretiyle saymaya devam edilir. Örneklerle bakacak olursak;

101 - one hundred and one

102 – one hundred and two

111 – one hundred and eleven

112 – one hundred and twelve

188 – one hundred and eighty eight

189 – one hundred and eighty nine

198 – one hundred and ninety eight

199 – one hundred and ninety nine

200 – two hundred

201 – two hundred and one

İngilizce 1’den 1000’ e Kadar Sayabilmenin İpuçları

Sayılar 1 ile 100 arasında belirli bir sistemdedir. Temel rakamlar 1 ile 12 arasıdır. 12 – 19 arası sayıların sonuna –teen eki getirilmek suretiyle ezbere devam edilir. 10 ve 10 katları olan sayıları öğrendiğiniz takdirde sayıma ilk adımda öğrenilen 9 rakamla devam edebilirsiniz. 100’den sonra ise sayının içinde kaç tane yüz olduğu mantığını aklınızda tutmak suretiyle geri kalanı ise 1 ile 100 arası sayım gibi yapmalısınız. Pratik olarak bu dersi tam anlamıyla beyne yerleştirene kadar tekrar ederek tam anlamıyla oturtmuş olursunuz.