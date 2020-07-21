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Geri5. SINIF 5. Sınıf İngilizce Numbers Up To 1000 (1000’E Kadar Rakamlar) konu anlatımı
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5. SINIF
Haber Giriş: 21.07.2020 - 02:27,Son Güncelleme:

5. Sınıf İngilizce Numbers Up To 1000 (1000’E Kadar Rakamlar) konu anlatımı

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5. Sınıf İngilizce Numbers Up To 1000 (1000’E Kadar Rakamlar) konu anlatımı
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İngilizce dil eğitiminde sayıların önemli bir yeri vardır. Her dilde olduğu gibi İngilizce dil eğitiminde de sistematik bir şekilde tüm sayıları akılda tutmak mümkün olmayacaktır. Bu bakımdan sayıların sistematik ilerleyişini kavramak suretiyle 1 ile 1000 arası sayıları saymak mümkündür. Sizler için öncelikle bu sistemin nasıl işlediğini derledik.

İngilizce sayıları öncelikle 1’den 12’ye kadar ezberlemek yeterlidir. İlerleyen aşamalarda sayılar belirli bir düzen içerisinde gitmektedir. Bu da ezberi daha kolay hale getirir. Bu nedenle sayıların kavranmasını çok fazla gözde büyütmemek gerekir.

 İngilizce 1’den 12’ye Kadar Rakamlar

 0 – zero

 1 – one

 2 – two

 3 – three

 4 – four

 5 – five

 6 – six

 7 – seven

 8 – eight

 9 – nine

 10 – ten

 11 – eleven

 12 – twelve

 20 – twenty

 Burada 12 rakamından sonrası 20’ye kadar teen eklemesi ile devam eder. 13 – thirteen, 14 – fourteen şeklinde örneklendirilebilir.

 20 – twenty

 30 – thirty

 40 – forty

 50 – fifty

 60 – sixty

 70 – seventy

 80 – eighty

 90 – ninety

 100 – one hundred

 Şeklinde devam etmektedir. Sayı başlarında örneğin 40 rakamında forty 41 forty-one, 42 forty-two olarak 1’den 9’a kadar ekleme yapmak suretiyle devam eder. Seviyenizi hızlandırmak açısından bu konuda sürekli olarak pratik yapmanızda yarar vardır.

 100’den 1000’ e Kadar Sayılar

 İngilizce de 100’den sonraki sayılar için hundred kelimesinin ardından and bağlacı kullanılmak suretiyle saymaya devam edilir. Örneklerle bakacak olursak;

 101 - one hundred and one

 102 – one hundred and two

 111 – one hundred and eleven

 112 – one hundred and twelve

 188 – one hundred and eighty eight

 189 – one hundred and eighty nine

 198 – one hundred and ninety eight

 199 – one hundred and ninety nine

 200 – two hundred

 201 – two hundred and one

 İngilizce 1’den 1000’ e Kadar Sayabilmenin İpuçları

 Sayılar 1 ile 100 arasında belirli bir sistemdedir. Temel rakamlar 1 ile 12 arasıdır. 12 – 19 arası sayıların sonuna –teen eki getirilmek suretiyle ezbere devam edilir. 10 ve 10 katları olan sayıları öğrendiğiniz takdirde sayıma ilk adımda öğrenilen 9 rakamla devam edebilirsiniz. 100’den sonra ise sayının içinde kaç tane yüz olduğu mantığını aklınızda tutmak suretiyle geri kalanı ise 1 ile 100 arası sayım gibi yapmalısınız. Pratik olarak bu dersi tam anlamıyla beyne yerleştirene kadar tekrar ederek tam anlamıyla oturtmuş olursunuz.

 

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