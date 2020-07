İngilizcede azı bayramlar ve özel günler ise birçok farklı isimle anılır. Örneğin Yeni Yıl kutlamaları ''New Year'' dışında ''Noel'' ve ''Christmas'' olarak da ifade edilir. Aynı zamanda Türkçedeki ''Bayram'' kelimesinin İngilizcede tam karşılığı yoktur. Bu kelimenin karşılığı olarak ''festival'' sözcüğü kullanılır.

5. Sınıf İngilizce Festival Activities (Bayram - Kutlama Aktiviteleri) - Konu Anlatımı

1- Özel Günler ve Türkçe Karşılıkları:

İngilizcedeki özel günlerden bazıları Türkçe'ye direkt çevrilmiştir.

Örnekler:

Babalar Günü - Father's Day

Yeni Yıl - New Year

Anneler Günü - Mother's Day

İngilizcede bazı özel günler Türkçeye direkt kelime olarak (otonom) çevrilmemiştir. Bunun nedeni bazı özel günlerin sadece İngilizce konuşulan ülkelerde kutlanıyor olmasıdır.

Örnekler:

Valentine's Day - Sevgililer Günü

Easter Day - Paskalya

Eid El Fitr - Ramazan Bayramı

Yeni Yıl / Noel - Christmas

Thanksgiving Day - Şükran Günü

Halloween - Cadılar Bayramı

2- Özel Günlerin Cümle İçerisindeki Kullanımı

İngilizcede özel günler geçmiş, gelecek ve şimdiki zamanlı cümlelerde yer alabilir.

1.A. Özel Günlerin Şimdiki Zamanlı Cümlelerde Kullanımı

Ali and Ayşe going to the festival. / Ali ve Ayşe festivale gidiyorlar.

1.B. Özel Günlerin Geniş Zamanlı Cümlelerde Kullanımı:

I get a present for her every Valentin's Day - Ben ona her Sevgililer Günü hediye alırım.

He definitely call to mother every Eid El Fitr / O her Ramazan Bayramı annesini mutlaka arar.

1.C. Özel Günlerin Gelecek Zamanlı Cümlelerde Kullanımı

We will go to Kanada this winter for Christmas / Bu kış Yeni Yıl için Kanada'ya gideceğiz.

I will invite my family to my house this Easter Day / Bu Paskalya ailemi evime davet edeceğim.

Özel günler çeşitli kelimeler ile bir arada kullanılabilir.

Örnekler:

Valentine's Day celebretion - Sevgililer Günü kutlaması

New Year entertainment - Yeni Yıl eğlencesi

Easter holiday - Paskalya tatili

3- Türkiye'de Kutlanan Bayramların İngilizce Karşılıkları

Bayramlardaki isim ve tarihler özel olduğu için direkt olarak İngilizceye çevrilmiştir.

Örnekler:

Feast of Sacrifice - Kurban Bayramı

October 29, Republic Day - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

May 19, Commemoretion of Ataturk, Youth and Sports Day - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı