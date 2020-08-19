5. Sınıf Fen Bilimleri İnsan Ve Çevre İlişkisi konu anlatımı

İnsanlar yaşamsal faaliyetlerini yerine getirebilmek adına çevreden faydalanırlar. Bunlar içerisinde barınma, su, ısınma ve beslenme gibi ihtiyaçlar söz konusudur. Tabii böyle durumlar karşısında aşırıya kaçtığımız zaman çevremizde bazı değişikliklere sebep oluruz. İnsanların yarattığı bu değişiklik nedeniyle doğal kaynaklar azalır ve küresel ısınma meydana gelir. Böylece çevre kirlenir ve doğa bozulur. Buna çok dikkat ederek çevremizde uyumlu şekilde yaşamayı öğrenmeliyiz.

İnsan ve Çevre İlişkisi

İnsanlar çevresi ile uyum içinde bir yaşam sürmeye çalışır. Ancak bazı kaynakları doğru şekilde kullanmaz ise o zaman çevreyi kirletiriz ve yaşamımız tehlikeye girer. Peki, çevre nedir? Gelin hep beraber bunun cevabını öğrenelim.

Çevre: Canlıların içerisinde yaşadıkları ortama çevre denir. Hem canlılar hem de cansız maddeler çevreyi oluşturmaktadır. Bunlar içerisinde cansız maddeler olarak hava, su ve toprak gibi unsurlar yer alır. Canlılar arasında ise insan, hayvan ve bitkiler bulunur. Çevreyle insanlar karşılıklı olarak etkileşim içinde bir arada yaşam sürerler.

Çevre Sorunlarının Sebebi Nedir?

Çevre sorunları genelde insandan kaynaklı meydana gelir. Çevremizde bulunan doğal kaynakları aşırı şekilde kullandığımız zaman ve kirlettiğimiz vakit çevre sorunları ortaya çıkmaktadır. Buna sebep olacak bazı durumlar söz konusudur.

- İnsanların kaynakları aşırı biçimde tüketmesi.

- Hızlı nüfus artışı.

- Plansız ve çarpık kentleşme.

- Sanayileşme.

- Ormanların yok edilmesi ve ağaçların kesilmesi.

- Etrafımızdaki bazı canlıların aşırı avlanması nedeniyle neslinin tükenmesi ile karşı karşıya gelmesi.

Doğal çevrenin bozulması başta insan olmak üzere etraftaki birçok canlı varlığı ve cansız maddeyi olumsuz yönde etkiler. Özellikle hava ve su ile toprağın kirlenmesi canlı türlerin yok olmasına sebep olmaktadır.

Çevre Kirliliği Çeşitleri Nelerdir?

Birçok farklı sebepten dolayı ve insan kaynaklı ortaya çıkan değişik çevre kirliliği çeşitleri bulunmaktadır. Gelin şimdi bu çevre kirliliği çeşitlerini tek tek inceleyelim.

Hava kirliliği: Evlerden ve fabrikalarda aynı zamanda otomobillerde çıkan zehirli gazlar havayı kirletir.

Su kirliliği: İnsanlar tarafından çevreye salınan kirli sular denizleri ve gölleri kirletmektedir. Böylece denizde ve göllerde yaşayan canlı türleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalır.

Toprak kirliliği: Toprağa atılmış olan plastik atıkları, sanayi atıkları ve piller toprağı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yüzden yetişen ürünler zehirlenir ve mahsul yetişmez. Bu da tarım açısından kaynaklarımızın azalmasına sebebiyet verir.

Ses kirliliği: Farklı sebeplerden dolayı çevreye yayılan sesler kirlilik yaratır. Özellikle şehirlerde yaşanan gürültü kirliliği hem insanları rahatsız eder hem de doğayı tehlikeye atar.

Işık kirliliği: Daha çok geceleri çok fazla ışık olması sebebiyle önemli oranda kirlilik oluşur. Böylece geceleri gökyüzündeki yıldızları göremeyiz ve aynı zamanda gözlerimiz aşırı ışıkta rahatsız olur.

Çevre Sorunlarını Önlemek İçin Neler Yapabiliriz?

Çevre sorunlarını önlemek için hepimizin ele alması gereken sorumlulukları bulunur. Günlük hayatımızda evimizde ya da okulumuzda ve dışarıdaki sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz.

- Çevre sorunları için en önemli unsur insanların bilinçlenmesi gerekir.

- Geri dönüşümü önem verilmelidir. Plastik, kağıt, cam, pil ve ilaç atıkları mutlaka toplanmalıdır.

- Doğal kaynaklarımızı ekonomik şekilde kullanmalıyız.

- Elektrik ve su gibi önemli kaynakları israf etmemeliyiz.

- Fabrika bacalarına filtre takılmalıdır.

- Toplu taşıma araçlarını kullanmalıyız.

- Fosil yakıtları yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır.

- Ormanlar ve yeşil alanlar korunmalıdır.

- Hem araçları hem de kombilerin periyodik bakımları gerçekleşmelidir.

- Nükleer atıkların çevreye zarar vermemesi için engel olunmalıdır.