5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Tahiyyat Duası Ve Anlamı konu anlatımı

Bu dua Kuran-ı Kerim'in ayetlerinde yer almaz. Her namazda okunarak Allah'tan esenlik, rahmet ve bereket dilenir. İslam alemi için önemli olan bu dua diğer ibadetlerde de okunabilir.

Tahiyyat Duası ve Anlamı

1- Tahiyyat Duası - Arapça Yazılışı

Ettehiyyâtu lillâhi ve’s-salevâtu ve’t-tayyibâtu esselâmu ‘aleyke eyyuhe’n-nebiyyu ve rahmetullâhi ve berakâtuhû esselâmu ‘aleynâ ve ‘alâ ‘ıbâdillâhi’s-salihîn. Eşhedu en lâ ilâhe illallâh ve eşhedu enne Muhammeden ‘abduhû ve rasûluh.

2- Tahiyyat Duası - Türkçe Anlamı

Allah'ım! Dilimizle, bedenimizle ve malımızla yaptığımız ibadetlerin tamamı senin içindir. Ey peygamber! Allah'ın sonsuz rahmeti, selamı ve bereketi seninle olsun. Allah'ın selamı bizimle ve tüm mümin kullarıyla birlikte olsun. Şahitlik ederiz ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederiz ki Muhammed onun kulu ve elçisidir.

3- Tahiyyat Duası - Türkçe Meali

Tahiyyat duasının taşıdığı anlam her Müslüman için çok önemlidir. Bu nedenle günlük ibadetlerimizin başında gelen her namazda okunur. Duanın başında ibadetlerin üç şekilde yapılabileceği ifade edilir. Dil ile yapılan ibadetler bol bol dua etmek, Allah'tan bağışlanma dilenmektir. Bir Müslüman, sadece Allah'tan korkmalı ve neye ihtiyacı var ise yalnızca ondan istemelidir. Bu, aynı zamanda Müslüman olmanın temel şartlarından biridir de. Allah-u Teala bir başka ayetinde ''Onlardan korkmayın, benden korkun.'' diye buyurmuştur. İsteklerimizin tamamının karşılığı yalnız onun katındadır. Bu nedenle başka insanlara değil Allah'a el açmalıyız.

Bir Müslüman şerri gizlemeli ve hep hayrı söylemelidir. Allah'ın bize bahşettiği konuşma yeteneği, başka hiçbir canlı bulunmaz. Dedikodu yapmak, fitne ve fesadı yaymak demektir. Bu nedenle güzel sözler söylemek ve hayrı yaymak da dil ile yapılan ibadetler arasındadır.

Beden ile yapılan ibadetler ise namaz ve oruç gibi ibadetlerdir. Namazda kıyama durur ve secde ederiz. Bir mümin yalnızca Allah'ın önünde secde eder. Müslümanlar Ramazan Ayında otuz gün boyunca oruç tutar ve nefislerini terbiye eder. Vacip ve nafile oruçlar da vardır. Bedenimizi belirli saatlerde yeme içme gibi temel ihtiyaçlardan uzak tutmak, maneviyatımızı güçlendirir. Bizi Allah'a yönlendirir.

Mal ile yapılan ibadetler ise zekat, sadaka ve fitredir. Dinimizde mal biriktirmek, süse ve lükse önem vermek en büyük günahlardan biridir. Dünyadaki her nimet Allah'ındır. Bu nedenle fakir ve muhtaç durumdaki kişilerle paylaşılmalıdır.

Tahiyyat duasında peygamberimiz Hz. Muhammed için de dua ederiz. O, karşılaştığı onca engele ve zulme rağmen İslam'ı tebliğden bir an bile vazgeçmemiştir. ''Bir elime güneşi, bir elime ayı verseler bu davadan vazgeçmem'' diyerek hak dini İslam'ın tüm dünyaya yayılmasını sağlamıştır. Güzel ahlakıyla hem çevresindeki insanlara hem de gelecek nesillere örnek olmuştur. Onun için rahmet ve bereket diledikten sonra kendimiz için ''selam'' dileriz. Selam ve İslam kelimeleri aynı kökten türemiştir ve barış demektir. Aynı zamanda esenlik, rahatlık anlamları da taşır.

Duanın sonunda Kelime-i Şahadet getirilir. Şahadet getirmek Müslüman olmanın ilk şartıdır. Bir Müslüman yerleri, gökleri yaratanın Allah olduğuna tanıklık eder. Allah alemlerin Rabbidir, onun eşi benzeri yoktur. Hz. Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna da şahitlik edilir. Salih kullar, Allah'a, onun gönderdiği tüm peygamberlere, Kuran-ı Kerim'e, ahiret gününe ve meleklere iman eder.

Her namazda okunan bu dua ile hem peygamberimiz hem de kendimiz için rahmet dileriz.