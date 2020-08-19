5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Sofra Adabı konu anlatımı

Görgü kuralları evrenseldir ve her yerde geçerlidir. Ancak dışarı yemek yerken ya da bir yerde misafirken daha özenli davranılmalıdır.

Sofra Adabı

1- Yemekte Konuşmamak:

Yemekte konuşmak, sohbet etmek görgü kurallarına uymaz. Dinimize göre yemeğe saygısızlık olarak yorumlanır. Çünkü Müslümanlara göre her yemek Allah'ın bize verdiği bir nimettir. Bize verilen nimetle için şükretmeli ve bunu sadece yemekle ilgilenerek göstermeliyiz. Sofrada telefonla konuşmak ya da oynamak da hem yemeğe hem de masadaki diğer insanlara karşı saygısızlıktır.

2- Peçete ve Kürdan Kullanmak:

Ağzımızı ya da ellerimizi silmemiz gerektiğinde peçete kullanmalıyız. Kürdanı ise yemek esnasına değil sonrasında kullanmaya özen göstermeliyiz. Kürdanla dişleri temizlemek hoş bir görüntü değildir. Kürdan kullanmak için banyoya gidebilir ya da sırtımızı masaya dönebiliriz. Eğer peçete veya kürdan masanın diğer ucundaysa uzanıp almaya çalışmak yerine birinden rica etmeliyiz.

3- Yemeği Yavaş Ve Sessiz Yemek:

Yemeği mümkün olduğunca yavaş ve sessiz yemeliyiz. Bu aynı zamanda sağlık için de önemlidir. Çiğnenerek yenen yemekler mide tarafından çok daha kolay sindirilir. Yemek yerken konuşmak ise lokmaların boğazımıza kaçmasına neden olabilir. Sandalyeye oturmadan, acele yemek yemek sofra adabına uymaz.

4- Afiyet Olsun Demek:

Sofraya oturmadan önce masadakilere ''afiyet olsun'' demeliyiz. Eğer acil bir işimiz varsa masadan kalkarken de herkese afiyet dilemeliyiz.

5- Yemekle Oynamamak:

Bazı kişiler tabakta sevmedikleri bir yemek olduğunda ya da iştahsız iken yemekle oynar. Çatal ve bıçakla yemeğe dokunsa da yemez. Nezaket kurallarına aykırı olan bu davranış şekli son derece yanlıştır. Hasta ya da iştahsız kişiler sofradakilerden özür dilerek müsaade isteyebilir. Sevmedikleri bir yemek olsa da tadına bakmalı, ondan sonra yiyip yemeyeceklerine karar vermelidir.

6- Ağız Şapırdatmamak:

Özellikle hızlı hızlı yemek yiyen kişiler farkında olmadan ağızlarını şapırdatır. Bu ise masadaki diğer kişilerin rahatsız olmasına neden olur. Yemek yerken ağzını şapırdatan kişiler tatlı dille uyarılmalı.

7- Yemek Hakkında Kötü Sözler Sarf Etmemek:

Herkes her yemeği beğenmek ya da yemek zorunda değildir. Ancak emek verilerek hazırlanmış bir yemek hakkında ''güzel olmamış, hiç beğenmedim'' gibi olumsuz ifadeler asla kullanılmamalıdır. Bu en başta Allah'ın bize bahşettiği nimetlere saygısızlık olur. Bu tür yorumlar annemizi ya da yemeği yapan kimse onu fazlasıyla üzer.

8- El Yıkamak:

Yemekten önce de sonra da ellerimizi ve yüzümüzü yıkamalıyız. Ellerimizi yıkamak sadece görgü kuralı değil aynı zamanda bir hijyen kuralıdır. Bu kurallara dikkat etmezsek kendimiz de dahil masadaki herkesin sağlığını riske atmış oluruz. Yemekten hemen sonra dişlerimizi fırçalamak da diş sağlığımız için faydalıdır.

9- Sofradakileri Beklemek:

Hem kendi evimizde hem de misafirlikte iken yemeğe başlamadan önce herkesin masaya oturmasını beklemeliyiz. Tabağımıza yemek kondu diye hemen başlamak son derece yanlıştır. Diğer kişilerin de tabaklarının dolması beklenmeli ve yemeğe hep birlikte başlanmalıdır. Yine aynı şekilde yemeğimiz biter bitmez masadan kalkmalıyız. Masadakiler de bitirdikten sonra izin isteyerek kalkmak çok daha uygundur.

10- Küçük Lokmalar Halinde Yemek:

Masada yavaş ve sessiz olmak kadar, tabaktakileri küçük lokmalara bölerek yemek de çok önemlidir. Çok büyük lokmaları ağzımızı zorlayarak yemeye çalışmak kötü bir görüntü oluşturur. Aynı zamanda lokmalar iyi çiğnenmediği takdirde yutakta kalabilir. Hem görgü kurallarına uymak hem de sağlığımız için yemekleri mümkün olduğunca küçük parçalara ayırıp öyle yemeliyiz.