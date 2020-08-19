5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ramazan Bayramı Sevinci konu anlatımı

Bu dini bayramda birçok ibadet yerine getirilir. Yıllardan beri devam ettirilen gelenek ve adetler yaşatılır. Ülkemiz başta olmak üzere tüm Müslüman ülkelerde Ramazan bayramı büyük bir sevinçle kutlanır.

Ramazan Bayramı Sevinci

Dini bayramlarımızdan biri olan Ramazan Bayramı her Müslüman için ayrı bir değere sahiptir. Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim Kadir Gecesinde indirilmeye başlanmıştır. Ramazan'ın 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesi, bin geceden daha hayırlıdır. Bu gecede Müslümanlar namaz kılar, dua okur ve bağışlanma diler. Allah'ın bütün duaları ve tövbeleri kabul ettiği Kadir Gecesi, aynı zamanda bayramın habercisi sayılır.

Ramazan Bayramının hazırlıkları günler öncesinden başlar. İnsanlar yeni bayramlıklar almak için alışverişe çıkar. Bayramda güzel ve temiz giyinmeye özen gösterilir. Gelecek olan misafirlere ikram etmek için birçok yemek ve tatlı da yapılır. En çok yapılan tatlı, geleneksel tatlılarımızdan biri olan baklavadır. Bir Osmanlı tatlısı olan güllaç da yapılan tatlılardan biridir.

Müslümanlar otuz gün boyunca oruç tutarak nefislerini arındırırlar. Allah'ın bize verdiği sayısız nimetin önemi bir kez daha hatırlanmış olur. Bu sayede yoksul ve muhtaç durumdaki kişileri anlamak daha kolay hale gelir. Bayram ise bolluk ve bereket demektir. Herkes evinde ağırladığı misafirlere ikramda bulunur. Üç gün süren bayram boyunca fakir ailelere yardım eli uzatılır. Birçok vakıf ve dernek de topladığı paralarla önceden belirlediği kişilere erzak yardımı yapar.

Ramazan bayramı Müslüman alemi için bir araya gelme ve hasret giderme anlamı taşır. Küçükler, büyüklerini ziyaret edip ellerini öper. İmkanı olanlar başka şehirlerde yaşayan akrabalarının yanına giderek bayramı onların yanında geçirir.

Bayram namazı, bayramın ilk günü cemaatle birlikte kılınır. Toplam 2 rekattır. Hocalar bayramın önemine ve anlamına dair vaaz verir. Bayram namazından sonra mezarlık ziyareti yapılır. Ölmüşlerimiz için dua okunup rahmet ve bağışlanma dilenir.

Bayram çocuklar için ayrı bir sevinç ve mutluluk kaynağıdır. Mahalleden ve okuldan arkadaşlarıyla bir araya gelen çocuklar büyükleri tek tek ziyaret edip onların bayramını kutlar. Şeker toplamak en eski geleneklerimizden biridir. Bazı kişiler ise çocuklara harçlık verir. Çocukları sevindirmek dini bir vecibedir ve bayramda da bu vecibe yerine getirilir. Çocuklara bayram hediyesi almak da geleneklerimiz içerisinde yer alır.

Ramazanda dargın olan kişilerin barışması sağlanır. Çünkü bayramlar, küslüklerin, düşmanlıkların ortadan kalktığı, yerini sevince ve dayanışmaya bıraktığı özel günlerdir. Ayrıca bir Müslümanın başka bir Müslüman ile uzun süre küs kalması dinimiz açısından uygun değildir. Ramazan bayramı dargınlıkları gidermek için vesile olur.

Komşular arası bayram ziyaretleri üç gün boyunca devam eder. Kahve ve baklava başta olmak üzere gelen konuklara birçok ikramda bulunulur. Maaile adı verilen özel bayram yemekleri ise aile ve akrabalar arasında yenir. Uzun süredir birbirini göremeyen kişiler bayram vesilesiyle özlem giderme fırsatı bulur.

Bayram köylerde de büyük bir sevinçle kutlanır. Bazı köylerin meydanların toplanmak ve bayramı bir arada kutlamak yüz yıllardır süren adetlerimizden bir diğeridir. Ramazan ayı boyunca bizi sahura kaldıran davulculara para verilir. Müslümanlar için Ramazan, hem bolluk bereket hem de ikram ve cömertlik demektir.

Ramazan Bayramı her yıl büyük bir sevinçle kutlanmaya devam ediyor. Bize farz kılınan ibadetlerimizi yerine getirmeli, örf ve adetlerimizi yaşatmaya devam etmeliyiz.